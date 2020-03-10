Почему бензин в СССР был разноцветным

Как там поется в детской песенке про шарики: «Красный, желтый, голубой… выбирай себе любой». Вот так же, по аналогии, водителям в СССР предлагалось выбирать топливо по цвету. Только было оно: синим, зеленым и даже оранжевым. И, конечно же, отличалось по составу и октановому числу.

Тем, кто родился в постсоветское время и не застал окрашенного топлива, наверняка, будет интересно знать, что начиная с далеких 60-х на заправках, которые принадлежали исключительно государству, предлагался в основном бензин четырех типов: А-66, А-72, А-76 и АИ-93. Стоил он от 60 до 95 копеек. Цены, разумеется, устанавливало государство.

Буквенное отличие в названии марки топлива обозначало метод определения октанового числа: моторное, либо исследовательское. В случае с исследовательским методом определения октанового числа, топливо работает в одноцилиндровой установке с переменной степенью сжатия и при вращении коленвала 600 об/мин. Так проверяют поведение горючего в режимах малых и средних нагрузок.