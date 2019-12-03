Опасно ли ездить на шипованных шинах без… шипов

Загружаем Grantrak Ice 03 в багажник Toyota Land Cruiser Prado и едем в ближайшую шиномонтажку. Штатная всесезонная «обувь» для этого «японца» имеет размерность 275/60R18. Нам же предстоит надеть более широкую резину — с 285-м профилем. Новая резина садится на диски легко и непринужденно, даже несмотря на то, что покрышки с довольно жестким кордом (индекс нагрузки на нашей резине — 116t, то есть каждый баллон рассчитан на 1250 кг живого веса и легко выдержит не то что Prado, но и гораздо более тяжелый внедорожник).

Не грузи, шиномонтажник!

Дошло дело до балансировки колес. Если у вас качественные и при этом не убитые диски, то при установке Dunlop Grantrak Ice 03 потребуется минимальное количество грузов. Дело в том, что каркас данных покрышек сделан по технологии Equilibrium (что переводится, как «равновесие»). Особое строение шины позволило добиться, как говорит производитель, идеальной развесовки колеса в абсолютно каждой его части. Что, собственно, нашло подтверждение на балансировочном стенде шиномонтажки.

Итак, Land Cruiser 150 в новых «тапочках». Снимаемся с домкратов — и в путь! Нет, не буду говорить, что новинка настолько тихая, что я даже не услышал разницы между всесезонкой и Ice 03. Нет, тут не только шипы с характерным металлическим шелестом шкрябаются по асфальту, но и на скорости в диапазоне от 10 до 20 км/ч до ушей отчетливо доносится гул. Впрочем, когда стрелка спидометра уходит за отметку в 30 км/ч, шины становятся тихими: гул пропадает вовсе, и о том, что мы на зимней резине напоминают лишь слегка шуршащие по асфальту шипы.