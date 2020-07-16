Сколько действительно стоит ремонт АКП машины, если знаешь причину поломки

Самый популярный симптом, с которым приезжают к специалистам по «автоматам» — рывок при переключении передач, именуемый в простонародье «пинком». Как только коробка начала «пинаться» — готовь кошелек, вложения предстоят немалые. Мастер блаженно хмыкнет, представляя пяти- или даже шестизначную сумму, а владелец авто отправится минимум на неделю в грустный и опасный сегодня мир общественного транспорта. Если, конечно, сам не разберется с причиной недовольства автоматической коробки передач. Тогда и только тогда количество нулей на чеке будет допустимым, а ремонт не займет слишком много времени.
Итак, с чего начать? Как ни странно, но «автомат» тоже надо обслуживать: менять масло не реже одного раза на 75 000 пройденных километров или каждые три года. Эти рекомендации производителей основаны на замерах в нормальном режиме эксплуатации. Но город с его пробками и выезды на дачную грунтовку — тяжелое испытание для всех узлов и агрегатов машины. Так что межсервисный интервал лучше сократить до 50 000 км.
Мероприятие это дорогое, ведь помимо внушительной порции самой смазки, которая стоит значительно дороже моторной, предстоит заменить еще и фильтры. Многие АКП оснащены своим радиатором, отвечающим за верную температуру работы трансмиссии. Его, к слову, тоже надо иногда мыть и даже менять. Продиагностировать этот узел просто: снимаем защиту картера, залезаем в недра моторного отсека и глазами смотрим на радиатор. Вердикт сможет вынести даже начинающий водитель.
Если после замены масла и чистки радиатора симптомы не исчезли — АКП продолжает настойчиво «пинаться» — значит, проблема глубже. На сервисе расскажут про переборку или замену на «контрактную» деталь, покажут картинки с шестеренками и прочие ужасы, морально готовя клиента к большому «ошкуриванию». Но на деле такие затраты потребуются только после 300 000 или даже 400 000 км. Автоматическая трансмиссия — невероятно надежный и живучий агрегат. Так почему же пинает?
Решение этой задачки кроется в простом вопросе: когда происходит рывок? Если неприятный эффект случается в момент переключения с положения P на положение D, а также в момент понижения передачи с пятой на четвертую, то дорогостоящий изматывающий ремонт отменяется. Причина кроется в клапане, отвечающем за давление масла в автомате, именуемом «главный соленоид».
Прежде чем бросаться на поиски новой детали, нужно демонтировать и прочистить то, что уже есть. В качестве «моющего средства» подойдет средство для очистки тормозов, очиститель карбюратора и все аналоги, что попадутся под руку. Снимаем, драим внутренние поверхности и резинки, ставим на место. В трех случаях из четырех самочувствие «коробки» улучшится уже на этом этапе. Если симптом не исчез — ищите новый «соленоид».
Подержанная, но рабочая деталь на Honda Accord, например, обойдется в 1000 рублей, а восстановленная — в 7000 ₽ Новая «железка» будет стоить еще дороже — не менее 17 000 «деревянных».
Но и эта цифра не идет ни в какое сравнение с полной переборкой коробки, которую точно «пропишут» в сервисе. Поэтому надо знать свой автомобиль и не торопиться с решениями, принятыми по совету «заинтересованного лица».