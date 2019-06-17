Три самые дурные привычки водителей

Пожалуй, самая распространенная вредная привычка — держать руку на рычаге коробки передач. При чем многие водители управляют таким образом и машиной, вооруженной «автоматом» или «роботом». Но даже если на вашем авто стоит старая добрая механика, совсем необязательно оставлять руку на селекторе. Такая привычка может привести к трагедии. Ведь в случае аварийной ситуации, скажем, когда надо резко отработать рулем, чтобы уйти от удара, человек просто не успеет отвернуть руль одной рукой.

«Баранку» надо крутить только двумя руками. И не важно, какой тип усилителя руля стоит на автомобиле — гидравлический или электрический. Ну, а если ваша машина — классические «Жигули», тем более нужно держать «штурвал» двумя руками. Иначе в сложной ситуации аварии не избежать.