Почему щадящий стиль езды на автомобиле вреден для мотора

Большинство современных трансмиссий, будь то «робот», вариатор или «автомат», настроены на экономию топлива. То есть двигатель с ними работает при довольно больших нагрузках, но на малых оборотах. Да и водители, управляющие автомобилем на «механике» стремятся как можно быстрее перейти на повышенную передачу, дабы сэкономить на заправке. К сожалению, такой режим движения для мотора вреден, и вот почему.

ЛЕЧИМ — КОЛЕЧИМ

Дело в том, что обычно «автомат» переходит на повышенную передачу, когда обороты коленвала достигают 2000 об/мин. При таком режиме детали кривошипно-шатунного механизма сильно нагружены. Да и производительность масляного насоса низкая. Поэтому долгая езда в «экологичном» стиле может привести к протиранию антифрикционного слоя на вкладышах коленвала и поршнях.

Так поршни начнут болтаться в цилиндрах, и это постепенно будет приближать агрегат к капитальному ремонту. А там клапаны могут и прогореть. Ведь прогар начинается с того, что клапаны не вращаются, а частицы нагара не дают им полностью закрыться. Таким образом возникает локальный перегрев, который приводит к разрушению деталей.