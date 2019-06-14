За «колхозный тюнинг» фар перестанут лишать прав

У любителей «колхозного ксенона» сегодня должен быть праздник: Пленум ВС встал на сторону гаражных тюнингеров. Речь идет о применении судами статьи 12.5 КоАП — «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена».
В частности, о делах автовладельцев, у которых руки чесались самостоятельно заменить штатные галогеновые лампы на ксеноновые с помощью простой и дешевой заменой самого светового элемента.
Поскольку подобная операция подразумевает сохранение штатной фары и противоречит требованиям завода-изготовителя машины, подобный вид тюнинга получил в народе прозвище «колхозный ксенон».
Его одно время очень часто ставили в фары и «противотуманки» дешевых и старых моделей авто, где применение ксенонового головного освещения заводом-изготовителем в принципе не предусматривалось.
Но в какой-то момент ГИБДД и суды начали самую настоящую войну против «ксенонщиков». Полиция «оформляла» их по части 3 статьи 12.5 КоАП — «Управление ТС, на передней части которого установлены световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации».
А суды лишали их «прав» на срок до года. В связи с этим, массовая популярность «колхозного ксенона» на дорогах страны резко упала. И вот теперь ВС решил, что при замене в фаре галогеновой лампы на ксеноновую режим ее работы не меняется — она не становится от этого мигающей или «стробоскопом».
Поэтому езду с «колхозным ксеноном» следует квалифицировать по части первой той же статьи 12.5 КоАП. По ней предусмотрен всего лишь 500-рублевый штраф, и никакого лишения «прав» и конфискаций «ксенона»! В отличии от части третьей той же статьи, применяемой сейчас повсеместно в случае подобных правонарушений.