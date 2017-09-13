Что происходит с непристегнутыми людьми при лобовом столкновении машин

Несмотря на печальную статистику ДТП, люди, пользуясь автомобилем, продолжают легкомысленно относится к элементарным мерам безопасности. До сих пор 7% водителей пристегиваются в зависимости от плотности потока, 26% — только на большой скорости и 67% пользуются ремнями безопасности преимущественно в городе. И совершенно зря!

В пору вспомнить слова известного французского эксперта по безопасности Кристиана Жерондо из его душещипательной книги «Никчемная смерть»: «Нет ничего более ужасного, чем судьба водителя, который в момент дорожного происшествия оказался непристегнутым ремнем безопасности». С ним сложно не согласиться, узнав, что происходит с водителем и пассажирами, когда автомобиль врезается в неподвижное препятствие на скорости 80 км/ч.

Итак, на 0,026 секунды после удара бампер вдавливается в корпус машины, при этом движение автомобиля останавливается на линии передних сидений за счет силы, которая в тридцать раз тяжелей его веса. В то же время непристегнутые пассажиры продолжают перемещаться в салоне машины со скоростью 80 км/ч. По прошествии 0,039 секунды после удара водитель вместе с сиденьем резко смещается вперед на 15 см, и в результате сокрушительного удара своей грудной клеткой ломает рулевое колесо. Через мгновение, равное 0,050 с, скорость падает настолько, что на автомобиль и на всех пассажиров начинает действовать сила тяжести, в 80 раз превышающая их собственный вес.