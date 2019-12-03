Опасно ли ездить на шипованных шинах без… шипов

Загружаем Grantrak Ice 03 в багажник Toyota Land Cruiser Prado и едем в ближайшую шиномонтажку. Штатная всесезонная «обувь» для этого «японца» имеет размерность 275/60R18. Нам же предстоит надеть более широкую резину — с 285-м профилем. Новая резина садится на диски легко и непринужденно, даже несмотря на то, что покрышки с довольно жестким кордом (индекс нагрузки на нашей резине — 116t, то есть каждый баллон рассчитан на 1250 кг живого веса и легко выдержит не то что Prado, но и гораздо более тяжелый внедорожник).
Не грузи, шиномонтажник!
Дошло дело до балансировки колес. Если у вас качественные и при этом не убитые диски, то при установке Dunlop Grantrak Ice 03 потребуется минимальное количество грузов. Дело в том, что каркас данных покрышек сделан по технологии Equilibrium (что переводится, как «равновесие»). Особое строение шины позволило добиться, как говорит производитель, идеальной развесовки колеса в абсолютно каждой его части. Что, собственно, нашло подтверждение на балансировочном стенде шиномонтажки.
Итак, Land Cruiser 150 в новых «тапочках». Снимаемся с домкратов — и в путь! Нет, не буду говорить, что новинка настолько тихая, что я даже не услышал разницы между всесезонкой и Ice 03. Нет, тут не только шипы с характерным металлическим шелестом шкрябаются по асфальту, но и на скорости в диапазоне от 10 до 20 км/ч до ушей отчетливо доносится гул. Впрочем, когда стрелка спидометра уходит за отметку в 30 км/ч, шины становятся тихими: гул пропадает вовсе, и о том, что мы на зимней резине напоминают лишь слегка шуршащие по асфальту шипы.
Превращается ли «шиповка» в «липучку»?
Для того, чтобы не убить шипованные покрышки в первый же сезон, их очень важно правильно обкатать в первые 100 километров. Во-первых, никаких стремительных ускорений и резких торможений, ибо шипам очень важно под весом автомобиля занять свое окончательное положение в посадочном гнезде.
Во-вторых, заходить в повороты следует на малых скоростях. Понять, насколько правильно выбрана скорость, можно по звуку, исходящему от колес. Если шкрябанье от шипов в повороте значительно усиливается –– это верный признак, что вы слишком лихо закладываете вираж.
Ну и в-третьих, шипы, мягко говоря, не очень любят, когда передние колеса вращают на стоячем авто. Люди, имеющие отношения к шинной индустрии утверждают, что выполнение этих трех нехитрых правил во время так называемого прикатывания зубов, увеличивают срок эксплуатации шипованной шины минимум на 30%.
И не стоить верить в миф, что после выпадения шипов покрышка остается все такой же зимней, превращаясь в «липучку». На самом деле, это два разных по составу резины и рисунку протектора (в частности, ламелей) изделия. Если провести сравнительный тест на льду «липучки» и «шиповки» без шипов, то разница в тормозном пути будет весьма ощутимой и, однозначно, не в пользу последней. А на зимней трассе любой лишний пройденный метр может быть фатальным.
Лучше меньше, да больше
Что ж, первую сотню делал все «по-фэншую», и визуальная проверка по окончанию обкатки показала, что все шипы на своих местах. Ну, во всяком случае — на вид. Поскольку посчитать точное количество «гвоздей» в Dunlop Grantrak Ice 03 весьма проблематично.
Ведь в данной модели шипов на 60% больше, чем в предыдущем поколении «грандтрэка». Действительно, когда смотришь на протектор, видишь, что он в буквальном смысле усеян «заклепками». Однако не пугайтесь: шип на Ice 03 отличается от того, что мы привыкли видеть на большинстве зимних покрышек.
Он гораздо меньше традиционно используемого «клыка»(для сравнения: на новом поколении Grantrak шип весит 0,8 грамма, в то время как на прародителе вес доходил до 1,1 грамма). Поэтому в пятне контакта шины с дорожным покрытием массовая доля «железа» не увеличилась, но само количество шипов, соприкасающихся с полотном, стало больше. И это очень заметно сказывается на ездовых характеристиках авто — во дворах, где много застывших луж, автомобиль тормозит так, будто под колесами асфальт, а не лед вовсе.
Но хитрость здесь не только в том, что шипы стали меньше, а их количество больше. Изменилась традиционная форма этого металлического изделия.
Шип на ICE 03 — алюминиевый со скошенным твердосплавным сердечником из вольфрама. Скошенный сердечник вгрызается в лед под оптимальным углом, практически перпендикулярно, что обеспечивает и хорошее сцепление, и снижение уровня шума. Кстати, тот факт, что шипы на новинке от Dunlop работают тише, очень заметно, когда рядом с тобой на малых скоростях маневрирует другой автомобиль на «шиповке».
Испытания на живучесть
Пожалуй, один из важных потребительских показателей шипованных зимних шин — надежность крепления шипа в протекторе. Потому решил покатать резину в летнем ритме. На светофоре даю газ в пол и буквально слышу, как начинают плакать российские дорожники, утверждающие, будто шипованные колеса за зиму сгрызают до 2 сантиметров асфальта. В повороты вхожу хоть и не в дрифте, но шипам однозначно туго приходится…
Понимаю, что 170-километровый пробег в таком режиме — не показатель живучести шипов, но тем не менее. Поднимаю «крузак» на домкраты и осматриваю колеса на предмет потерь. На вид все «коготки» на месте. Пальцами проверяю, не разболтались ли они в посадочных гнездах. Но все в порядке — сидят, как влитые. На презентации ICE 03, помнится, рассказывали, что инженеры компании Dunlop, дабы повысить надежность фиксации шипа в протекторе, увеличили так называемую пятку. Что ж, и впрямь рабочая технология, а не маркетинговый ход — шипы держатся очень достойно. Ну, и пара слов об износостойкости резины в целом.
Разумеется, делать выводы на этот счет уместно в конце зимы, когда на этом комплекте шин Prado намотает 5000—6000 километров. Но производитель более чем уверен, что его резина в грязь лицом точно не ударит. Dunlop считает, что в его продукте использовано идеальное сочетание диоксида кремния (он отвечает в шинах за их жесткость и долговечность) и высокомолекулярного полимера (его задача — обеспечить достаточную мягкость и эластичность резины). По обещаниям шинников, данная модель резины прослужит гораздо дольше своих предшественников по заводскому цеху.
По чем шина для народа?
Испытав Dunlop Grandtrek ICE 03 фактически на всех типах зимнего покрытия, лично я резиной остался доволен. Низкая шумность, отменная проходимость (вспоминаю, как в феврале Land Cruiser 200, на котором стояли аналогичные «катки», отменно справлялся с настом по колено), уверенные разгон и торможение, а так же надежная фиксация шипов позволяют отнести продукт к премиальному сегменту. Но что же с ценой?
Стоимость шины в той размерности, что мы поставили на Land Cruiser Prado, варьируется в диапазоне от 11 000 до 14 000 рублей за баллон. За столь технологичную шину, надо признать, ценник более, чем гуманный. Прайс на другую размерность можно посмотреть на сайтах шинных магазинов. Всего же Dunlop поставляет в Россию 25 типоразмеров Grandtrek ICE 03).