Что будет с легковым автомобилем, если «прикурить» его от грузовика

Современные автомобили, напичканные электроникой, очень нежны и чувствительны, а потому и к процессу оживления аккумуляторной батареи следует подходить максимально ответственно. Одно из главных правил безопасного «прикуривания» звучит следующим образом: напряжение машины-донора и автомобиля-реципиента должно быть одинаковым.
ГРУЗОВИК-ДОНОР
Не секрет, что бортовая сеть «легковушки» работает при напряжении в 12В, хотя допустимыми считаются и показатели, чуть превышающее 14В. Грузовики же комплектуются 24-вольтовыми аккумуляторами, а потому использовать их в качестве доноров — если вы, конечно, не хотите «угробить» свою машину — нельзя.
Хотя, и тут бывают исключения.
Так, некоторые грузовики (к примеру, иные модели КамАЗ) питаются не от одной 24-вольтовой батареи, а от двух 12-вольтовых, подключенных последовательно. И если с одного аккумулятора клеммы скинуть, то от второго можно будет «прикурить» легковой авто совершенно спокойно, объяснил порталу «АвтоВзгляд» Денис Голосюк, технический директор федерального агрегатора эвакуации и техпомощи МЭТР.
А что случится, если, игнорируя здравый смысл, все же «кинуть провода» на севший аккумулятор легковушки и 24-вольтовую батарею грузовика? Истинные везунчики отделаются сгоревшими предохранителями. Остальные — рискуют «уничтожить» бортовую сеть, «попасть» на замену стартера, ремонт (или, опять же, замену) блока управления двигателем.
Но и это еще не все.
– Возгорание тоже не исключено, но его риск больше вероятен в случае использования старых аккумуляторов: под крышкой изношенной батареи может скапливаться гремучий газ, которому хватит одной искры в процессе подзарядки, — отмечает наш эксперт.
К слову, именно по этой причине лучше не «прикуривать» чужие авто, если ваш аккумулятор уже давно просится в утиль. Глядишь, окажете медвежью услугу, и будет уже не до аккумуляторов на фоне полыхающего подкапотного пространства…
Напомним, вдруг кто забыл, что аккумулятор тоже нуждается в уходе и периодической (раз в 4—5 лет при нормальных условиях эксплуатации) замене.
ГРУЗОВИК-РЕЦИПИЕНТ
А если обесточенный грузовик со своей высоковольтной сетью попросит помощи у «легковушки»? Да, как мы уже выяснили, большегруз (с одним АКБ) не может выступать для пассажирской машины донором, а реципиентом? Увы, но и этот вариант может стать фатальным. Причем снова для электроники легковой машины.
Дело в том, что разница в мощности аккумуляторов в процессе «прикуривания» грузовика приведет к тому, что он попросту «обнулит» батарею «легковушки». И при этом, вероятно, еще и не успеет достаточно подзарядиться сам. В результате рядом с большегрузом заякорится и «донор»: была одна проблема, а станет две.