Марля в помощь: как не превратить салон машины в баню на жаре

Знакомая ситуация: поставил машину на солнце и ушел. А когда вернулся, в салон просто не сесть. Внутри баня, руль настолько раскален, что к нему невозможно прикоснуться. Портал «АвтоВзгляд» дает несколько простых советов, как не стать жертвой жары.
Ефим Розкин

Если знаете, что машину придется оставить на солнце, поверните на стоянке руль на 180 градусов. Так баранка не будет раскалена в зоне хвата, и ее спокойно можно будет держать после того, как вы сядете в водительское кресло.

Возите с собой белую простынь — ей можно закрыть сиденья. Так они гораздо меньше нагреются в жару. Особенно это касается кожаных кресел. После длительной стоянки на жаре в них будет не сесть.

Закройте марлей или специальной накидкой переднюю панель. Не свариться поможет и тонировка стекол. Только помните, тонировать разрешено лишь задние стекла. А на передние можно повесить съемные солнцезащитные шторки.

Обеспеченные автолюбители могут установить систему автозапуска, чтобы заранее охладить салон перед тем, как подойти к машине. А если такой системы нет, можно приоткрыть стекла в автомобиле. Но это уже поступок на свой страх и риск. Ведь так автомобиль могут и угнать злоумышленники, открыв дверь через щель приоткрытого стекла.

парковка, вред здоровью, безопасность дорожного движения
13 июня 2019
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