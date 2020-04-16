Почему щадящий стиль езды на автомобиле вреден для мотора

Большинство современных трансмиссий, будь то «робот», вариатор или «автомат», настроены на экономию топлива. То есть двигатель с ними работает при довольно больших нагрузках, но на малых оборотах. Да и водители, управляющие автомобилем на «механике» стремятся как можно быстрее перейти на повышенную передачу, дабы сэкономить на заправке. К сожалению, такой режим движения для мотора вреден, и вот почему.
ЛЕЧИМ — КОЛЕЧИМ
Дело в том, что обычно «автомат» переходит на повышенную передачу, когда обороты коленвала достигают 2000 об/мин. При таком режиме детали кривошипно-шатунного механизма сильно нагружены. Да и производительность масляного насоса низкая. Поэтому долгая езда в «экологичном» стиле может привести к протиранию антифрикционного слоя на вкладышах коленвала и поршнях.
Так поршни начнут болтаться в цилиндрах, и это постепенно будет приближать агрегат к капитальному ремонту. А там клапаны могут и прогореть. Ведь прогар начинается с того, что клапаны не вращаются, а частицы нагара не дают им полностью закрыться. Таким образом возникает локальный перегрев, который приводит к разрушению деталей.
И ГОРЯЧО, И ХОЛОДНО
В холодное время ситуация становится еще хуже, ведь часто водители начинают движение, когда двигатель еще не прогрет. Тогда влага, которая в любом случае попадает в мотор во время эксплуатации и конденсируется на стенках картера двигателя, смешивается с моторным маслом, ухудшая его смазывающие свойства.
Сразу мотор, конечно, не сломается, но если ездить так регулярно, то двигатель будет медленно изнашиваться. Примерно к 100 000 км пробега получите капремонт. С учетом того, что сейчас многие хотят увеличить срок владения автомобилем, восстановление двигателя вряд ли получится переложить на следующего хозяина.
ПОМОЖЕТ ПРОЖАРКА
Поэтому двигатель, время от времени, надо «гонять» на повышенных оборотах. Однако делать это следует с умом. И ни в коем случае, когда машина стоит на парковке — так нагрузка на мотор очень невелика. Нужно выехать на трассу и держать обороты выше 5000 об/мин. Если у вас «автомат», переведите селектор трансмиссии в ручной режим и переключитесь на одну-две передачи вниз. Не волнуйтесь. Электроника не позволит вам перекрутить агрегат.
В таком темпе хорошо проехать хотя бы полчаса. Подобная «прожарка» позволяет удалить сажу и конденсат из двигателя, а так же из выхлопной системы автомобиля. Да и масляной системе нагрузка не помешает. Ведь конденсат с ростом температуры из нее просто испарится. Устраивайте вашей машине такие стрессы регулярно, и она «пробежит» гораздо больше без каких-либо серьезных ремонтов.