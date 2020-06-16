Как быстро остудить двигатель, когда на полном ходу температура поползла вверх

Портал «АвтоВзгляд» выяснил, как эффективно остудить разгоряченный двигатель, если датчик температуры зашкаливает на высокой скорости.
«Тополиный пух, жара, июль…» — это не главные проблемы лета для водителей. Когда столбик термометра подбирается к отметке в +30, не выдерживают и люди, и техника. Самое частое зрелище в летних пробках — автомобили на обочине с поднятыми капотами, из-под которых валит густой пар — перегрев двигателя. Причин тому масса: от залипшего реле до поломки термостата. А дальше отвод тепла от двигателя снижается. Жидкость, циркулирующая в нем, чрезмерно нагревается, и в конечном итоге, закипает. Причем закипеть автомобиль может не только на малых оборотах, простаивая в заторе, но и на скорости. И первое, что нужно сделать в такой ситуации двигателю — срочно остыть.
Если эта проблема застала водителя в пробке, то необходимо включить на полную мощность печку, предварительно установив максимальную температуру. Разумеется, чтобы не употеть окончательно окна лучше открыть. Эта мера позволит снять часть тепловой нагрузки с двигателя и системы его охлаждения. Однако ехать в таком режиме долго не рекомендуется. Лучшее решение — двигаться в сторону обочины, где можно будет выключить мотор, и, открыв капот, спокойно разобраться в проблеме.
Однако бывают случаи, когда перегрев двигателя застал водителя на трассе. В этом случае вышеупомянутый способ также можно применить. Однако есть еще одна эффективная мера быстро охладить силовой агрегат — торможение двигателем.
Все дело в том, что при отпущенной на высокой скорости педали газа, и на включенной предварительно более низкой передаче (поднятие оборотов двигателя — обязательное условие, для того, чтобы метод сработал), подача топлива в цилиндры прекращается. При этом все остальные агрегаты, включая помпу, разгоняющую охлаждающую жидкость по каналам в блоке цилиндров, сохраняют свою работоспособность.
Таким образом, набегающий поток воздуха охлаждает жидкость в радиаторе, а помпа, раскручиваемая приводным ремнем, гонит ее дальше в двигатель, в котором, как мы помним, процесс сгорания топлива приостановлен (т. е. тепловая нагрузка прекращается полностью), и температура начинает быстро падать. Этого достаточно, чтобы охладить мотор, перед тем, как остановиться и заглушить его.
Как известно, перегрев двигателя влечет за собой серьезные проблемы. Если упустить момент, то из-за перегрева может повести головку блока цилиндров. А дальше охлаждающая жидкость попадет в мотор, испортив масло и, в последствие, сам агрегат.
Чтобы избежать этого, необходимо тщательно контролировать работу охлаждающей системы автомобиля, выполнять техническое обслуживание, и при первых же сбоях в ее работе выяснять причину и устранять неполадку. В противном случае, ремонт мотора нерадивому водителю может обойтись в весьма кругленькую сумму.