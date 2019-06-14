За «колхозный тюнинг» фар перестанут лишать прав

Но в какой-то момент ГИБДД и суды начали самую настоящую войну против «ксенонщиков». Полиция «оформляла» их по части 3 статьи 12.5 КоАП — «Управление ТС, на передней части которого установлены световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации».

А суды лишали их «прав» на срок до года. В связи с этим, массовая популярность «колхозного ксенона» на дорогах страны резко упала. И вот теперь ВС решил, что при замене в фаре галогеновой лампы на ксеноновую режим ее работы не меняется — она не становится от этого мигающей или «стробоскопом».

Поэтому езду с «колхозным ксеноном» следует квалифицировать по части первой той же статьи 12.5 КоАП. По ней предусмотрен всего лишь 500-рублевый штраф, и никакого лишения «прав» и конфискаций «ксенона»! В отличии от части третьей той же статьи, применяемой сейчас повсеместно в случае подобных правонарушений.