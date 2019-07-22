Нулевое ТО для автомобиля: необходимость или развод на деньги?

На что только не идут алчные дилеры, чтобы повысить свои показатели продаж автомобилей и услуг. Скидки, пустые обещания выгодных кредитов, которые впоследствии становятся не такими уж и выгодными, дешевое техническое обслуживание или диагностика. Но как понять, что из этого действительно необходимость, а что развод?
Лика Затворная

Разберем на примере нулевого ТО, которое все чаще предлагают дилеры своим новым клиентам.

Вообще, само по себе техническое обслуживание — это не прихоть дилеров и производителя. Во-первых, это способ выявить на ранних стадиях брак, а во-вторых, детали автомобиля имеют свойства изнашиваться. И уж тем более это касается моторного масла, которое в условиях пробочного движения в больших городах, работает действительно на износ, теряя свои смазывающие, очищающие и другие характеристики. Как правило, периодичность технического обслуживания регламентирована автопроизводителем, и у разных марок варьируется от 7 000 до 20 000 километров, но не реже одного раза в год. Но зачем дилеры предлагают сделать нулевое ТО на пробеге 1000—3000 км, нужно ли его делать и что будет, если его не пройти?

Начнем с того, что автодилеры — это бизнесмены. И любая дополнительная услуга является их заработком. Собственно, и нулевое ТО — коммерческий проект, который нацелен на то, чтобы повысить загрузку СТО и улучшить показатели самого дилера в отчетах производителя, за выполнение и перевыполнение которых его премируют.

Откройте сервисную книжку своего автомобиля. Скорее всего, там нет ни слова о нулевом ТО и необходимости его проходить. В лучшем случае, как, например, у Renault, в сервисной книжке будет карта ТО, в которою дилеры сами вписывают номер технического обслуживания, пробег, на котором его сделали и обнаруженные и устраненные неисправности. У других производителей все еще проще — в сервисной книжке черным по белому написано ТО1, ТО2, ТО3… и пробег, на котором конкретное ТО нужно пройти. Нигде нет ни слова о нулевом ТО. Вся информация о техническом обслуживании также легко проверяется на сайте производителя.

Впрочем, как отказать дилеру, который искусно маскирует развод, а то и вовсе запугивает, рассказывая новоиспеченному клиенту о вымышленных преимуществах нулевого ТО: масло с завода отличается по характеристикам, во время обкатки заводское масло собирает всю грязь и мелкую металлическую пыль, поэтому его нужно обязательно сменить и, как говорится, так далее и тому подобное. К тому же, сервисмены обещают проверить уровень антифриза, давление в шинах, уровень омывающей жидкости в бачке и прочее. И возьмут за это — в зависимости от марки и наглости — 5—8 тыс. рублей.

Если у вас есть лишние деньги и время, то, конечно же, можно и сделать такое ТО — лишним оно не будет, но и большой пользы от него нет. Масло, залитое с завода, соответствует рекомендациям производителя и спокойно работает отведенный ему срок до ТО-1 (обычно это 15 000 км или один раз в год).

Поэтому, если дилер давит на вас или вовсе обещает, что, не приехав на нулевое ТО, ваш автомобиль слетит с заводской гарантии, не стоит торопиться нести ему свои деньги за сомнительную услугу. Загляните в сервисную книжку автомобиля, зайдите на сайт автопроизводителя, в конце-концов позвоните по телефону горячей линии и уточните о необходимости проведения нулевого ТО, а заодно, если действительно необязательно, пожалуйтесь на дилера, который вас запугивал — пусть будет уроком.

А если уж есть непреодолимое желание лучше других заботиться о своем автомобиле, то меняйте масло в зависимости от условий его использования. Если большую часть проводите в пробках и любите погонять, то лучше менять масло чаще — на середине межсервисного пробега — 7000 — 10 000 тыс. км. Спокойно раскатываете по пустым автомагистралям или дорогам с неинтенсивным движением, то меняйте масло, как требует того автопроизводитель и не тратьте денег и время впустую.

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22 июля 2019
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