Марля в помощь: как не превратить салон машины в баню на жаре

Если знаете, что машину придется оставить на солнце, поверните на стоянке руль на 180 градусов. Так баранка не будет раскалена в зоне хвата, и ее спокойно можно будет держать после того, как вы сядете в водительское кресло.

Возите с собой белую простынь — ей можно закрыть сиденья. Так они гораздо меньше нагреются в жару. Особенно это касается кожаных кресел. После длительной стоянки на жаре в них будет не сесть.

Закройте марлей или специальной накидкой переднюю панель. Не свариться поможет и тонировка стекол. Только помните, тонировать разрешено лишь задние стекла. А на передние можно повесить съемные солнцезащитные шторки.

Обеспеченные автолюбители могут установить систему автозапуска, чтобы заранее охладить салон перед тем, как подойти к машине. А если такой системы нет, можно приоткрыть стекла в автомобиле. Но это уже поступок на свой страх и риск. Ведь так автомобиль могут и угнать злоумышленники, открыв дверь через щель приоткрытого стекла.