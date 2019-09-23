Зачем в салоне машины нужны ручки на потолке со стороны водителя

Рукоятка в автомобиле над боковым окном напоминает по форме ту, что устанавливается на чемоданах. В некоторых моделях ее можно видеть не только на пассажирских местах, но и со стороны водителя. А, как известно, по правилам безопасности за руль он должен держаться обеими руками. Зачем же тогда она там нужна, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Действительно, пассажирам такая ручка помогает удержаться на своем месте на скорости во время маневров, поворотов, а также при езде по кочкам и ямам. Многие, особенно пожилые люди используют ее при входе и выходе из салона автомобиля, и, конечно, она незаменима для малоподвижных инвалидов.
Кроме того, ремень безопасности не способен удержать человека от сильной боковой раскачки. В то время, как при ДТП ручка над окном хоть как-то может помочь человеку избежать удара виском о стекло или об основание потолка.
Хотя, на автомобильных форумах встречаются свидетельства, что пассажиры, крепко ухватившиеся за нее во время аварии, рискуют получить вывих ключицы. Но в теории от такой травмы должен спасти ремень безопасности.
Еще одно важное применение — на такую рукоятку можно вешать крючки для одежды, хотя вряд ли водитель станет это делать со своей стороны, нарушая обзорность справа.
В салоне внедорожников на обеих передних сидениях — и для водителя, и для пассажира — ручки часто сдвинуты на передние стойки. Причина очевидна — на машинах с высоким дорожным просветом такое расположение позволяет удобнее ухватиться за них при входе и выходе из кабины. Так что можно предположить, что в обычных автомобилях рукоятка над стеклом со стороны водителя установлена с той же целью. Однако, как показывает практика, подавляющее большинство рулевых этим совсем не пользуются при входе и выходе из машины.
Еще одна забавная народная версия работает только в машинах с ручной настройкой продольного положения кресла, где рычаг регулировки под ним установлен справа. В этом случае левой рукой можно ухватиться за ручку над окном, подтянуться, оторвав пятую точку, а правой в этот момент с помощью рычага легко передвинуть сиденье в нужное положение, обеспечив минимальную нагрузку на механизмы.
А если серьезно, то, скорее всего, наличие этого элемента рядом с водителем объясняется элементарной оптимизацией производства. Дешевле туда повесить ручку или очечник, чем штамповать элементы обивки салона и кузова отдельно для автомобилей с левым и правым рулем. Главное, чтобы это лишний раз не служило поводом для водителя управлять автомобилем одной рукой — особенно на больших скоростях.