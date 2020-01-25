Большой тест авторазмораживателей: что делать, чтобы замки в дверях машины не замерзали

Аномально мягкая зимняя погода, установившаяся в нынешнем сезоне во многих российских регионах, стабильно характеризуется частыми перепадами температур и сопутствующими их слякотью и грязью на дорогах. Подобная ситуация вынуждает многих водителей чаще посещать автомойки, чтобы содержать своих «железных коней» в чистоте, а заодно запасаться соответствующей автокосметикой, облегчающей уход за машиной. В числе востребованных средств, которые в этом году отметились повышением сезонного спроса, оказались и размораживатели автомобильных замков.

Необходимость покупки такого препарата, как правило, возникает спонтанно, так сказать, по факту возникновения самой проблемы. Наверняка многим знакома следующая ситуация: наступила очередная оттепель, на улицах слякоть, и уже к концу рабочего дня кузов машины «по уши» в грязи. В итоге автовладельцу приходится вечером гнать машину на мойку, где ее основательно обливают водой, ополаскивают и чистят. Все вроде бы хорошо, но ночью вновь ударяют заморозки, которые после столь «заботливого» мытья не только сковывают замки у машины, но и основательно «прихватывают» уплотнения на ее дверях.