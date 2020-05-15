Как защитить моторный отсек автомобиля от попадания пыли и грязи

Чистота подкапотного пространства — залог долгой и счастливой службы самого дорого агрегата в любом автомобиле — двигателя. Никаких подтеков, ковра из прилипшей пыли и прочей «эстетики» на нем быть не должно: вышеописанные факторы нарушают охлаждение и приводят к скорому выходу из строя. Хотите, чтобы машина полностью выходила свой ресурс без лишних «инвестиций»? Регулярно проводите уборку в моторном отсеке.
О том, как правильно произвести мойку двигателя портал «АвтоВзгляд» писал неоднократно, однако одной лишь уборки недостаточно. Дороги у нас пыльные и грязные со времен царей, а инноваций в этой области нашему поколению, увы, не дождаться. Похоже, что европейской чистоты асфальта Россия достигнет только тогда, когда машины начнут летать. А пока автовладельцам приходится своими силами бороться со спецификой отечественного дорожного строительства.
На вопрос «как часто мыть двигатель» не может быть однозначного ответа. Более или менее достоверный — по мере загрязнения. Отчаянная покатушка «в помпасах» или выезд «на целебную» автоматом ведет к масштабным «водным процедурам», но как часто предстоит вооружаться тряпками тем, кто не съезжает с асфальта? Практика показывает, что в Москве подкапотное пространство покрывается грязью за пару недель, а в области — еще быстрее. Каждый месяц его намывать, получается?
Можно значительно сократить количество таких мероприятий, если доработать моторный отсек. Дело в том, что уплотнители, которые там стоят с завода, изнашиваются достаточно быстро: перепады температур, да и сам мотор греется. Резинки такой эксплуатации не выдерживают и приходят в негодность, пропуская всю грязь. Менять же такие элементы, как уплотнители, в России не принято, хотя дольше трех лет они не служат. Мол, есть и есть. Экономика должна быть экономной. Но ведь есть и автомобили, у которых подкапотных уплотнителей не предусмотрено с завода.
Оба этих вопроса должны привести ответственного автовладельца к мысли, что неплохо было бы обзавестись обновкой. Правда, такие идеи затухают по мере оценки стоимости предстоящего ремонта: уплотнители, особенно если речь идет про импортные автомобили дорогих сегментов, стоят недешево, а покупать их на разборке смысла нет. И тут на помощь по уже сложившейся традиции придет строительный рынок: оконные уплотнители продаются метрами и стоят значительно дешевле, чем специальные автомобильные, однако работают ничуть не хуже. «Погуглив» и «посерфив», можно подобрать вообще неотличимые от дорогостоящего «оригинала».
Более того, можно пойти путем улучшения: оставив заводские, если они вообще есть, добавить дополнительного уплотнения, методом проклейки «вторым слоем», то есть параллельно. Такая доработка позволит значительно сократить количество грязи под капотом, снизит внешние шумы автомобиля — даже «дизели» будут «бухтеть» более галантно — а на теплообмене не скажется.
Двигатель современного автомобиля охлаждается через радиатор, а не через щели в кузове, как у «Запорожца».