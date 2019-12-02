Дайте мне болгарку: тест-драйв Volkswagen Amarok Canyon

Особый Amarok Canyon щеголяет в «рыжем» окрасе и при помпезной «люстре» на крыше с четырьмя круглыми прожекторами, которые включаются вместе с дальним светом. Среди остальных внешних отличительных признаков — 17-дюймовые легкосплавные диски Aragula, черные центральные стойки и рисунок с надписью Canyon на передних дверях.
В салоне также имеются незначительные дизайнерские дополнения. А вот из функционала можно выделить двойное противогрязевое уплотнение проемов дверей и металлическую каркасную защиту двигателя.
Однако наш тестовый вариант прошел еще и процедуру дополнительный адаптации к большим российским приключениям, его навьючили «бездорожными» аксессуарами от компании Rival. Вместо «люстры» на крышу водрузили экспедиционный багажник с дефлектором и агрессивного вида внедорожные бампера. Все это существенно прибавило его облику порцию здоровых «вездеходных» амбиций.
Только для полной готовности к серьезным оффроуд-рейдам ему надо было еще и удалить дополнительные пороги, которые в таких мероприятиях только мешают. Но они почему-то никуда не делись.
При площади грузовой платформы Amarok, равной 2,52 кв. м, объем багажного отделения с кунгом достигает 2,5 кубометров. Иным путешественникам этого мало, и они устанавливают еще и багажник на крышу. А на пикапе без кунга этот дополнительный аксессуар, скорее всего, понадобится, например, тем, у кого грузовой отсек займет квадроцикл.
Но мы отправились в провинцию без мототехники — налегке, и сразу же пожалели о том, что к немецкому продукту приложили руку отечественные мастера, изготовившие и установившие на крышу этот самый багажник. Дело в том, что на скорости свыше 80 км в час над головами водителя и пассажиров раздавался угрожающе пронзительный металлический звук, похожий на зудение болгарки.
Чем выше скорость и сильнее встречный ветер, тем громче «сверлило», и в таких условиях добираться до соседней губернии было невыносимо. Оказалось, что это дребезжал дефлектор, который представлял собой продолговатый лист из металла, прикрученный болтами к каркасу багажника в его передней части. Вибрация появлялась на большой скорости даже несмотря на то, что закреплен он был намертво.
Отсоединять дефлектор мы не стали и решили проблему нехитрым подручным способом, подвязав влажные салфетки к каркасу багажника там, где он примыкает к дефлектору. Дребезжание исчезло, зато никуда не делся громкий аэродинамический гул от этого аксессуара,. Так что во время движения по трассе невозможно было ни общаться, ни слушать радио.
Но все это для водителя сполна компенсировалось удовольствием, полученным от управления немецким пикапом. Несмотря на массу без малого две тонны, на асфальте «Амарок» ведет себя почти как легковушка, и при маневрах дарит ощущение поразительной легкости и маневренности. Способствует этому жесткая подвеска, благодаря которой «немец» упорно цепляется за дорожное полотно, стабильно удерживая заданную траекторию. Радует и внятный информативный руль с характерными для Volkswagen настройками.
Безусловно, вряд ли кого-то оставит равнодушным великолепная производительность тандема 3-литрового турбодизельного V6 мощностью 224 л. с. и восьмиступенчатого «автомата» Tiptronic. Да, и по части динамики проворный пикап вполне готов поспорить с легковесными седанами и хетчбэками. По паспорту до сотни он разгоняется за 7,9 секунд, а расход топлива равен 7,3 л на 100 километров.
Тульская земля встретила нас первым в этом году снегом. На асфальте осадки при плюсовой погоде тут же превращались в слякоть, которая после того как утрамбовывалась колесами проезжавших машин, становилась скользкой. Такие условия оказались идеальными, чтобы ощутить все преимущества полноприводного автомобиля.
Система 4Motion PartTime с жестко подключаемой передней осью дает прекрасную возможность почувствовать разницу в поведении пикапа при смене привода. Стоит нажать заветную кнопку на центральном тоннеле, и «немец» словно впивается колесами в поверхность, демонстрируя поразительную устойчивость при маневрах. Невзирая на непростые дорожные условия, «Амарок» прет, как танк, игнорируя скользкие участки покрытия.
Не теряется пикап и на влажном грунте, где он с аппетитом глотает ухабы, смело форсирует глубокие лужи и мастерски справляется с крутыми кочками. Длиноходная энергоемкая подвеска на чистую немецкую совесть заботится о комфорте водителей и пассажиров.
Этот «зверь» дает возможность уверенно путешествовать по русской глубинке и не бояться съезжать с асфальта в самых неожиданных местах. Обычная среднерусская распутица для «Амарока» — плевое дело, а вопиюще экстремальное бездорожье воспринимаются, как уроки повышения квалификации. И знаете, что? Квалификация повышается с азартом и удовольствием.
Не разочаровывают и гостеприимные немецкие апартаменты, достойно оформленные в современном минималистическом стиле с традиционными признаками фамильного консерватизма. При этом речь не идет о заигрывании с модой и планшетно-сенсорным хайтеком. «Амарок» — это рай для консерваторов-традиционалистов, которые будут наслаждаться архаичным 8-дюймовым дисплеем мультимедийного комплекса, климатическим блоком с привычными «крутилками», удобным и вместительным пеналом в «подвале», широким коробом под локтем, старым добрым «веслом» ручного тормоза и другими атрибутами, знакомыми едва ли не с детства.
Здесь нет никаких проблем и эргономикой и удобством расположения водителя. А вот задним пассажирам в силу особенностей кузова придется смириться с короткой подушкой дивана, вертикальной спинкой и ограниченным пространством в области коленей. Да и втроем там не особо усядешься, если седоки уж совсем не субтильной комплекции.
Зато «немец» традиционно похвалится нешуточными габаритами грузового отсека: ширина — 1620 мм, длина — 1555 см, глубина — 508 мм. При откинутом заднем борте длина кузова увеличивается до 2100 см. При клиренсе 192 мм погрузочная высота составляет 780 мм. Учитывая такие габариты, а также грузоподъемность в 985 кг, VW Amarok сохраняет весьма уверенные позиции в своем сегменте.
Вот только цена у него, безусловно, не самая демократичная — от 2 500 500 до 3 977 600 рублей. А пикап в модификации Canyon c 3-литровым V6 мощностью 224 л. с. обойдется минимум в 3 747 500. Да, с такими ценами напрашивается вывод: пикап в России — больше, чем пикап.