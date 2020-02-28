Удержать великана: какие шины лучше всего использовать при быстрой езде и маневрировании на кроссовере

Эпоха быстрых «хэтчей» и седанов канула в Лету, вместе с нулевыми и десятыми. Сегодня на вершине пирамиды желаний — кроссоверы. Семейные «тихоходы» и «почти внедорожники», «приподнятые» универсалы и «хочу быть джипом» — это еще не весь ассортимент. На улицах мелькают настоящие бесы в обличье внедорожников, под чьим капотом прячутся сотни «жеребцов». А ведь законы физики пока никто не отменял: высокий центр тяжести, помноженный на дьявольскую мощь и плохой асфальт, создают гремучий коктейль. Чтобы удержать этот вулкан в полосе, потребуется существенный опыт. И, конечно же, специально созданные для «быстрых и громких» автомобилей шины.
Подбирая новый комплект, следует сделать выбор исходя из куда большего числа потребностей. Шина должна учитывать особенности автомобиля сегмента SUV — легковые шины просто не выдержат таких перегрузок — и обязана демонстрировать отличные результаты при торможении, причем не только на сухом, но и мокром асфальте или его подобии. И, разумеется, шина должна отличаться повышенным ресурсом и износостойкостью. Как правило, такие технологии приходят в мир гражданских автомобилей из автогонок, где от качества шины зависит не только результат, но и жизнь пилота.
Одной из самых интересных новинок грядущего теплого сезона в сегменте шин для кроссоверов и внедорожников с мощными моторами, несомненно, станет MICHELIN Pilot Sport 4 SUV. Французская компания давно зарекомендовала себя, как лидер в своей области и производитель технологичных и безопасных шин, но Pilot Sport SUV четвертого поколения модельной линейки MICHELIN. И вот почему.
Рисунок протектора — ассиметричный, причем внешняя сторона обеспечивает уверенное сцепление на сухом покрытии, а внутренняя, благодаря уникальному «рецепту» изготовления, на мокром асфальте. Арамидно-нейлоновый слой повышает стабильность шины на высоких скоростях, а модифицированный дизайн блоков протектора позволяет улучшить управляемость. Более того: новая резиновая смесь призвана улучшить износоустойчивость, а двойной каркас обеспечивает дополнительную прочность шины и способствует улучшению управляемости.
На практике тяжелый автомобиль стабильно «стоит на дуге» даже на запредельно высокой скорости, уверено берет резкие повороты без потери сцепления с покрытием. Ведь шина не подламывается, провоцируя занос.
Важной особенностью нового поколения летних шин MICHELIN стало сохранение первоначальных характеристик на протяжении всего срока эксплуатации: MICHELIN Pilot Sport 4 SUV демонстрирует отличные характеристики со дня покупки и до достижения минимальной минимальной допустимой для эксплуатации глубины протектора для летних шин –1,6 мм. Это позволит намного дольше использовать шины без ущерба для безопасности и здорово сэкономить. Приятный нюанс!
Торможение — важный аспект безопасности, который можно смело возводить в квадрат или куб для мощных машин с высоким центром тяжести. На обычных шинах быстрый кроссовер легко превращается в санки даже на слегка влажном асфальте: сколько ABS не старайся, все равно тормозной путь удивит всю семью. MICHELIN Pilot Sport 4 SUV позволяет не только значительно сократить это жизненно важное расстояние, но и не потерять управляемость, до последнего сохранив возможность маневра. Простыми словами — шанс объехать препятствие. Ох, сколько бы фар и бамперов, а то и дорогой электроники, спрятанной за решеткой радиатора, удалось бы сохранить, появись эти шины раньше.
Увы, не каждый и не с первого раза сможет осознать всю мощь, скрытую под капотом. Поэтому сама возможность совершить маневр на высокой скорости, тем более на разгоне, а также шанс резко снизить скорость и объехать становится серьезным преимуществом. Особенно для тех, кто хочет ехать на грани допустимого законом скоростного порога.