Почему двигатель автомобиля крайне важно мыть изнутри

Ни один автодилер или СТО не расскажет о том, что в сложных условиях эксплуатации необходимо сократить межсервисный интервал вдвое (да и в мануале по эксплуатации авто об этом написано мелким шрифтом, которым никто не читает). То есть отвозить ремонтником «кровнозаработанные» не каждый год, а чаще. Да и какие «сложные условия», если машина «проживает» в городе в средней полосе России? Ни арктических морозов, ни пустынного зноя у нас не бывает.

Зато бывают пробки и дорожные заторы, десятки часов в неделю заставляющие мотор работать на холостых оборотах. Добавим сюда забитый радиатор охлаждения, поддельные ГСМ и низкокачественное топливо — и получим полный перечень причин для преждевременной кончины силового агрегата. Как же его, в прямом смысле — драгоценного, не уморить такой жизнью?

Одним «умыванием» и «обливанием», как завещал классик, тут не обойтись. Нужно что-то посерьезнее. Если уж не глобальная диспансеризация, то хотя бы санаторий с приличным курсом лечения! Массажи и минеральные воды двигателю внутреннего сгорания не помогут, а вот чистка — нужна, как воздух.