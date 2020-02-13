3 способа сделать так, чтобы зимняя слякоть не пачкала боковые зеркала авто

Что же делать, чтобы не ездить с зеркалами, в которых практически ничего не видно, перестраиваясь в потоке скорей по наитию? Можно, конечно, предложить приобрести машину, у которой они загрязняются на ходу в минимальной степени.
Дело в том, что интенсивность «наброса» грязи на боковые зеркала сильно зависит от особенностей аэродинамики конкретного авто, от характера течения воздушных потоков вокруг ее кузова.
Модели с удачной аэродинамикой существуют, однако выбирать себе транспорт исключительно по этому признаку приходит в голову мало кому. Приходится либо мириться с машиной-грязнулей и постоянно протирать зеркала, либо что-то придумывать.
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ
Один из вполне рабочих способов — обработать зеркальные поверхности каким-либо препаратом типа «антидождь». Подобной автохимии самых разных брендов в достатке не только на витринах автомагазинов, но и даже в обычных супермаркетах. При их покупке выбираем что-то из среднего ценового диапазона.
Главный совет — проводить обработку четко по инструкции: наносить химикат на предварительно очищенное и обезжиренное стекло и выполнить прочие условия. Защищенное таким образом, оно будет отталкивать воду, а вместе с ней и грязь.
ДЕЛО — ТАБАК
Второй вариант — куда более бюджетный. Можно сказать, что он проверен многими поколениями шоферов. Заключается он в натирании зеркал табаком. Содержащиеся в нем вещества также обладают водоотталкивающими свойствами. Основное при проведении такой операции — не использовать содержимое современных сигарет, поскольку содержание в них табака стремительно приближается к нулю.
Поэтому наш выбор — трубочный табак или предназначенный для самостоятельного закручивания папирос. Еще один совет: перед натиранием стекла дать табаку отсыреть — чтоб было чем натирать. Если табак пересушен, с него на стекло практически ничего не попадет.
ПЛЕНКА ПО-КИТАЙСКИ
Третий способ тоже не особо дорог. Он подразумевает наклейку на зеркала пленки. Она тоже препятствует налипанию грязи. Специально предназначенная для этого пленка продается в автомагазинах.
Однако вместо нее вполне можно применить даже самую дешевую защиту для экранов смартфонов. Но последнюю, скорее всего, придется подогнать под размеры зеркал вашего авто ножницами. Перед наклейкой следует обязательно тщательно помыть и обезжирить.
В заключение стоит также заметить, что подобные пленки, если заказывать их через интернет в Китае стоят раз в пять дешевле чем в отечественных магазинах.