Самый простой и действенный способ проследить за женой в автомобиле

Так случается, что автомобиль порой теряется. И дело не всегда заключается в происках злоумышленников: парковки супермаркетов и аэропортов сжигают намного больше нервных клеток рассеянных водителей, чем автоугонщики. Как решить эту проблему раз и навсегда?

Можно, конечно, привязать к машине шарик или поставить под яркую вывеску, но намного проще воспользоваться современными достижениями электроники. Установить в автомобиль GPS-передатчик, который укажет положение автомобиля с точностью до одного метра.

Еще совсем недавно GPS-маяки были уделом дорогих сигнализаций, за которые приходилось платить абонентскую плату. Более того согласно статье 138.1 ФЗ №420-ФЗ, подобные гаджеты были запрещены в России. Все изменилось только в декабре 2018 года. Сегодня же это устройство доступно каждому. И по закону, и по карману.

Итак, принцип его работы прост: внутри устройства располагается антенна, которая постоянно фиксирует положение автомобиля, несколько микросхем и слот под сим-карту, которая в свою очередь передает хозяину информацию через SMS-сообщение. Подойдет карточка любого оператора, ограничений нет.