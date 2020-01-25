Большой тест авторазмораживателей: что делать, чтобы замки в дверях машины не замерзали

Аномально мягкая зимняя погода, установившаяся в нынешнем сезоне во многих российских регионах, стабильно характеризуется частыми перепадами температур и сопутствующими их слякотью и грязью на дорогах. Подобная ситуация вынуждает многих водителей чаще посещать автомойки, чтобы содержать своих «железных коней» в чистоте, а заодно запасаться соответствующей автокосметикой, облегчающей уход за машиной. В числе востребованных средств, которые в этом году отметились повышением сезонного спроса, оказались и размораживатели автомобильных замков.
Необходимость покупки такого препарата, как правило, возникает спонтанно, так сказать, по факту возникновения самой проблемы. Наверняка многим знакома следующая ситуация: наступила очередная оттепель, на улицах слякоть, и уже к концу рабочего дня кузов машины «по уши» в грязи. В итоге автовладельцу приходится вечером гнать машину на мойку, где ее основательно обливают водой, ополаскивают и чистят. Все вроде бы хорошо, но ночью вновь ударяют заморозки, которые после столь «заботливого» мытья не только сковывают замки у машины, но и основательно «прихватывают» уплотнения на ее дверях.
Понятно, что в подобных случаях, чтобы экстренно проникнуть в салон машины, нет иного цивилизованного выхода, как воспользоваться жидким или аэрозольным размораживателем, благо, ассортимент этих средств на нашем рынке достаточно широк. Как свидетельствует сервисная практика, все известные средства этого класса показывают себя хорошо, однако по скорости воздействия и длительности применения у них имеются различия.
Дело в том, что в качестве компонента, «отогревающего» застывшую личинку, у большинства препаратов применяется специализированный спиртовой раствор. Он, безусловно, дает хороший эффект, однако спирт быстро испаряется, и стоит влаге опять попасть в замок (что при нанаших перепадах температур случается довольно часто), как он от холода тут же «заклинивает».
Более качественный эффект демонстрируют многокомпонентные размораживатели. Такие препараты содержат, кроме спирта, особые антифрикционные добавки, обладающие повышенной стойкостью к холоду. Нейтрализуя влагу, они тут же формируют на деталях замкового механизма тонкий слой неиспаряемой смазки, препятствующей обледенению.
Кстати, к числу смазывающих компонентов, которые сегодня используют многие производители, относятся такие известные материалы, как силикон, а также PTFE (ПТФЭ — политетрафторэтилен). Помимо них, в состав отдельных продуктов входят особые добавки, обеспечивающие устойчивость к воздействию кислот, паров бензина, а также солевых растворов, которыми так обильно поливают улицы наших городов в холодное время года. Наиболее продвинутые составы содержат также ингредиенты, позволяющие хорошо удерживаться (после распыления) на вертикальных поверхностях, обеспечивая тем самым длительную защиту деталей от коррозии.
Что касается скорости действия жидких размораживателей, то оно во многом зависит от проникающей способности данных препаратов. Помимо быстродействия, это свойство дает возможность лучше обработать все «закоулки» замочной скважины. К слову, именно быстродействие и стало тем первоочередным параметром, который эксперты «АвтоВзгляд» решили проверить в ходе сравнительного теста нескольких жидких размораживателей замков.
Для этих испытаний, которые мы традиционно проводим в сотрудничестве с информационно-аналитическим порталом «АвтоПарад», было приобретено семь размораживателей, представленных как российскими продуктами, так и импортными составами.
Пятеро из них (российские 3ton, Eltans и «Agat-Авто», а также немецкий Sonax и американский Hi-Gear) среди прочего содержат в своем составе силиконовые компоненты, остальные двое (отечественные препараты Ruseff и Fenom) — используют упоминавшийся выше PTFE, а проще говоря, тефлон. Практически все отобранные образцы — это жидкости, расфасованные во флакончики емкостью 50—60 мл. Исключением является лишь Hi-Gear, выполненный в виде компактного (размером с помадный тюбик) аэрозольного баллончика.
Методика оценки препаратов, которую эксперты портала «АвтоВзгляд» использовали в ходе сравнительного теста, была максимально приближена к реалиям. В частности, с целью проведения практических испытаний для каждого образца был закуплен свой, отдельный замок однотипной конструкции, личинка которого по своим размерам (диаметру) была сопоставима с аналогичным элементом автомобильного дверного замка.
Алгоритм испытаний предусматривал несколько этапов. На первом, в замочную скважину с помощью пипетки «закачивали» воду, после чего замок на полтора часа отправляли «остывать» в морозильную камеру при температуре −18 С. Потом его доставали и начинали тестировать сам размораживатель.
Схема тестирования была такой: внутрь замочной скважины однократным нажатием на флакон проводился впрыск препарата, и после 15 секунд ожидания делалась попытка вставить ключ и провернуть личинку. Если это не удавалось, проводился еще один впрыск препарата, и в течение 20 секунд делалась вторая попытка провернуть личинку. Если и это не удавалось, проводился третий впрыск с очередной попыткой открывания замка. Чем быстрее удавалось его открыть, тем лучше.
После вскрытия замка его опять закрывали и приступали ко второму этапу, в ходе которого его снова замораживали при тех же −18 С, но уже в течение суток. По истечении этого времени делалась попытка открыть замок, но без предварительного применения размораживателя. Таким образом проверялась способность того или иного препарата после обработки замочной скважины продолжительное время сохранять свои антиобледенительные свойства.
Как и предполагали эксперты, из-за таких (скажем прямо, довольно жестких) условий испытаний, предусмотренных методикой тестирования, все образцы повели себя по-разному. Что позволило экспертам по итогам эксперимента составить условный рейтинг проверенных препаратов.
Итак, быстрее всего с ледовыми оковами справились два образца — российский размораживатель замков Ruseff и его немецкий аналог от Sonax, которые и стали победителями теста. Оба препарата, каждый из которых пришлось впрыскивать в замок по два раза, нейтрализовали лед за 26 секунд. Если сравнивать два этих состава между собой, то здесь явным лидером выступает Ruseff. Судите сами: емкость флакона у него на 20% больше, чем у «немца», тогда как цена едва ли не в три-четыре раза ниже, чем у Sonax).
На втором месте по быстродействию оказались размораживатели замков сразу трех брендов: Hi-Gear, Eltans и «Agat-Авто». Их также пришлось дважды впрыскивать в замочную скважину, при этом время вскрытия замерзших замков составило 33—35 секунд.
Аутсайдерами испытаний, проведенных в рамках отмеченной выше методики, стали препараты отечественного производства от брендов 3ton и Fenom. Они смогли «отогреть» замерзшие личинки более чем за 40 секунд, причем замки при этом пришлось обрабатывать три раза.
Что же касается итогов проверки препаратов на их способность сохранять свои антиобледенительные свойства после обработки замочных личинок, то в этом тесте все образцы показали отличный результат. Эксперты смогли легко открыть каждый контрольный замок после его суточного пребывания на 18-градусном морозе без предварительного впрыскивания препарата.
…Как можно видеть, в целом все размораживатели замков, проверенные в ходе теста, смогли подтвердить свои рабочие свойства и способность нейтрализовать лед. А тот факт, что между собой они отличаются быстродействием, может служить хорошим подспорьем для автомобилистов, выбирающих эти препараты для своей машины.