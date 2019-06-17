Три самые дурные привычки водителей

Во время учебы в автошколе в сознании начинающего водителя укореняются некоторые действия и алгоритмы, которые он затем практикует неосознанно. Увы, но среди благоприобретенных привычек оказываются и очень вредные, если не сказать — опасные. От каких из них надо попытаться избавиться как можно быстрее, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Пожалуй, самая распространенная вредная привычка — держать руку на рычаге коробки передач. При чем многие водители управляют таким образом и машиной, вооруженной «автоматом» или «роботом». Но даже если на вашем авто стоит старая добрая механика, совсем необязательно оставлять руку на селекторе. Такая привычка может привести к трагедии. Ведь в случае аварийной ситуации, скажем, когда надо резко отработать рулем, чтобы уйти от удара, человек просто не успеет отвернуть руль одной рукой.
«Баранку» надо крутить только двумя руками. И не важно, какой тип усилителя руля стоит на автомобиле — гидравлический или электрический. Ну, а если ваша машина — классические «Жигули», тем более нужно держать «штурвал» двумя руками. Иначе в сложной ситуации аварии не избежать.
Так же весьма опасно часто пользоваться педалью тормоза. Как правило, это следствие неумения держать дистанцию или желания погонять. Результат: частые интенсивные торможения с высоких скоростей или после перестроений в потоке. В результате тормозные колодки истираются быстрее, да и тормозные диски приходится менять чаще. Ну, а если вы решили сэкономить и поставили дешевые китайские колодки «no name», они и загореться могут после пары интенсивных торможений. А это уже чревато отказом тормозной системы.
Однако амена тормозных механизмов в сборе — еще полбеды. А вот если случится авария, ущерб будет гораздо серьезней. Рекомендация в таких случаях одна: соблюдайте дистанцию, не торопитесь и чаще используйте торможение двигателем. Так тормозные механизмы проживут гораздо дольше. Те же колодки могут и 40 000 км проходить. А это уже экономия на запчастях не в ущерб безопасности.
Следующая вредная привычка не приведет к аварии, но не пойдет на пользу семейному бюджету. Это мы о любителях давить на газ после долгой стоянки транспортного средства. Да, на старых карбюраторных машинах двигатель, перед тем как тронуться, нужно было обязательно прогреть. Современным авто этого не требуется. Но все-таки прогревать мотор перед поездкой стоит. А после того, как тронулись, не надо крутить силовой агрегат в звон и давать ему слишком большую нагрузку. А ведь многие водители, спеша на работу, сразу «жмут на газ», что есть силы. И очень зря.
Дело в том, что двигатель прогревается неравномерно: сначала камеры сгорания, потом охлаждающая жидкость, потом масло. Если на холодном моторе сразу притопить педаль, на стенках цилиндров могут появиться задиры, так как масло еще не вышло на свою рабочую температуру, а толщина масляной пленки на деталях и узлах силового агрегата недостаточна. Правильно будет дать поработать мотору на холостых оборотах 1—2 минуты и только после этого начинать движение.