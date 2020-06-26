Почему, когда при откручивании шипит горловина топливного бака, следует ждать беды

​Сколько «железного коня» не береги, а годы берут свое. Внешние детали могут еще «держать марку», но силовые элементы и внутренние полости уже здорово страдают от коррозии. Коснется эта болезнь всего: подрамника или рамы, бензобака и элементов подвески, несущих и «несомых». Всего, что сделано из железа. И горловины бензобака в том числе.

Первой ласточкой этой проблемы станет отсутствие характерного «пшика» при откручивании крышки бензобака. Потом около машины подозрительно запахнет бензином, а после появятся «радужные лужи». Следующая заправка может стать бесконечной, потому что прогнила горловина топливного бака. Смотреть на внешнюю рамку, которая крепится к кузову, бессмысленно, ибо она «дает слабину» последней. Основная проблема — трубка, которая идет от горловины к «танку». Вот там порой появляются не просто дыры, а целые пропасти.

Предупредить проблему можно: по прошествии десяти лет со дня выезда с конвейера, нужно открутить заднее колесо и внимательно осмотреть «шланг» на предмет коррозии и подтеков. Они там будут — к гадалке не ходи. Сначала небольшие, едва заметные, а потом и вполне себе ощутимые. Прежде, чем гневаться на мотор за излишнюю прожорливость, следует осмотреть все элементы на предмет течи. Издержек, так сказать.