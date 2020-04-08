5 быстрых и эффективных народных способов избавиться от табачного запаха в салоне авто

АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ И НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ

Активированный уголь — прекрасный нейтрализатор. Правда, для начала вам придется его размельчить. Перемолотую субстанцию насыпаем в чашку, а лучше — сразу в несколько, и оставляем на сутки в салоне автомобиля. Черный порошок заберет на себя неприятные запахи, но если они полностью не исчезнут, можно поставить рядышком сосуд с нашатырным спиртом. Единственное, что необходимо сделать потом — хорошенько проветрить внутреннее убранство.

КОФЕЙНЫЕ ЗЕРНА

Не зря же кофейные зерна активно используют в качестве антитабачных средств и ароматизаторов. А все потому, что они поглощают дурные запахи, насыщая закрытое пространство собственным ароматом. Для этого необходимо разложить зерна по салону и не убирать в течение одного дня. Абсорбент отлично справится со своей задачей. Если, конечно, предварительно вы выкинете пепельницу и замените салонный фильтр.