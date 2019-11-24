5 способов продлить жизнь тканевой обивке салона автомобиля

В отличие от кожи и алькантары, используемых в отделке интерьера автомобиля, текстильная обивка требует особого внимания и дополнительного ухода. Всем известно, что ткань хорошо впитывает жидкость и запах, в ней быстро скапливается грязь и пыль, а со временем она легко истирается. При этом многие забывают, что надо делать, чтобы все эти напасти свести к минимуму.
Использовать чехлы
Прежде всего, текстиль изнашивается на сиденьх. Именно здесь чаще всего можно видеть пятна, потертости и прочие повреждения, поэтому имеет смысл использовать на креслах защитные чехлы. Главное, чтобы этот аксессуар был изготовлен из качественного материала с плотной структурой.
Немаловажное значение имеет правильная установка чехлов, иначе потертостей на креслах не избежать. Чем плотнее они будут прилегать к обивке, тем меньше она подвергнется износу. В этом значительное преимущество чехлов перед накидками, которые, как правило, елозят по сиденьм. Комплект чехлов можно приобрести за 1500—2000 рублей.
Сразу удалять пятна
Если все-таки автомобиль эксплуатируется без чехлов, то появившиеся пятна следует выводить как можно быстрее. Чем дольше медлить с их удалением, тем потом труднее это будет сделать — особенно, когда речь идет о жирных каплях и о загрязнениях веществами с красителем.
В подобных случаях необходимо правильно подобрать чистящие средства, которые сейчас в изобилии предлагаются на рынке. На такой химии не стоит экономить, а покупать лучше пятновыводители известных производителей.
Чаще чистить
Но одно дело — удалять пятна на обивке салона, а другое — регулярно применять профилактические меры, чтобы постоянно поддерживать чистоту и порядок. Это нужно делать по одной простой причине — пыль и другие разнородные загрязнения, въевшиеся в структуры текстильной материи, со временем ускоряют ее разрушение.
При ежедневной эксплуатации автомобиля всю тканевую обивку, включая сиденья, потолок, двери и напольное покрытие, следует чистить не реже одного раза в 1,5−2 месяца. Ели это делать самостоятельно, то лучше использовать специальные чистящие средства в виде спреев. На автомойках полная химчистка салона обойдется минимум в 2000—3000 рублей.
Чаще пылесосить
Несмотря на то, что в химчистку обычно входит обработка ткани пылесосом, но эту процедуру рекомендуется проводить еще чаще. Например, в весеннее, летнее и осеннее время, когда на улице сухо, это следует делать раз в месяц или даже раз в две недели. Только так можно обезопасить себя от вредных веществ, в том числе и аллергенных, что проникают в салон в виде мельчайшей пыли. К тому же, как уже было сказано выше, она способствует скорейшему разрушению текстиля.
Не курить и не кушать в салоне
Верный способ облегчить себе профилактику по чистке салона — полный запрет на еду и курение в машине. В этом случае вы будете по максимуму застрахованы как от капель жирного соуса и сладкого сока, так и от вездесущего пепла и прожженных отверстий в обивке сидений. Мера, конечно, жесткая, но зато эффективная.