3 способа сделать так, чтобы зимняя слякоть не пачкала боковые зеркала авто

Что же делать, чтобы не ездить с зеркалами, в которых практически ничего не видно, перестраиваясь в потоке скорей по наитию? Можно, конечно, предложить приобрести машину, у которой они загрязняются на ходу в минимальной степени.

Дело в том, что интенсивность «наброса» грязи на боковые зеркала сильно зависит от особенностей аэродинамики конкретного авто, от характера течения воздушных потоков вокруг ее кузова.

Модели с удачной аэродинамикой существуют, однако выбирать себе транспорт исключительно по этому признаку приходит в голову мало кому. Приходится либо мириться с машиной-грязнулей и постоянно протирать зеркала, либо что-то придумывать.

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ

Один из вполне рабочих способов — обработать зеркальные поверхности каким-либо препаратом типа «антидождь». Подобной автохимии самых разных брендов в достатке не только на витринах автомагазинов, но и даже в обычных супермаркетах. При их покупке выбираем что-то из среднего ценового диапазона.

Главный совет — проводить обработку четко по инструкции: наносить химикат на предварительно очищенное и обезжиренное стекло и выполнить прочие условия. Защищенное таким образом, оно будет отталкивать воду, а вместе с ней и грязь.