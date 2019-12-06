5 ситуаций, когда обязательно нужно включать «аварийку», но не все это делают

Клавишей с маленьким красным треугольником водители в России пользуется все чаще. И это не потому, что аварийность высокая. Просто в один момент все они вдруг стали вежливыми.

ОПЦИОНАЛЬНО

Они по-прежнему не уступают друг другу, не пропускают пешеходов, превышают скорость, но когда надо замолить очередной грешок на дороге, то без тени сомнений их рука потянется к «аварийке». А ведь есть, как минимум, пять ситуаций, когда кнопку аварийной сигнализации, нужно использовать по ее прямому назначению.

При ДТП

Первое, что нужно сделать при ДТП — нажать кнопку аварийной сигнализации. И это даже не прихоть Правил, а мера безопасности, продиктованная жизнью. Работающая «аварийка» — знак опасности для других водителей. При виде его, они должны, как минимум, снизить скорость, что, в свою очередь, убережет от беды и их, и тех, кто уже в нее попал. Благо, автомобилисты у нас пошли образованные, и этот пункт ПДД выполняется ими беспрекословно.