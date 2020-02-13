Самый простой и действенный способ проследить за женой в автомобиле

Так случается, что автомобиль порой теряется. И дело не всегда заключается в происках злоумышленников: парковки супермаркетов и аэропортов сжигают намного больше нервных клеток рассеянных водителей, чем автоугонщики. Как решить эту проблему раз и навсегда?
Можно, конечно, привязать к машине шарик или поставить под яркую вывеску, но намного проще воспользоваться современными достижениями электроники. Установить в автомобиль GPS-передатчик, который укажет положение автомобиля с точностью до одного метра.
Еще совсем недавно GPS-маяки были уделом дорогих сигнализаций, за которые приходилось платить абонентскую плату. Более того согласно статье 138.1 ФЗ №420-ФЗ, подобные гаджеты были запрещены в России. Все изменилось только в декабре 2018 года. Сегодня же это устройство доступно каждому. И по закону, и по карману.
Итак, принцип его работы прост: внутри устройства располагается антенна, которая постоянно фиксирует положение автомобиля, несколько микросхем и слот под сим-карту, которая в свою очередь передает хозяину информацию через SMS-сообщение. Подойдет карточка любого оператора, ограничений нет.
Для контроля и настройки сгодится любой смартфон — приложения есть и для Android, и для iOS. Специфических навыков также не требуется: достаточно прочитать инструкцию на русском языке и следовать подсказкам. Ничего сложного, одним словом.
Выбор устройств велик: можно приобрести совсем простенькое, которое будет отвечать только за точку на интерактивной карте в специальном приложении на смартфоне, а можно разориться еще рублей на 300 и получить девайс, предупредит о превышении скорости и других нарушениях ПДД. Некоторые из китайских новинок умеют даже глушить двигатель.
Устройство визуально выглядит, как самое обыкновенное реле, которое легко можно поставить в пустой слот в блоке предохранителей. Питание идет — антенна работает. Если же есть желание поиграть в шпионов, то маленький черный пластиковый кубик легко спрячется даже в подкапотном пространстве с самой плотной компоновкой. Много места и проводов не надо — только электричество.
Покупать такие устройства не запрещено. Китайцы подсуетились, и теперь можно приобрести вполне качественный GPS-трекер всего за 500 рублей. Более того: он будет выглядеть, как традиционное реле, следовательно найти его будет достаточно сложно. Вот только оформляя заказ, не забывайте о коронавирусе…