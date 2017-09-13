Что происходит с непристегнутыми людьми при лобовом столкновении машин

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Все Правила дорожного движения написаны кровью. В России за прошедшее полугодие в ДТП погибло 7418 человек и ранено 89 475, причем половина из происшествий — это столкновение. Возможно, и водители, и пассажиры будут разумней, если узнают подробности того, что происходит с непристегнутым человеком в автомобиле при его столкновении с неподвижным препятствием.
Иван Флягин

Несмотря на печальную статистику ДТП, люди, пользуясь автомобилем, продолжают легкомысленно относится к элементарным мерам безопасности. До сих пор 7% водителей пристегиваются в зависимости от плотности потока, 26% — только на большой скорости и 67% пользуются ремнями безопасности преимущественно в городе. И совершенно зря!

В пору вспомнить слова известного французского эксперта по безопасности Кристиана Жерондо из его душещипательной книги «Никчемная смерть»: «Нет ничего более ужасного, чем судьба водителя, который в момент дорожного происшествия оказался непристегнутым ремнем безопасности». С ним сложно не согласиться, узнав, что происходит с водителем и пассажирами, когда автомобиль врезается в неподвижное препятствие на скорости 80 км/ч.

Итак, на 0,026 секунды после удара бампер вдавливается в корпус машины, при этом движение автомобиля останавливается на линии передних сидений за счет силы, которая в тридцать раз тяжелей его веса. В то же время непристегнутые пассажиры продолжают перемещаться в салоне машины со скоростью 80 км/ч. По прошествии 0,039 секунды после удара водитель вместе с сиденьем резко смещается вперед на 15 см, и в результате сокрушительного удара своей грудной клеткой ломает рулевое колесо. Через мгновение, равное 0,050 с, скорость падает настолько, что на автомобиль и на всех пассажиров начинает действовать сила тяжести, в 80 раз превышающая их собственный вес.

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Водитель средней комплекции превращается в девятитонную массу, и с этой силой он ударяется о панель приборов, а спустя 0,092 секунды после удара рулевой и сидящий рядом с ним пассажир почти одновременно вклиниваются головами в лобовое стекло и получают смертельные повреждения черепа. Когда их тела отбрасывает назад, они уже мертвы.

Спустя 0,110 секунды после удара машина начинает слегка откатываться в обратном направлении. В этот миг сидящий за водителем непристегнутый пассажир наносит ему еще один удар и одновременно сам получает смертельное повреждение. Через 0,150 секунды после столкновения наступает полная тишина, осколки стекла и обломки железа падают на землю, а вокруг появляется облако пыли. Все описанное произошло за две десятых секунды после удара!..

Садясь в автомобиль на водительское кресло, всегда помните: если вы пристегнетесь, то вероятность вашей гибели при лобовом столкновении уменьшается в 2,3 раза, при боковом — в 1,8 раз, а при опрокидывании автомобиля — в пять раз. Что касается пассажиров, то при фронтальном столкновении у пристегнутых пассажиров риск погибнуть в девять раз меньше, чем у непристегнутых.

ПДД, вред здоровью, безопасность дорожного движения, авария, ДТП
13 сентября 2017
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