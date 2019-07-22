Нулевое ТО для автомобиля: необходимость или развод на деньги?

Разберем на примере нулевого ТО, которое все чаще предлагают дилеры своим новым клиентам.

Вообще, само по себе техническое обслуживание — это не прихоть дилеров и производителя. Во-первых, это способ выявить на ранних стадиях брак, а во-вторых, детали автомобиля имеют свойства изнашиваться. И уж тем более это касается моторного масла, которое в условиях пробочного движения в больших городах, работает действительно на износ, теряя свои смазывающие, очищающие и другие характеристики. Как правило, периодичность технического обслуживания регламентирована автопроизводителем, и у разных марок варьируется от 7 000 до 20 000 километров, но не реже одного раза в год. Но зачем дилеры предлагают сделать нулевое ТО на пробеге 1000—3000 км, нужно ли его делать и что будет, если его не пройти?

Начнем с того, что автодилеры — это бизнесмены. И любая дополнительная услуга является их заработком. Собственно, и нулевое ТО — коммерческий проект, который нацелен на то, чтобы повысить загрузку СТО и улучшить показатели самого дилера в отчетах производителя, за выполнение и перевыполнение которых его премируют.