Преобразуя ржавчину: как легко и быстро победить коррозию кузова машины

Слой краски и лака, что наносят на современный автомобиль, невероятно тонкий: дело даже не в стоимости материалов, а в цене электроэнергии, необходимой для быстрой сушки. Как результат — повредить кузовную деталь достаточно просто. Достаточно легкого контакта с веткой или мелкого камушка, вылетевшего из-под колеса. А потом приходит очередная зима и крошечный скол начинает «цвести».

В том числе и по этой причине российские автовладельцы не любят мыть машины. Потому что каждая мойка — настоящее испытание для их психики, ведь после удаления слоя грязи на кузове открываются сотни и сотни мелких повреждений. Хоть каждый год отправляй машину на полную перекраску! Самое печальное зрелище — белые и серебристые машины, которые уже на второй год эксплуатации похожи на ржавые корыта. А за них еще три года платить банку…

Капот и крылья, крышка багажника и пороги, задиры на дверях — привет тележки супермаркетов — и, конечно, рамки стекол. Чтобы не свалиться в пучину уныния, достаточно обзавестись крошечной, легко умещающейся в подлокотник баночкой преобразователя ржавчины, стоимость которой не превышает 300 рублей. Хватит на целую машину.