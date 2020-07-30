Как мгновенно проверить, сколько еще протянет аккумулятор в автомобиле

Итак, вялый пуск, мигнувшая приборка и не работающий центральный замок. Вердикт способен вынести даже новичок — сел аккумулятор. Начинающий водитель отправится в сторону остановки общественного транспорта, а опытный — постарается выявить причину незадачи: забыл выключить фары, всю ночь голосила сигнализация или аккумулятору пришла пора отправиться на свалку истории? А может и генератор свое отжил? Такими темпами недолго дойти до мысли, что пора менять автомобиль.

В первую очередь нужно, конечно, осмотреть клеммы: если есть «свободный ход», то дело может закончиться простым закручиванием винта. Но такое решение вопроса, увы, редкость. Обычно проблема кроется в самой батарее, чуть реже — в генераторе. Кстати, его диагностировать еще проще: померив самым дешевым китайским мультиметром «напругу» на батарейке в двух положениях — на заглушенной машине и на заведенной — можно мгновенно узнать о состоянии здоровья «зарядной станции». Семи пядей во лбу для этого не требуется.

Самый сложный в оценке, как ни странно, именно аккумулятор. У него бывает три состояния: заряжен, разряжен, мертв. Первые два откладывают поход в магазин автозапчастей, а вот последнее — фатально. Отягчающим обстоятельством является тот факт, что далеко не все автомобили любят, когда АКБ снимают. Дело в том, что при эвакуации аккумулятора слетают многие настройки, и автомагнитола — меньшее из бед. А поставить машину на ход сможет только официальный дилер с официальным же компьютером. Одним словом, снимать батарею нужно только в самом крайнем случае.