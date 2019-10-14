Не меняя масло: сколько стоит подготовка автомобиля к зиме

Обязательная замене масла к зиме — миф

Многие опытные автомобилисты старшего поколения рассказывают молодым «чайникам» о том, что к зиме нужно обязательно поменять масло. И, мол, важно определиться с маслом, которое подойдет для холодов. На самом деле подавляющее большинство современных масел — демисезонные, и никакой специальной замены производить не нужно. Этим мифом часто пользуются небольшие сервисы, но на этом можно смело экономить.

Единственное, на взгляд экспертов федерального агрегатора технической помощи и эвакуации «МЭТР».что важно помнить о замене масла — этот то, что активная эксплуатация авто при минусовых температурах (которые почти повсеместны зимой на территории РФ) приводит к более интенсивному износу механизмов. Так что если необходимость плановой замены смазки близка, то имеет смысл ее ускорить и провести процедуру перед началом зимы. При этом имеет смысл брать масло с максимально низким классом вязкости из тех, что рекомендованы автопроизводителем. Масел на рынке великое множество, для описания основных видов понадобится отдельная статья. Факт в том, что разнообразие предложения позволяет выбрать идеальный вариант для любого автомобиля и режима эксплуатации.

Стоимость классической 4-литровой канистры будет варьироваться в пределах от 1000 до 3500 для синтетических составов и от 800 до 3000 — для минеральных и полусинтетики.