Почему двигатель автомобиля крайне важно мыть изнутри

Ни один автодилер или СТО не расскажет о том, что в сложных условиях эксплуатации необходимо сократить межсервисный интервал вдвое (да и в мануале по эксплуатации авто об этом написано мелким шрифтом, которым никто не читает). То есть отвозить ремонтником «кровнозаработанные» не каждый год, а чаще. Да и какие «сложные условия», если машина «проживает» в городе в средней полосе России? Ни арктических морозов, ни пустынного зноя у нас не бывает.
Зато бывают пробки и дорожные заторы, десятки часов в неделю заставляющие мотор работать на холостых оборотах. Добавим сюда забитый радиатор охлаждения, поддельные ГСМ и низкокачественное топливо — и получим полный перечень причин для преждевременной кончины силового агрегата. Как же его, в прямом смысле — драгоценного, не уморить такой жизнью?
Одним «умыванием» и «обливанием», как завещал классик, тут не обойтись. Нужно что-то посерьезнее. Если уж не глобальная диспансеризация, то хотя бы санаторий с приличным курсом лечения! Массажи и минеральные воды двигателю внутреннего сгорания не помогут, а вот чистка — нужна, как воздух.
За время работы внутри камер и каналов мотора скапливаются остатки моторного масла, нагар и прочая грязь, которая под воздействием температуры превращается в камень. Забивая внутренности, такая «хворь» ведет не только к снижению КПД двигателя, но и к его скорой гибели.
Впрочем, разбирать работающий узел лишний раз — дело сомнительное, не всегда заканчивающееся «хэппи эндом». Однако сегодня достаточно средств, которые могут вымыть «потроха» силового агрегата. И автохимия эта по карману абсолютно каждому автовладельцу.
Начинать надо с «пятиминутки»: специальной присадки в моторное масло, которая обладает мощным чистящим эффектом. Порой, в зависимости от марки и производителя, нужно проехать несколько километров.
Далее наступает черед «тяжелой артиллерии»: перед заменой масла, пока мотор еще не остыл, открываем все клапана вручную и заливаем так называемую раскоксовку. Выкручиваем свечи, заливаем в колодцы химию и закрываем отверстия, чтобы состав не испарился.
Читать инструкцию обязательно: есть средства, которые справятся с задачей и за 40 минут, а есть те, которым потребуется целая ночь. Вал необходимо несколько раз провернуть, чтобы «коктейль Молотова» проник в самые потаенные уголки.
А когда «прозвенит будильник», нужно промыть колодцы самым обыкновенным бензином: шприцем, как и раскоксовку, заполняем колодцы, после — откачиваем. Повторять процедуру нужно до тех пор, пока «промывка» не станет хотя бы прозрачной (добиться идпльной чистоты все равно не удастся).
После этого можно уже менять смазку: при идеальном раскладе нужно слить отработку и залить промывочное масло, на котором мотор должен поработать «на холостых». Промывка уберет остатки грязи и позволит действительно вычистить движок. И вот теперь заливаем то масло, на котором ДВС и будет работать до следующей замены.
Проводить такую процедуру регулярно не стоит — это тяжелое испытание для мотора. Но раз в три года или сразу после покупки подержанного авто необходимо вычистить двигатель таким жестким образом. К машине вернется былая резвость и нормализуется расход топлива, ДВС будет меньше греться и порадует долголетием. Да и при продаже это сыграет «на руку»: увидев такую чистоту в моторе, покупатель наверняка оценит состояние машины выше и не будет отчаянно торговаться.