Полный или передний: какой привод в России выбирают при покупке кроссовера

Итак, самым переднеприводным оказался корейский бестселлер Hyundai Creta, разлетевшийся за полгода тиражом в 34 629 экземпляров. Как оказалось, наши соотечественники при покупке «паркетника» в 73% случаев выбирали автомобиль с распределением тяги только на передние колеса.

Чуть меньше моноприводных авто — 69% — забирали от дилеров покупатели Nissan Qashqai (общие продажи — 11 270 единиц). Далее по убыванию популярности переднего привода следует Renault Kaptur (56%, 13 383 машины).

Остальные автомобили из первой десятки самых продаваемых моделей SUV-сегмента, по данным агентства «Автостат», расположились в следующем порядке: KIA Sportage (42%, 15 588 штук), Volkswagen Tiguan (35%, 16 294 кроссовера), Hyundai Tucson (32%, 11 403 авто), Mitsubishi Outlander (24%, 10 656 машин) и Toyota RAV4 (18%, 13 277 экземпляров).

Чаще остальных полный привод приходился по вкусу новым владельцам Renault Duster (11%, 18 713 автомобилей). У оставшегося участника ТОП-10 наиболее ходовых «паркетников» и «вездеходов» — LADA 4x4 — крутящий момент передается на обе оси, без вариантов.

Стоит напомнить, что продажи новых кроссоверов в России начали снижаться вместе с остальным авторынком. Так, при июньском объеме в 59 500 авто, отрицательная динамика показала 1,7% относительно прошлого года.