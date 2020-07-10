Что все-таки лучше взять по ОСАГО: деньги на ремонт или направление на СТО

Автомобилисты, разорившиеся на полис КАСКО, особо не переживают, если их машина по вине другого водителя оказывается замешана в «аварийной» истории. Жаль, того же нельзя сказать о тех, кто страхуется исключительно по ОСАГО. Одни автовладельцы, начитавшись форумов, опасаются некачественного ремонта, другие — смешных выплат. И действительно, риск остаться у разбитого корыта — в прямом или переносном смысле — высок и в том, и в другом случае. Так как же тогда поступить? Взять направление на СТО или потребовать деньги?

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Начнем с того, что денежная форма возмещения полагается лишь в особых случаях. К таковым относятся, например, полная гибель машины, смерть пострадавшего или дорогостоящий ремонт, превышающий установленные законом об ОСАГО лимиты. Также за автовладельцем остается право получить денежную выплату, если ни одна СТО их тех, что работают со страховой компанией, не может обеспечить ремонт, не нарушив закон.