Длительный тест бескаркасных «дворников» для машины: какие выбрать

Изделия, которые тестировали наши эксперты, на первый взгляд действительно не имеют привычного нам каркаса с коромыслами, характерного для обычных автомобильных «дворников». На самом деле это не так — у всех «бескаркасников» есть внутренний «стержень» — упругая полоска из стали, с одной стороны которой закреплено чистящее полотно, а с другой — защитный пластиковый кожух и стыковочный узел, с помощью которого «дворник» крепится к поводку. Подобная конструкция имеет ряд преимуществ в сравнении с аналогами, выполненными по традиционной схеме.

Одно из важных достоинств бескаркасных щеток в том, что в них отсутствует один из главных «сезонных» недостатков, присущий обычным щеткам. Напомним: у последних зимой на коромыслах быстро налипает мокрый снег, резко ухудшая чистящие свойства «дворника». Подобная напасть особенно достает в метель — скапливаясь на сочленениях коромысел, снег меняет их подвижность и снижает прижим щетки к стеклу. В результате на нем появляются матовые полосы, из-за чего обзор дороги резко ухудшается. У тех же, кто пользуется «бескаркасниками», подобных проблем возникает меньше. Еще один важный показатель, который можно записать в актив таких стеклоочистителей — меньшая (в сравнении с обычными модификациями) парусность, что особенно заметно при движении на больших скоростях.