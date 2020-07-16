Сколько действительно стоит ремонт АКП машины, если знаешь причину поломки

Самый популярный симптом, с которым приезжают к специалистам по «автоматам» — рывок при переключении передач, именуемый в простонародье «пинком». Как только коробка начала «пинаться» — готовь кошелек, вложения предстоят немалые. Мастер блаженно хмыкнет, представляя пяти- или даже шестизначную сумму, а владелец авто отправится минимум на неделю в грустный и опасный сегодня мир общественного транспорта. Если, конечно, сам не разберется с причиной недовольства автоматической коробки передач. Тогда и только тогда количество нулей на чеке будет допустимым, а ремонт не займет слишком много времени.

Итак, с чего начать? Как ни странно, но «автомат» тоже надо обслуживать: менять масло не реже одного раза на 75 000 пройденных километров или каждые три года. Эти рекомендации производителей основаны на замерах в нормальном режиме эксплуатации. Но город с его пробками и выезды на дачную грунтовку — тяжелое испытание для всех узлов и агрегатов машины. Так что межсервисный интервал лучше сократить до 50 000 км.

Мероприятие это дорогое, ведь помимо внушительной порции самой смазки, которая стоит значительно дороже моторной, предстоит заменить еще и фильтры. Многие АКП оснащены своим радиатором, отвечающим за верную температуру работы трансмиссии. Его, к слову, тоже надо иногда мыть и даже менять. Продиагностировать этот узел просто: снимаем защиту картера, залезаем в недра моторного отсека и глазами смотрим на радиатор. Вердикт сможет вынести даже начинающий водитель.