Почему критически важно менять масло в механической коробке передач

В сервисных книжках многих моделей написано, что масло в «механике» менять вообще не надо. Мол, классическая трансмиссия надежнее, чем «автомат». Поэтому и лишний раз «лезть» туда не стоит. Давайте разбираться.

Если двигатель прогревается за счет процессов сгорания топлива, то трансмиссия — исключительно за счет сил трения, возникающих в шестернях и подшипниках. Таким образом, КП гораздо дольше работает в неоптимальных температурных режимах, особенно в холода. Это снижает ресурс масла, в результате чего оно постепенно теряет свои защитные свойства, а присадки в его составе вырабатываются.

Не будем забывать и о том, что в процессе эксплуатации на коробку действуют сильные нагрузки, что ведет к износу деталей трансмиссии, ведь мельчайшие частицы металлической стружки попадают в масло. А конструкция «механики» не предусматривает установку специального фильтра или магнитов, как на «автомате» и вариаторе. Иными словами, «мусор» будет находиться в постоянном движении внутри агрегата и действовать на шестерни и подшипники, как абразив. Добавим сюда и пыль, которую постепенно подсасывает через сапун. Все это, рано или поздно, «прикончит» даже самую надежную коробку.