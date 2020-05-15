Как защитить моторный отсек автомобиля от попадания пыли и грязи

На вопрос «как часто мыть двигатель» не может быть однозначного ответа. Более или менее достоверный — по мере загрязнения. Отчаянная покатушка «в помпасах» или выезд «на целебную» автоматом ведет к масштабным «водным процедурам», но как часто предстоит вооружаться тряпками тем, кто не съезжает с асфальта? Практика показывает, что в Москве подкапотное пространство покрывается грязью за пару недель, а в области — еще быстрее. Каждый месяц его намывать, получается?

Можно значительно сократить количество таких мероприятий, если доработать моторный отсек. Дело в том, что уплотнители, которые там стоят с завода, изнашиваются достаточно быстро: перепады температур, да и сам мотор греется. Резинки такой эксплуатации не выдерживают и приходят в негодность, пропуская всю грязь. Менять же такие элементы, как уплотнители, в России не принято, хотя дольше трех лет они не служат. Мол, есть и есть. Экономика должна быть экономной. Но ведь есть и автомобили, у которых подкапотных уплотнителей не предусмотрено с завода.