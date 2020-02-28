Удержать великана: какие шины лучше всего использовать при быстрой езде и маневрировании на кроссовере

Эпоха быстрых «хэтчей» и седанов канула в Лету, вместе с нулевыми и десятыми. Сегодня на вершине пирамиды желаний — кроссоверы. Семейные «тихоходы» и «почти внедорожники», «приподнятые» универсалы и «хочу быть джипом» — это еще не весь ассортимент. На улицах мелькают настоящие бесы в обличье внедорожников, под чьим капотом прячутся сотни «жеребцов». А ведь законы физики пока никто не отменял: высокий центр тяжести, помноженный на дьявольскую мощь и плохой асфальт, создают гремучий коктейль. Чтобы удержать этот вулкан в полосе, потребуется существенный опыт. И, конечно же, специально созданные для «быстрых и громких» автомобилей шины.

Подбирая новый комплект, следует сделать выбор исходя из куда большего числа потребностей. Шина должна учитывать особенности автомобиля сегмента SUV — легковые шины просто не выдержат таких перегрузок — и обязана демонстрировать отличные результаты при торможении, причем не только на сухом, но и мокром асфальте или его подобии. И, разумеется, шина должна отличаться повышенным ресурсом и износостойкостью. Как правило, такие технологии приходят в мир гражданских автомобилей из автогонок, где от качества шины зависит не только результат, но и жизнь пилота.

Одной из самых интересных новинок грядущего теплого сезона в сегменте шин для кроссоверов и внедорожников с мощными моторами, несомненно, станет MICHELIN Pilot Sport 4 SUV. Французская компания давно зарекомендовала себя, как лидер в своей области и производитель технологичных и безопасных шин, но Pilot Sport SUV четвертого поколения модельной линейки MICHELIN. И вот почему.