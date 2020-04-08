5 быстрых и эффективных народных способов избавиться от табачного запаха в салоне авто

Справиться с ужасным запахом в салоне можно и самостоятельно. И речь совсем не об ароматизаторах и нейтрализаторах дыма. Как, собственно, и не о специализированной автохимии. Есть способы ничуть не хуже. А порой, даже лучше.
СОДА
Пищевая сода помогает и в хозяйстве, и от изжоги. Легко ее применить и в случае с пропитанным сигаретной вонью интерьером авто. Особенно, если он тряпичный. Аккуратно рассыпаем соду на коврики, сиденья и пол, а затем оставляем на часок, чтобы дезодорирующие свойства гидрокарбоната натрия полностью раскрылись. На все про все уйдет не больше одной упаковки. После процедуры достаточно будет пропылесосить и проветрить салон.
УКСУС
Если дурной «аромат» все еще остался, добавьте в чудодейственный коктейль уксуса. Следует смешать примерно ¼ стакана с парочкой стаканов воды, а после залить жидкость в распылитель и обработать ей салон. А еще можно налить раствор в какую-нибудь емкость и поместить ее на несколько часов внутри автомобиля. Не пугайтесь — едкого запаха уксуса будет много, но выветрится он молниеносно вместе с неприятным запахом табака.
АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ И НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ
Активированный уголь — прекрасный нейтрализатор. Правда, для начала вам придется его размельчить. Перемолотую субстанцию насыпаем в чашку, а лучше — сразу в несколько, и оставляем на сутки в салоне автомобиля. Черный порошок заберет на себя неприятные запахи, но если они полностью не исчезнут, можно поставить рядышком сосуд с нашатырным спиртом. Единственное, что необходимо сделать потом — хорошенько проветрить внутреннее убранство.
КОФЕЙНЫЕ ЗЕРНА
Не зря же кофейные зерна активно используют в качестве антитабачных средств и ароматизаторов. А все потому, что они поглощают дурные запахи, насыщая закрытое пространство собственным ароматом. Для этого необходимо разложить зерна по салону и не убирать в течение одного дня. Абсорбент отлично справится со своей задачей. Если, конечно, предварительно вы выкинете пепельницу и замените салонный фильтр.