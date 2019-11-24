5 способов продлить жизнь тканевой обивке салона автомобиля

В отличие от кожи и алькантары, используемых в отделке интерьера автомобиля, текстильная обивка требует особого внимания и дополнительного ухода. Всем известно, что ткань хорошо впитывает жидкость и запах, в ней быстро скапливается грязь и пыль, а со временем она легко истирается. При этом многие забывают, что надо делать, чтобы все эти напасти свести к минимуму.

Использовать чехлы

Прежде всего, текстиль изнашивается на сиденьх. Именно здесь чаще всего можно видеть пятна, потертости и прочие повреждения, поэтому имеет смысл использовать на креслах защитные чехлы. Главное, чтобы этот аксессуар был изготовлен из качественного материала с плотной структурой.

Немаловажное значение имеет правильная установка чехлов, иначе потертостей на креслах не избежать. Чем плотнее они будут прилегать к обивке, тем меньше она подвергнется износу. В этом значительное преимущество чехлов перед накидками, которые, как правило, елозят по сиденьм. Комплект чехлов можно приобрести за 1500—2000 рублей.