Дайте мне болгарку: тест-драйв Volkswagen Amarok Canyon

Особый Amarok Canyon щеголяет в «рыжем» окрасе и при помпезной «люстре» на крыше с четырьмя круглыми прожекторами, которые включаются вместе с дальним светом. Среди остальных внешних отличительных признаков — 17-дюймовые легкосплавные диски Aragula, черные центральные стойки и рисунок с надписью Canyon на передних дверях.

В салоне также имеются незначительные дизайнерские дополнения. А вот из функционала можно выделить двойное противогрязевое уплотнение проемов дверей и металлическую каркасную защиту двигателя.

Однако наш тестовый вариант прошел еще и процедуру дополнительный адаптации к большим российским приключениям, его навьючили «бездорожными» аксессуарами от компании Rival. Вместо «люстры» на крышу водрузили экспедиционный багажник с дефлектором и агрессивного вида внедорожные бампера. Все это существенно прибавило его облику порцию здоровых «вездеходных» амбиций.

Только для полной готовности к серьезным оффроуд-рейдам ему надо было еще и удалить дополнительные пороги, которые в таких мероприятиях только мешают. Но они почему-то никуда не делись.