Какой у бензина срок годности, и когда теряются его полезные свойства

Например, медные примеси и латунь используются в изготовлении сетки и заборной трубки топливного бака, а при контакте бензина с этими материалами процесс окисления происходит гораздо быстрее. Усугубляется ситуация, если машина стоит еще и под открытым небом в жару на солнце, либо в сильный мороз при низких температурах.

Использование такого некачественного бензина крайне разрушительно отразится на состоянии двигателя. Это приведет к появлению нагара и смол внутри топливной системы и на стенках цилиндров двигателя.

Так что имейте в виду: в топливном баке автомобиля срок хранения бензина сокращается до минимума и составляет всего лишь полгода. В металлической канистре при комнатной температуре — полезные свойства удерживаются год. В цистерне или бочке горючее остается качественным в течение двух лет. Кроме того, покупая бензин на АЗС, никогда нельзя быть уверенным, что вы получаете совсем свежее топливо

В любом случае, если вы собираетесь законсервировать свою машину на холодный сезон, оставляйте ее с пустым баком, и только весной заливайте новое горючее.