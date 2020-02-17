Подушки-убийцы: владельцы каких машин рискуют получить травмы из-за бракованных эйрбегов

Автомобилей самых разных марок — от Ford до Ferrari — с такими эйрбегами было выпущено несколько десятков миллионов, из них в Россию попали около 1,5 млн. И хотя пик отзывов машин с дефектными эйрбегами Takata пришелся на 2014—2016 годы, большинство отечественных владельцев «заминированных» иномарок так до сих пор и не обратились к дилерам.
И если у вас иномарка, выпущенная в период с 2000 по 2014 годы,, велика вероятность, что в ней установлена подушка с дефектом. Обязательно проверьте, не попадает ли ваш автомобиль под отзывную кампанию, связанную с подушками Takata. Вбейте VIN автомобиля в поиск на сайте Росстандарта (easy.gost.ru) или на интернет-странички автопроизводителя. Можно обратиться и к любому официальному дилеру марки. Дефектную подушку должны заменить бесплатно.
Особенно опасными являются дефектные подушки, установленные на автомобили Honda и Acura 2001—2003 годов. выпуска, а также на пикапы Ford Ranger и Mazda B-Series, сошедшие с конвейера в 2006-м году. Для них особенно велика вероятность взрывного разрушения металлического корпуса газогенератора при срабатывании подушки. Кроме того, в группе риска находятся иномарки, эксплуатируемые в южных регионах: повышенная влажность и жара являются основными факторами, приводящими к дестабилизации пиротехнического заряда эйрбега.
Отзывы, связанные с подушками Takata, затронули автомобили 34 автобренда, среди которых Acura, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge/Ram, Ferrari, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Jeep, Land Rover, Lexus, Lincoln, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mercury, Mitsubishi, Nissan, Pontiac, Saab, Saturn, Scion, Subaru, Tesla, Toyota, Volkswagen. Дефектные эйрбеги убили по меньшей мере 29 человек и нанесли увечья сотням.
Согласно расследованию Национального управления безопасностью движения на трассах США (NHTSA), причиной проблемы является отсутствие влагопоглощающей добавки в пиротехническом заряде на основе нитрата аммония. Со временем в корпус газогенератора проникает влага, пиротехническая смесь становится нестабильной и при срабатывании подушки энергия взрыва способна разорвать корпус генератора, фактически превращая его в оболочное взрывное устройство.