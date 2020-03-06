Что будет, если ездить на машине, шины которой накачаны по-разному

Многие читали в ПДД об общих обязанностях водителей, где четко прописано, что перед выездом автомобилист обязан проверить и обеспечить в пути исправность транспортного средства. Однако реальность такова, что единицы делают это всякий раз, когда собираются выехать с места парковки. И уж тем более, мало кто уделяет внимание шинам и их состоянию. А между тем, и по сей день причиной большинства аварий оказываются плачевное состояние покрышек, их отличие по размерам, типу, бренду и, конечно же, неправильно выбранное давление или его потеря одной из покрышек.
Производители автомобильной резины дают свои рекомендации по давлению неспроста, потому как от того, как накачены шины зависит не только эффективность их работы, но и безопасность пассажиров транспортного средства. Для простоты понимания последствий не соблюдения рекомендаций, стоит разобраться, как работает шина при недостаточном или избыточном давлении.
Так, например, если вы давно не подкачивали шины, давление в них может снизиться естественным образом: утечка (шины не являются полностью герметичными) либо изменение температурного режима (похолодало, воздух в шине сжался или, напротив, расширился в жару). При этом важно знать, что при снижении давления, нагрузки в пятне контакта смещаются в плечевую зону покрышки. А центральная часть протектора, отвечающая за разгонную и тормозную динамику, курсовую устойчивость и управляемость, напротив, разгружается.
В результате реакции автомобиля на повороты руля становятся невнятными и запоздалыми, водителю приходится чаще корректировать траекторию движения, ухудшается тормозная динамика и разгон. Ко всему прочему, на спущенных шинах возрастает такой важный параметр, как сопротивление качению, что, в свою очередь, увеличивает расход топлива и ускоряет износ покрышки.
Избыточное давление — тоже плохо. Да, перекачав шины можно добиться снижения расхода топлива, потому как нагрузки смещаются в центральную часть шины, находящейся в контакте с дорогой. Но мало кто учитывает тот факт, что автомобиль на перекаченных шинах, из-за отсутствия сцепления в плечевой зоне, хуже ведет себя в поворотах. Если автомобиль не нагружен, то едет жестче. Уменьшение пятна контакта так же, как и в первом случае, негативно влияет на торможение и разгон. А всю экономию на топливе, в конечном итоге, вы потеряете на повышенном износе центральной части протектора шины, а то и вовсе при аварии, произошедшей по этой причине.
Стоит отметить и тот факт, что и не накаченные, и перекаченные шины сильнее нагреваются. В первом случае идет деградация резиновой смеси и сильный износ крепких боковин шины. Во втором, во время езды воздух еще больше расширяется. Конец же в обоих случаях будет один — взрыв покрышки на ходу.
Самый верный способ продлить срок службы шин и сохранить свое здоровье — следовать рекомендациям производителя. Для разных шин рекомендуется определенное давление, которое может меняться водителем в зависимости от загрузки автомобиля. О том, какие шины можно устанавливать на машину и какое давление в них необходимо закачивать указано на табличке, расположенной во внутренней части дверных проемов автомобиля и в инструкции по эксплуатации.
При этом стоит помнить, что измерять давление в шинах необходимо раз в две недели, и делать это нужно на шине, температура воздуха в которой равна температуре окружающей среды. В летние месяцы лучше всего это делать после того, как автомобиль переночевал на парковке у дома, т. о есть утром.