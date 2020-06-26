Почему, когда при откручивании шипит горловина топливного бака, следует ждать беды

Сколько «железного коня» не береги, а годы берут свое. Внешние детали могут еще «держать марку», но силовые элементы и внутренние полости уже здорово страдают от коррозии. Коснется эта болезнь всего: подрамника или рамы, бензобака и элементов подвески, несущих и «несомых». Всего, что сделано из железа. И горловины бензобака в том числе.
Первой ласточкой этой проблемы станет отсутствие характерного «пшика» при откручивании крышки бензобака. Потом около машины подозрительно запахнет бензином, а после появятся «радужные лужи». Следующая заправка может стать бесконечной, потому что прогнила горловина топливного бака. Смотреть на внешнюю рамку, которая крепится к кузову, бессмысленно, ибо она «дает слабину» последней. Основная проблема — трубка, которая идет от горловины к «танку». Вот там порой появляются не просто дыры, а целые пропасти.
Предупредить проблему можно: по прошествии десяти лет со дня выезда с конвейера, нужно открутить заднее колесо и внимательно осмотреть «шланг» на предмет коррозии и подтеков. Они там будут — к гадалке не ходи. Сначала небольшие, едва заметные, а потом и вполне себе ощутимые. Прежде, чем гневаться на мотор за излишнюю прожорливость, следует осмотреть все элементы на предмет течи. Издержек, так сказать.
Подсказкой о необходимости изучить эту скрытую от глаз деталь послужит та самая планка, что прячется под лючком бака. Первые следы ржавчины, которые на ней появились, означают необходимость начала мониторинга. Читай — поиска нужной детали в интернете. И тут начинается настоящая лотерея, ибо на старую машину их не найти: новых нет, а подержанные очень быстро раскупают.
Если новую деталь купить все же удалось, то вооружившись дрелью, ударной отверткой и прочим инструментом в зависимости от модели авто, меняем не глядя, предварительно покрыв всё толстым слоем антикоррозийных средств. Иногда удается снять сгнивший узел «малой кровью», а порой приходится даже откручивать подрамник. Все зависит от марки и модели, но без подъемника или «ямы» эту операцию не выполнить. Обратите также внимание на вторую, «кислородную» трубку: именно с нее начинается общая гибель узла. Так что «мовиля» и аналогов жалеть не стоит. Добротно обработанная горловина бензобака может прослужить и более десяти лет. Другими словами, перечитывать статью и вспоминать былое уже не придется — отдадите эту задачу следующему владельцу машины.
Однако повезет не всем — зачастую нужной детали днем с огнем не сыскать. Придется пойти по пути «Левши» и «Кулибина». Никогда такого не было, и вот опять. «Колхозить» предстоит обе трубки, так что на строительном рынке следует заранее приобрести гофрированную трубу из «нержавейки» двух диаметров, а также добротный набор уплотнителей и хомутов. Ну а дальше — дело техники, глаза боятся, а руки делают.
Защитить горловину топливного бака от ржавчины невозможно, однако значительно продлить срок ее жизни можно и даже нужно. Для этого стоит периодически, во время съема бака для очистки, продувать «воздушную» трубку — она забивается грязью — а также чистить и обрабатывать саму топливную «магистраль». «Мовиль» и аналоги никто не отменял, как и тщательную мойку и зачистку от ржи. Одним словом: внимание и еще раз внимание, тогда элемент «еще походит».