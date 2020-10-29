Почему критически важно менять масло в механической коробке передач

Фото: Drive2.ru (AlexTMCFC)
Спор о том, надо ли менять масло в механической коробке передач, идет уже много лет. Одни водители указывают на то, что написано в сервисной книжке, другие ориентируются на личный опыт. Портал «АвтоВзгляд» ставит жирную точку в этой дискуссии.

В сервисных книжках многих моделей написано, что масло в «механике» менять вообще не надо. Мол, классическая трансмиссия надежнее, чем «автомат». Поэтому и лишний раз «лезть» туда не стоит. Давайте разбираться.

Если двигатель прогревается за счет процессов сгорания топлива, то трансмиссия — исключительно за счет сил трения, возникающих в шестернях и подшипниках. Таким образом, КП гораздо дольше работает в неоптимальных температурных режимах, особенно в холода. Это снижает ресурс масла, в результате чего оно постепенно теряет свои защитные свойства, а присадки в его составе вырабатываются.

Не будем забывать и о том, что в процессе эксплуатации на коробку действуют сильные нагрузки, что ведет к износу деталей трансмиссии, ведь мельчайшие частицы металлической стружки попадают в масло. А конструкция «механики» не предусматривает установку специального фильтра или магнитов, как на «автомате» и вариаторе. Иными словами, «мусор» будет находиться в постоянном движении внутри агрегата и действовать на шестерни и подшипники, как абразив. Добавим сюда и пыль, которую постепенно подсасывает через сапун. Все это, рано или поздно, «прикончит» даже самую надежную коробку.

Фото из открытых источников

Теперь о надежности. Даже у механических коробок передач есть серьезные конструктивные дефекты. Например, у Opel M32 быстро изнашиваются подшипники и ролики, а у Hyundai M56CF подшипники разрушаются, а сальники текут. О проблемах в механических трансмиссиях других производителей портал «АвтоВзгляд» уже писал.

Поэтому менять масло в МКП надо и сейчас некоторые автопроизводители уже начали это прописывать в инструкциях по эксплуатации. Hyundai рекомендует замену жидкости через каждые 120 000 км, а АВТОВАЗ для переднеприводных моделей указывает интервал в 180 000 км. Самой ответственной компанией оказалась китайская Brilliance, предписывающая замену масла в узле уже через 10 000 км, а потом — каждые 30 000—40 000 км. И это правильно, потому как после обкатки автомобиля, смазку хорошо бы поменять.

С заменой масла любая механическая трансмиссия проживет дольше. Заодно, со временем, можно поменять и копеечные сальники. Так коробка точно не подведет очень долго.

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29 октября 2020
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