Какой у бензина срок годности, и когда теряются его полезные свойства

Многие водители предпочитают эксплуатировать свое авто исключительно в летнее время. Весь холодный сезон такие машины спокойно отдыхают в гараже или на стоянке, нередко под завязку заправленные горючим. Что происходит с бензином за этот срок и теряются ли его свойства, разобрался портал «АвтоВзгляд».
В соответствии с установленными ГОСТами, срок хранения бензина любой марки составляет 5 лет. Однако при этом подразумевается, что горючая жидкость содержится, согласно установленным правилам, в специально предназначенных подземных резервуарах — без сильных колебаний температуры и при минимальном контакте с кислородом. Следовательно, без соблюдения указанных условий хранения, срок годности бензина любой марки существенно сокращается.
В результате постепенного испарения, окисления, распада присадок и появления осадка при недостаточно герметичном хранении, топливо в значительной степени теряет свои свойства, снижается его октановое число. Причем все эти процессы ускоряются, если бензин долгое время содержится в баке автомобиля.
Например, медные примеси и латунь используются в изготовлении сетки и заборной трубки топливного бака, а при контакте бензина с этими материалами процесс окисления происходит гораздо быстрее. Усугубляется ситуация, если машина стоит еще и под открытым небом в жару на солнце, либо в сильный мороз при низких температурах.
Использование такого некачественного бензина крайне разрушительно отразится на состоянии двигателя. Это приведет к появлению нагара и смол внутри топливной системы и на стенках цилиндров двигателя.
Так что имейте в виду: в топливном баке автомобиля срок хранения бензина сокращается до минимума и составляет всего лишь полгода. В металлической канистре при комнатной температуре — полезные свойства удерживаются год. В цистерне или бочке горючее остается качественным в течение двух лет. Кроме того, покупая бензин на АЗС, никогда нельзя быть уверенным, что вы получаете совсем свежее топливо
В любом случае, если вы собираетесь законсервировать свою машину на холодный сезон, оставляйте ее с пустым баком, и только весной заливайте новое горючее.