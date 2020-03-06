Что будет, если ездить на машине, шины которой накачаны по-разному

Многие читали в ПДД об общих обязанностях водителей, где четко прописано, что перед выездом автомобилист обязан проверить и обеспечить в пути исправность транспортного средства. Однако реальность такова, что единицы делают это всякий раз, когда собираются выехать с места парковки. И уж тем более, мало кто уделяет внимание шинам и их состоянию. А между тем, и по сей день причиной большинства аварий оказываются плачевное состояние покрышек, их отличие по размерам, типу, бренду и, конечно же, неправильно выбранное давление или его потеря одной из покрышек.

Производители автомобильной резины дают свои рекомендации по давлению неспроста, потому как от того, как накачены шины зависит не только эффективность их работы, но и безопасность пассажиров транспортного средства. Для простоты понимания последствий не соблюдения рекомендаций, стоит разобраться, как работает шина при недостаточном или избыточном давлении.

Так, например, если вы давно не подкачивали шины, давление в них может снизиться естественным образом: утечка (шины не являются полностью герметичными) либо изменение температурного режима (похолодало, воздух в шине сжался или, напротив, расширился в жару). При этом важно знать, что при снижении давления, нагрузки в пятне контакта смещаются в плечевую зону покрышки. А центральная часть протектора, отвечающая за разгонную и тормозную динамику, курсовую устойчивость и управляемость, напротив, разгружается.