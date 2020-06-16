Как быстро остудить двигатель, когда на полном ходу температура поползла вверх

Портал «АвтоВзгляд» выяснил, как эффективно остудить разгоряченный двигатель, если датчик температуры зашкаливает на высокой скорости.

«Тополиный пух, жара, июль…» — это не главные проблемы лета для водителей. Когда столбик термометра подбирается к отметке в +30, не выдерживают и люди, и техника. Самое частое зрелище в летних пробках — автомобили на обочине с поднятыми капотами, из-под которых валит густой пар — перегрев двигателя. Причин тому масса: от залипшего реле до поломки термостата. А дальше отвод тепла от двигателя снижается. Жидкость, циркулирующая в нем, чрезмерно нагревается, и в конечном итоге, закипает. Причем закипеть автомобиль может не только на малых оборотах, простаивая в заторе, но и на скорости. И первое, что нужно сделать в такой ситуации двигателю — срочно остыть.

Если эта проблема застала водителя в пробке, то необходимо включить на полную мощность печку, предварительно установив максимальную температуру. Разумеется, чтобы не употеть окончательно окна лучше открыть. Эта мера позволит снять часть тепловой нагрузки с двигателя и системы его охлаждения. Однако ехать в таком режиме долго не рекомендуется. Лучшее решение — двигаться в сторону обочины, где можно будет выключить мотор, и, открыв капот, спокойно разобраться в проблеме.