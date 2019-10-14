Не меняя масло: сколько стоит подготовка автомобиля к зиме

Обязательная замене масла к зиме — миф
Многие опытные автомобилисты старшего поколения рассказывают молодым «чайникам» о том, что к зиме нужно обязательно поменять масло. И, мол, важно определиться с маслом, которое подойдет для холодов. На самом деле подавляющее большинство современных масел — демисезонные, и никакой специальной замены производить не нужно. Этим мифом часто пользуются небольшие сервисы, но на этом можно смело экономить.
Единственное, на взгляд экспертов федерального агрегатора технической помощи и эвакуации «МЭТР».что важно помнить о замене масла — этот то, что активная эксплуатация авто при минусовых температурах (которые почти повсеместны зимой на территории РФ) приводит к более интенсивному износу механизмов. Так что если необходимость плановой замены смазки близка, то имеет смысл ее ускорить и провести процедуру перед началом зимы. При этом имеет смысл брать масло с максимально низким классом вязкости из тех, что рекомендованы автопроизводителем. Масел на рынке великое множество, для описания основных видов понадобится отдельная статья. Факт в том, что разнообразие предложения позволяет выбрать идеальный вариант для любого автомобиля и режима эксплуатации.
Стоимость классической 4-литровой канистры будет варьироваться в пределах от 1000 до 3500 для синтетических составов и от 800 до 3000 — для минеральных и полусинтетики.
Аккумулятор с проводами
Источник электропитания вашего авто является тем, что особенно значимо при подготовке к зиме. При снижении температуры ощутимо падает уровень заряда. Не позаботившись о зарядке аккумулятора заранее, мы получим двигатель, который невозможно завести сразу. Следует также учитывать, что при низких температурах стартер тяжелее прокручивает. Соответственно, все, что может повлиять на мощность тока, подаваемого аккумулятором, нужно устранить.
В первую очередь рачительному хозяину авто придется осмотреть клеммы, которые с высокой вероятностью будут окислены и потребуют очистки. После этого можно будет замерить напряжение АКБ. После проверки напряжения необходимо оценить состояние батареи и заменить ее в случае необходимости. Главный принцип при покупке нового аккумулятора — сохранение параметров емкости, габаритных размеров и полярности.
Классический аккумулятор для среднестатистического легкового авто может стоить от 2000 до 12 000 в зависимости от емкости, качества и бренда. Имеет смысл также проверить наличие проводов-прикуривателей на случай, если аккумулятор все-таки разрядится. А такое иногда случается, когда забываешь выключить габариты и авто длительное время питает их аккумуляторами. Стоимость хорошего комплекта кабелей-прикуривателей не превышает 1500 рублей.
Чистый вид
Все хорошо помнят из ПДД, что неисправность дворников чревата последствиями, и начинать движение с подобной неисправностью нельзя. Многие опытные водители утверждают, что качественный обзор — 50% безопасности на дороге. При этом щетки стеклоочистителей давно превратились в расходный материал. Они требуют ежегодной замены. Лучшее время для этого — период подготовки к зиме.
В идеале приобрести специальные зимние щетки, которые имеют каркас с резиновым чехлом, препятствующим обледенению. Существуют также модели, оснащенные электрическим подогревом, которые практически исключают обледенение. Для последних необходима дополнительная проводка в дополнение к бортовой электросети.
Стоимость щеток может варьироваться в зависимости от конструкции и прочих особенностей. Так, каркасные щетки стоят от 150 до 1500 рублей, безкаркасные — от 220 до 2000 рублей, зимние каркасные — от 400 до 800 рублей, зимние каркасные с электроподогревом — от 1000 до 2200.
Шиномонтаж нынче дорог
В разных регионах России необходимость в зимней резине оценивается по разному, но в большинстве из них нужно переобуваться. Для разных автомобилей стоимость шиномонтажа разная. Также надо учитывать, что стоимость этих услуг у официальных дилеров выше, чем у сервисов, которые не имеют такого статуса. В любом случае услуга редко стоит дороже 4000 рублей.
Также имеет смысл проверить авто на стенде развал схождение. То, как отрегулированы углы установки колес — прямо связано с безопасностью, особенно на зимней дороге. Неправильная регулировка приводит к неравномерному износу покрышек. Средняя стоимость такой услуги в Москве составляет от 1500 рублей на одну ось.
Похимичим?
Если это ваш первый зимний период, вам скорее всего понадобится приобрести целый ряд полезных вещей, таких как щетки для снега; скребки; складная лопата для снега, которая поместится в ваш багажник; трос для буксировки, если вы не обзавелись им раньше. В регионах с особо неблагоприятными климатическими и экстремальными ландшафтными условиями набор зимних аксессуаров дополняют цепями, упорами, а также матами под колеса.
Помимо механических средств спасения из холодного ледяного плена полезной наверняка окажется такая автохимия, как влаговытеснитель (смазки типа WD-40); спрей для быстрого запуска двигателя; средства для быстрой разморозки стекол и замков; влаговытеснительные присадки; силиконовая защита для резины и пластика.