По новому КоАП можно будет отменять штрафы ГИБДД через интернет

В ответе на запрос главы комитета ГД по труду и соцполитике депутата Ярослава Нилова, в Правительстве сообщили, что в разработанном Минюстом РФ проекте закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП)», в частности, «предлагается предусмотреть возможность подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении в суд, в орган, должностному лицу, в том числе в форме электронного документа». Сейчас документ проходит процедуру межведомственного согласования.