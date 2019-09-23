Зачем в салоне машины нужны ручки на потолке со стороны водителя

Действительно, пассажирам такая ручка помогает удержаться на своем месте на скорости во время маневров, поворотов, а также при езде по кочкам и ямам. Многие, особенно пожилые люди используют ее при входе и выходе из салона автомобиля, и, конечно, она незаменима для малоподвижных инвалидов.

Кроме того, ремень безопасности не способен удержать человека от сильной боковой раскачки. В то время, как при ДТП ручка над окном хоть как-то может помочь человеку избежать удара виском о стекло или об основание потолка.

Хотя, на автомобильных форумах встречаются свидетельства, что пассажиры, крепко ухватившиеся за нее во время аварии, рискуют получить вывих ключицы. Но в теории от такой травмы должен спасти ремень безопасности.

Еще одно важное применение — на такую рукоятку можно вешать крючки для одежды, хотя вряд ли водитель станет это делать со своей стороны, нарушая обзорность справа.