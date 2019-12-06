5 ситуаций, когда обязательно нужно включать «аварийку», но не все это делают

Клавишей с маленьким красным треугольником водители в России пользуется все чаще. И это не потому, что аварийность высокая. Просто в один момент все они вдруг стали вежливыми.
ОПЦИОНАЛЬНО
Они по-прежнему не уступают друг другу, не пропускают пешеходов, превышают скорость, но когда надо замолить очередной грешок на дороге, то без тени сомнений их рука потянется к «аварийке». А ведь есть, как минимум, пять ситуаций, когда кнопку аварийной сигнализации, нужно использовать по ее прямому назначению.
При ДТП
Первое, что нужно сделать при ДТП — нажать кнопку аварийной сигнализации. И это даже не прихоть Правил, а мера безопасности, продиктованная жизнью. Работающая «аварийка» — знак опасности для других водителей. При виде его, они должны, как минимум, снизить скорость, что, в свою очередь, убережет от беды и их, и тех, кто уже в нее попал. Благо, автомобилисты у нас пошли образованные, и этот пункт ПДД выполняется ими беспрекословно.
Вынужденная остановка
Вынужденная остановка в местах, где это запрещено должна обязательно сопровождаться включением «аварийки». Будь это поломка или препятствие, которое нельзя объехать, рука водителя автоматически должна потянуться к красному треугольнику, чтобы обезопасить и себя, и тех, кто еще не успел заметить и остановившуюся машину, и причину, по которой она это сделала.
Когда ослепили
Ослепить водителя может дальний свет как от автомобиля, двигающегося навстречу, так и от того, что едет позади (если, конечно, в салоне не установлено автозатемняющееся зеркало заднего вида). Да, словивший «зайчика» водитель, должен обязательно включить «аварийку», и начать медленно снижать скорость, выруливая ближе к обочине или краю проезжей части. Трудно представить, как будет все это делать неопытный водитель, но, как минимум, предупредить о нештатной ситуации на борту автомобиля остальных участников движения все же стоит.
При буксировке
Когда возникла необходимость отбуксировать другой автомобиль, нужно помнить, что «аварийка» должна быть включена именно на нем. Если включить аварийную сигнализацию на обоих транспортных средствах, то другие участники движения попросту не узнают когда, а, главное, куда вы будете поворачивать.
При посадке и высадке детей
При посадке детей в транспортное средство, оснащенное знаком «Перевозка детей», а также высадке из него тоже необходимо нажать красный треугольник. Увы, но многие, если не все, водители школьных автобусов этого не делают.
Не пренебрегайте своей безопасностью и безопасностью других участников движения. То, что вы используете кнопку аварийной сигнализации вместо «спасибо» — это, конечно, хорошо. Но не стоит забывать о ее настоящем предназначении.