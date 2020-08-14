Стоит ли безрассудно увеличивать дорожный просвет машины

Первый же выезд на бездорожье, каким бы агрессивным ни был образ автомобиля и сколь не старались маркетологи бренда, связан с неким непреодолимым разочарованием. Застревает в мелкой луже, цепляется днищем за грунт и камни, отказывается ехать даже там, где «батя на своей девяточке». Значит, нужно дорабатывать. «Лифтануть как следует» и «вкатать грязевую резину». Но прежде чем пускаться во все тяжкие, неплохо было бы разобраться в последствиях доработок. Быть может, удастся обойтись «малой кровью».

Самый простой и доступный способ увеличить дорожный просвет — поставить колеса большей размерности. Причем сделать это не за счет увеличения размера колесных дисков, а именно купив «бублики». Так и клиренс подрастет, и возможность «стравить» появится, достигнув большего пятна контакта и, следовательно, большей проходимости.

Однако аппетит приходит во время еды, а небольшая разница по сравнению со «стоковыми» параметрами, которую и дают увеличенные покрышки, быстро становится недостаточной. А большие шины уже не поставить — в арки упираются. Что же делать?