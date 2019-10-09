Преобразуя ржавчину: как легко и быстро победить коррозию кузова машины

Слой краски и лака, что наносят на современный автомобиль, невероятно тонкий: дело даже не в стоимости материалов, а в цене электроэнергии, необходимой для быстрой сушки. Как результат — повредить кузовную деталь достаточно просто. Достаточно легкого контакта с веткой или мелкого камушка, вылетевшего из-под колеса. А потом приходит очередная зима и крошечный скол начинает «цвести».
В том числе и по этой причине российские автовладельцы не любят мыть машины. Потому что каждая мойка — настоящее испытание для их психики, ведь после удаления слоя грязи на кузове открываются сотни и сотни мелких повреждений. Хоть каждый год отправляй машину на полную перекраску! Самое печальное зрелище — белые и серебристые машины, которые уже на второй год эксплуатации похожи на ржавые корыта. А за них еще три года платить банку…
Капот и крылья, крышка багажника и пороги, задиры на дверях — привет тележки супермаркетов — и, конечно, рамки стекол. Чтобы не свалиться в пучину уныния, достаточно обзавестись крошечной, легко умещающейся в подлокотник баночкой преобразователя ржавчины, стоимость которой не превышает 300 рублей. Хватит на целую машину.
Преобразователь ржавчины — химический состав, не просто удаляющий ржавчину, но и образующий защитный слой при контакте с коррозией. На месте ржавого пятна образуется чистый скол, который при желании можно даже аккуратно закрасить автоэмалью. Подобные препараты представлены в самой разной таре — от простой пластиковой бутылки до алюминиевого флакона с пульверизатором, но для нашей задачи — борьбы с мелкими рыжими точками — лучше всего подойдет именно компактный вариант. Пластиковый флакончик, размером с баночку лака для ногтей, оборудованный специальной кисточкой.
Кстати, аналогия выбрана не случайно: прекрасной половине человечества обработка пострадавших кузовных деталей таким средством поддается куда лучше, чем мужчинам. Нанесение требует аккуратности и внимания, а количество в данном случае не переходит в качество. Чтобы очистить колесный диск, подойдет флакон с «брызгалкой», а вот для скола размером со спичечную головку нужна крошечная кисть.
После каждой мойки, которую рекомендуется проводить на еженедельной основе, нужно обойти автомобиль по кругу и локализовать «новеньких» — свежие очаги зарождения коррозии. Пока машина еще чиста и прекрасна, наносим «химию» на «больное место» и спокойно продолжаем эксплуатацию.
«Умная» жидкость справится с ржавчиной без нашего внимания. К слову, опыт показывает, что места поражения не начинают покрываться ржой даже через полгода после нанесения состава.
Шутки-шутками, но самочувствие автомобиля, как внешнее, так и внутреннее, намного сильнее зависит от его владельца, чем от завода-изготовителя. Бережный и аккуратный водитель способен долгие годы сохранять машину в рабочем состоянии, тогда как «юзер» превратит точно такой же авто в «утиль» за пару лет.
И, под конец, самое важное: ухаживать за машиной нужно с первых километров пробега. Тогда и только тогда она ответит вам и вашему семейному бюджету взаимностью.