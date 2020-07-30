Как мгновенно проверить, сколько еще протянет аккумулятор в автомобиле

Итак, вялый пуск, мигнувшая приборка и не работающий центральный замок. Вердикт способен вынести даже новичок — сел аккумулятор. Начинающий водитель отправится в сторону остановки общественного транспорта, а опытный — постарается выявить причину незадачи: забыл выключить фары, всю ночь голосила сигнализация или аккумулятору пришла пора отправиться на свалку истории? А может и генератор свое отжил? Такими темпами недолго дойти до мысли, что пора менять автомобиль.
В первую очередь нужно, конечно, осмотреть клеммы: если есть «свободный ход», то дело может закончиться простым закручиванием винта. Но такое решение вопроса, увы, редкость. Обычно проблема кроется в самой батарее, чуть реже — в генераторе. Кстати, его диагностировать еще проще: померив самым дешевым китайским мультиметром «напругу» на батарейке в двух положениях — на заглушенной машине и на заведенной — можно мгновенно узнать о состоянии здоровья «зарядной станции». Семи пядей во лбу для этого не требуется.
Самый сложный в оценке, как ни странно, именно аккумулятор. У него бывает три состояния: заряжен, разряжен, мертв. Первые два откладывают поход в магазин автозапчастей, а вот последнее — фатально. Отягчающим обстоятельством является тот факт, что далеко не все автомобили любят, когда АКБ снимают. Дело в том, что при эвакуации аккумулятора слетают многие настройки, и автомагнитола — меньшее из бед. А поставить машину на ход сможет только официальный дилер с официальным же компьютером. Одним словом, снимать батарею нужно только в самом крайнем случае.
Как же принять единственно верное решение? Дедовские методы, увы, не всегда помогают: нагрузочная вилка даст показания только при полностью заряженной батарее, плотность электролита есть смысл мерить на совсем уж древних устройствах, а вольтметр только констатирует факт разрядки. Для этих целей на специализированных сервисах есть так называемые разрядно-диагностические устройства, чья стоимость варьируется в пределах среднестатистического подержанного автомобиля. И тут на помощь, как всегда, приходят китайцы с их бездонной барахолкой.
Именно в интернетах можно за весьма скромную цену — от 1200 рублей — заказать так называемый тестер аккумуляторной батареи. Пристойное устройство, чьи показания не расходятся с данными профессиональных приборов, обойдется в 1800 рублей. Что же это за «зверь»? Небольшая пластиковая коробочка о двух «крокодилах» и дисплеем позволяет проверить АКБ не только в отключенном от машины состоянии, но и непосредственно «в сети».
При подключении прибор сразу показывает напряжение, далее предлагает выбрать язык общения и положение аккумулятора — дома или в автомобиле. Обратите внимание, что на заглушенном автомобиле и на заведенном нужны разные программы. Активируем свой вариант, и переходим к самому сложному этапу: введение в программу данных аккумулятора. Во-первых, нужно указать тип АКБ: свинцовый, гелевый или AGM. Во-вторых, ввести стандарт и пусковой ток. Оба этих параметра на любом аккумуляторе написаны, и обычно отмечены индексами EN — европейский стандарт — и трехзначной цифрой.
Вводим и нажимаем клавишу запуска алгоритма проверки. Никаких математических уравнений, физических графиков и прочих сложных расчетов не потребуется, прибор сам огласит итоговый результат, причем сделает это в лучших традициях гаражного творчества: «хороший аккумулятор», «повторите проверку после зарядки» или «замените аккумулятор». Также на экране появится индекс SOH — степень работоспособности батареи — на основании которого и следует принять решение о дальнейших действиях. Есть там и еще одна интересная строчка — реальный пусковой ток. С годами мощь батареи уходит, и она даже при полном заряде не способна провернуть, например, большеобъемный дизельный двигатель.
В оценке работоспособности аккумулятора и принятии решения о его дальнейшей судьбе нет никакой магии или колдовства: нужно брать во внимание не мнение окружающих или собственные предчувствия, а конкретные цифры. Тестер аккумуляторной батареи стоит как ⅓ АКБ, но способен вынести точный приговор. Это ли не та самая, столь любимая у нас экономия?