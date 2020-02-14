Длительный тест бескаркасных «дворников» для машины: какие выбрать

Изделия, которые тестировали наши эксперты, на первый взгляд действительно не имеют привычного нам каркаса с коромыслами, характерного для обычных автомобильных «дворников». На самом деле это не так — у всех «бескаркасников» есть внутренний «стержень» — упругая полоска из стали, с одной стороны которой закреплено чистящее полотно, а с другой — защитный пластиковый кожух и стыковочный узел, с помощью которого «дворник» крепится к поводку. Подобная конструкция имеет ряд преимуществ в сравнении с аналогами, выполненными по традиционной схеме.
Одно из важных достоинств бескаркасных щеток в том, что в них отсутствует один из главных «сезонных» недостатков, присущий обычным щеткам. Напомним: у последних зимой на коромыслах быстро налипает мокрый снег, резко ухудшая чистящие свойства «дворника». Подобная напасть особенно достает в метель — скапливаясь на сочленениях коромысел, снег меняет их подвижность и снижает прижим щетки к стеклу. В результате на нем появляются матовые полосы, из-за чего обзор дороги резко ухудшается. У тех же, кто пользуется «бескаркасниками», подобных проблем возникает меньше. Еще один важный показатель, который можно записать в актив таких стеклоочистителей — меньшая (в сравнении с обычными модификациями) парусность, что особенно заметно при движении на больших скоростях.
Для теста были использованы комплекты бескаркасных щеток китайского производства, представленных шестью отечественными и зарубежными брендами: AVS Crystal, MegaPower, Endurovision, Auchan, «ОКеу» и AutoVirazh. Все это хозяйство эксперты распределили между редакционными легковушками различного класса, начиная от седанов и заканчивая кроссоверами.
В ходе практической эксплуатации бескаркасных «дворников», которая шла с ноября по февраль, оценивались такие показатели, как удобство их монтажа, а также чистящие свойства при различных погодных условиях: в дождь, в снегопад и, что немаловажно, в мороз, когда обледеневшие дороги обычно поливают солевыми растворами. Естественно, следуя рекомендациям автопроизводителей, качество работы щеток проверялось тогда, когда ветровое стекло было уже основательно прогрето. Каждый из отмеченных выше четырех показателей оценивался по 10-балльной системе. Оценки и комментарии экспертов, полученные за время сезонной эксплуатации щеток, были обобщены, благодаря чему всех участников теста удалось разделить на три группы: лидеров, середнячков и аутсайдеров. С последних, собственно, и начнем «разбор полетов».
Итак, в группу аутсайдеров вошли автомобильные «дворники» двух брендов — «ОКеу» и AutoVirazh, набравшие по итогам тестирования 30 и 31 балл соответственно. Как показали испытания, на начальном этапе обе щетки показывали себя достаточно прилично, в том числе при скоростной езде в дождливую погоду. Основные же их недостатки проявились позже — после проверки работы этих щеток в снегопады, коих в нынешнем осенне-зимнем сезоне было предостаточно. В частности, при сильном налипании снега стеклоочистители нередко оставляют полосы, а у образца «ОКеу», к тому же, оказался слабоватым замок фиксатора, из-з чего данная щетка пару раз соскакивала с поводка.
Теперь что касается группы середнячков, которая оказалась более представительной, поскольку здесь собрались образцы сразу от трех брендов — AVS Crystal, MegaPower и Auchan, сумевшие набрать в среднем 34—35 баллов. В целом, эти стеклоочистители продемонстрировали хорошие эксплуатационные свойства при самых различных погодных условиях, включая мороз до −18 градусов, хотя и здесь не обошлось без нареканий. Так, например, при низких температурах чистящие свойства у «дворников» Auchan оказались даже чуть хуже, чем у щеток-аутсайдеров. В свою очередь, у AVS Crystal при замерзании отмечены затруднения по открыванию фиксатора на крепежном модуле — без отвертки сделать это очень непросто, особенно когда на улице мороз.
Кстати, есть претензии по крепежному узлу и к стеклоочистителям MegaPower — у него, наоборот, слишком легко открывается фиксатор, из-за чего при очистке снега есть риск сорвать щетку с поводка. Отдельные мелкие замечания к двум последним образцам зафиксированы и по качеству чистки в снегопад, что, на наш взгляд, обусловлено громоздкостью их крепежных узлов, которая во время езды по трассе повышает парусность этих изделий в сравнении с другими участниками теста. В целом же результат вполне неплохой — второе место.
Что же касается лидирующей группы, то до нее смог добраться только один участник теста. Им, с общей оценкой 39 баллов, стал комплект бескаркасных щеток Endurovision, поставляемых к нам одним из крупных японских производителей автокомпонентов. В числе достоинств этих «дворников» эксперты отметили хорошее прилегание к стеклу и, как следствие, хорошие чистящие свойства в дождь, в снегопад и даже при довольно крепких морозах.
Кроме того, у стеклоочистителей Endurovision неплохо проработан крепежный узел, позволяющий при необходимости быстро снимать щетку с поводка. Поскольку каких-либо значимых «эксплуатационных» претензий к этим щеткам у экспертов не было зафиксировано, они вполне заслуженно заняли первое место по результатам контрольных испытаний.