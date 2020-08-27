Что будет с легковым автомобилем, если «прикурить» его от грузовика

Современные автомобили, напичканные электроникой, очень нежны и чувствительны, а потому и к процессу оживления аккумуляторной батареи следует подходить максимально ответственно. Одно из главных правил безопасного «прикуривания» звучит следующим образом: напряжение машины-донора и автомобиля-реципиента должно быть одинаковым.

ГРУЗОВИК-ДОНОР

Не секрет, что бортовая сеть «легковушки» работает при напряжении в 12В, хотя допустимыми считаются и показатели, чуть превышающее 14В. Грузовики же комплектуются 24-вольтовыми аккумуляторами, а потому использовать их в качестве доноров — если вы, конечно, не хотите «угробить» свою машину — нельзя.

Хотя, и тут бывают исключения.