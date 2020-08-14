Стоит ли безрассудно увеличивать дорожный просвет машины

Первый же выезд на бездорожье, каким бы агрессивным ни был образ автомобиля и сколь не старались маркетологи бренда, связан с неким непреодолимым разочарованием. Застревает в мелкой луже, цепляется днищем за грунт и камни, отказывается ехать даже там, где «батя на своей девяточке». Значит, нужно дорабатывать. «Лифтануть как следует» и «вкатать грязевую резину». Но прежде чем пускаться во все тяжкие, неплохо было бы разобраться в последствиях доработок. Быть может, удастся обойтись «малой кровью».
Самый простой и доступный способ увеличить дорожный просвет — поставить колеса большей размерности. Причем сделать это не за счет увеличения размера колесных дисков, а именно купив «бублики». Так и клиренс подрастет, и возможность «стравить» появится, достигнув большего пятна контакта и, следовательно, большей проходимости.
Однако аппетит приходит во время еды, а небольшая разница по сравнению со «стоковыми» параметрами, которую и дают увеличенные покрышки, быстро становится недостаточной. А большие шины уже не поставить — в арки упираются. Что же делать?
Рамные машины дают своему обладателю возможность сделать «боди лифт» — интегрировать между рамой и кузовом проставки из пластика, позволяющие значительно «оторвать» автомобиль от земли и тем самым серьезно увеличить возможности на бездорожье. Вырастут углы въезда и съезда и ходы подвески.
Несущий же кузов такой возможности не дает, поэтому приходится ставить увеличенные амортизаторы или пружины, либо опять воспользоваться проставками, которые в свою очередь встают уже между стойками и стаканами. Способности автомобиля на бездорожье, несомненно, вырастут. Но ведь до грязи надо еще доехать!
Центр тяжести «лифтованной» машины становится значительно выше, а ведь у внедорожника он и так высок. Следовательно, авто становится менее устойчивым и норовит «прилечь» в повороте. То есть скорости движения по автомагистралям и дорогам общего пользования должны стать значительно ниже. Должны, но в 9 случаях из 10 не становятся — русские любят быструю езду.
Лифтованный автомобиль требует большей аккуратности в управлении, серьезного глазомера — даже небольшая горка может стать причиной переворота — а также сдержанности на дорогах общего пользования. Резкое перестроение или наезд на бордюрный камень в мгновение ока приведет в кузовной цех.
Так же изменение «авторских пропорций» — рассчитанных инженерами автопроизводителя геометрии узлов и агрегатов — ведет к увеличению нагрузки на привода, полуоси, шаровые и прочее.
Большие колеса, к слову, тоже отнюдь не легкие — резина весит «дай, Боже». Поэтому ресурс элементов подвески и различных осей, карданов и других «вращающихся» значительно снижается. Буквально в разы. Если машина приобретена подержанной, то лифт приведет к необходимости немедленных инвестиций. Притом придется покупать сразу «усиленные» детали.
…Незначительный лифт — 2 дюйма — обычно к серьезным последствиям не приводит, позволяет сохранить заводские детали и фактически не сказывается на управляемости. Однако большие изменения потребуют от водителя четкого осознания: этот внедорожник уже не сможет претендовать на звание «автомобиль на каждый день». Да, в грязи он будет крут, но асфальт делает его «слоном в посудной лавке». Поэтому прежде, чем отправляться в путешествие по миру внедорожного тюнинга, дайте самому себе зарок — сначала купить другой автомобиль для семьи, а потом превращать свой в игрушку.