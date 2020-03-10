Почему бензин в СССР был разноцветным

Как там поется в детской песенке про шарики: «Красный, желтый, голубой… выбирай себе любой». Вот так же, по аналогии, водителям в СССР предлагалось выбирать топливо по цвету. Только было оно: синим, зеленым и даже оранжевым. И, конечно же, отличалось по составу и октановому числу.
Тем, кто родился в постсоветское время и не застал окрашенного топлива, наверняка, будет интересно знать, что начиная с далеких 60-х на заправках, которые принадлежали исключительно государству, предлагался в основном бензин четырех типов: А-66, А-72, А-76 и АИ-93. Стоил он от 60 до 95 копеек. Цены, разумеется, устанавливало государство.
Буквенное отличие в названии марки топлива обозначало метод определения октанового числа: моторное, либо исследовательское. В случае с исследовательским методом определения октанового числа, топливо работает в одноцилиндровой установке с переменной степенью сжатия и при вращении коленвала 600 об/мин. Так проверяют поведение горючего в режимах малых и средних нагрузок.
Моторный метод определения схож с предыдущим, однако коленчатый вал в установке вращается со скоростью 900 об./мин., а смесь, подающаяся в камеру сгорания, подогревается. Этот метод демонстрирует поведение топлива в режимах больших нагрузок. А октановое число, определенное таким способом, ниже исследовательского.
Например, у бензина марки АИ-92 при моторном исследовании октановое число будет 83, а при исследовательском — 92. В СССР буквами «АИ» — обозначался исследовательский метод определения октанового числа, а литерой «А» — моторный.
Ко всему прочему, для борьбы с детонацией и повышения октанового числа в «советский» бензин, как и в других странах, добавляли тетраэтилсвинец — высокоэффективную присадку, повышающую октановое число. Такое топливо называли этилированным. Если вернуться к списку марок бензина выше, то из перечисленных все, за исключением А-72, были этилированными.
Именно этилированный бензин и окрашивали в соответствии с ГОСТом. Сейчас эту присадку использовать запрещено из-за ее неэкологичности, опасности для здоровья человека и современных автомобилей — на лючке или в инструкции любой иномарки есть предупреждающая надпись: «Только неэтелированный бензин».
Цвет красителя соответствовал марки бензина. А-66 красили в оранжевый, А-72 — в целенный, АИ-93 был синим. Неэтилированный бензин А-72 — не окрашивался. Такая цветовая градация помогала водителям определить нужную марку топлива. В дальнейшем синим цветом стали окрашивать бензин высокооктановое топливо АИ-98, которое отпускалось исключительно предприятиям. А марка А-72 получила розовый цвет и тоже стала этилированной.
Сегодня в некоторых европейских странах также используют красители и маркеры для топлива. Например, в Англии, Германии, Франции в целях обеспечения поддержки и развития сельского хозяйства, недорогое топливо, поставляющееся на рынок на льготных условиях и с низким акцизом, подкрашивают. Это позволяет контролировать его качество, бороться с подделкой и так же, как и в СССР, определять его тип.
В свою очередь, распределение по цветам упрощает и сортировку, и хранение топлива. При этом наличие в бензине красителей и маркеров ни коем образом не влияет на его качество, а впоследствии, и на элементы двигателя. Да и на стоимости топлива их наличие не сильно отражается. В России также хотят вернуться к цветовой дифференциации топлива. Впрочем, когда это случиться, неизвестно.