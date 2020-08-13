За какие багажники на крыше авто можно получить штраф ГИБДД

А все дело — во вступившем в силу Техническом регламенте Таможенного союза, согласно которым все самодельные переделки авто, не прошедшие процедуру сертификации в специальных лабораториях, которых в России не так много, а затем и в ГИБДД, оказались под запретом. «Но при чем тут багажник на крыше?» — спросите вы. А все очень просто.

Речь идет исключительно о машинах, где рейлинги или другие устройства для крепление багажника на крышу не предусмотрены автопроизводителем, а выполнены автовладельцем в гараже своими силами или заказаны в тюнинговых мастерских. То есть такие авто, конструкция которых претерпела самовольные изменения и их прочность/надежность никем и ничем не подтверждена. С точки зрения безопасности дорожного движения — вполне себе справедливая норма. Особенно если представить, что может произойти, если на самодельный рейлинг установят и не пойми какой «короб».

Для автовладельцев с подобными конструкциями предусмотрен штраф в 500 рублей плюс их демонтаж. А в случае неисполнения гаишного предписания — запрет на эксплуатацию транспортного средства. Ну, или сертификация всего этого хозяйства перед выездом на дороги общего пользования, что, конечно, и дорого, и муторно.