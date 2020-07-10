Что все-таки лучше взять по ОСАГО: деньги на ремонт или направление на СТО

Автомобилисты, разорившиеся на полис КАСКО, особо не переживают, если их машина по вине другого водителя оказывается замешана в «аварийной» истории. Жаль, того же нельзя сказать о тех, кто страхуется исключительно по ОСАГО. Одни автовладельцы, начитавшись форумов, опасаются некачественного ремонта, другие — смешных выплат. И действительно, риск остаться у разбитого корыта — в прямом или переносном смысле — высок и в том, и в другом случае. Так как же тогда поступить? Взять направление на СТО или потребовать деньги?
РАССЧИТАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА
Начнем с того, что денежная форма возмещения полагается лишь в особых случаях. К таковым относятся, например, полная гибель машины, смерть пострадавшего или дорогостоящий ремонт, превышающий установленные законом об ОСАГО лимиты. Также за автовладельцем остается право получить денежную выплату, если ни одна СТО их тех, что работают со страховой компанией, не может обеспечить ремонт, не нарушив закон.
Любопытный нюанс — в пункте 4.15 Главы 4 Правил страхования, утвержденных Центробанком, говорится, что расчет выплаты по «автогражданке» должен производиться с учетом износа авто. Однако на практике, по словам нашего собеседника — генерального директора независимого экспертно-аналитического центра «СК-Оценка» Алексея Шичавина, это норма относится лишь к денежной форме возмещения. А потому сумма, которая выдается клиенту, сильно меньше той, что страховая заплатила бы «своей» СТО в рамках того же случая.
Получается, страховщику выгоднее «закрыть дело», не привлекая ремонтную мастерскую. Тем более, что закон допускает денежную форму возмещения при согласии сторон. Однако в погоне за сокращением расходов компании порой заигрываются, предлагая клиентам совсем уж крошечные компенсации. И тут вступает в дело шантаж — мол, либо вы забираете сейчас эти, пусть и небольшие, деньги, либо мы выдаем вам направление.
НА СЕРВИС!
Возникает логичный вопрос: так, может, мне и не нужна денежная компенсация, если я могу без проблем починиться в предложенной СТО? Возвращаемся к проблеме некачественного ремонта. Рассчитывать на восстановление авто у официального дилера могут лишь те, у кого машина еще на гарантии. Остальных любезно приглашают в гаражи со всеми вытекающими последствиями — то есть, с неоригинальными, а порой даже «бэушным» запчастями или «забытыми» работами.
«Ну и что? Если плохо отремонтируют, я же всегда могу пожаловаться!». Как бы не так.
Дело в том, что закон не обязывает СТО после ремонта по ОСАГО выдавать клиенту закрывающие документы. Вы, скорее всего, не получите ни заказ-наряд, ни счет, ни даже бесполезный в данном случае акт приема-передачи — ничего. А как идти жаловаться, если на руках нет ни одной бумаги, в которой были бы прописаны все работы и перечень запчастей, использованных во время ремонта? Как доказать, что с автомобилем вообще что-то делалось?
ТАК ЧТО ЖЕ ЛУЧШЕ
Учитывая все выше сказанное, лучше отказываться от ремонта, добиваясь денежной выплаты. Однако для начала следует обратиться к независимому эксперту, чтобы тот провел расчет реальной стоимости ремонта. Так вы поймете, на какую сумму можно рассчитывать, бодаясь со страховщиками. Конечно, это не гарантирует, что последние сжалятся и увеличат размер выплаты, нет. Но, быть может, именно в вашем случае будет выгоднее согласиться на натуральную форму.
Далее — если окажетесь с поврежденным в ДТП авто на СТО, заранее поинтересуйтесь, можно ли по итогу ремонта получить на руки закрывающие документы. Документы не выдали, а работы должным образом не провели? Пишите жалобы в Администрацию Президента и Центробанк. Но прежде, опять же, позвоните независимому эксперту. Во-первых, он подтвердит некачественный ремонт соответствующим заключением, а во-вторых, подскажет, как правильно поступать дальше.