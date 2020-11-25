Медные смазки: большой сравнительный тест термостойких аэрозолей

В любом современном автомобиле можно найти десятки так называемых горячих точек, в которых металлические детали ответственных узлов машины регулярно подвергаются воздействию высоких, а иногда и просто запредельных (свыше 600 С) температур.
Вряд ли стоит говорить, что подобные экстремальные условия эксплуатации провоцируют интенсивную коррозию и «прикипание» отдельных элементов друг к другу. И если сопрягаемые поверхности деталей предварительно не были обработаны специальными составами, то разобрать такие соединения в дальнейшем оказывается очень непростым делом.
Сказанное в первую очередь относится к элементам системы выпуска (шпильки коллекторов, гайки и т. д.), датчикам кислорода (лямбда-зонды), которые устанавливаются в определенные точки выпускного тракта, где находятся едва ли не максимальные точки нагрева. В значительной мере это касается и форсунок, и свечей зажигания, а также свечей накаливания у дизельных моторов (см.фото ниже). Последние, «разогревая» впускной тракт, в течение нескольких секунд держат температуру аж под 1100 С.
Понятно, что после столь жестких и, что немаловажно, длительных температурных воздействий, демонтировать свечу или, скажем, отвинтить гайку со шпильки выпускного коллектора в ходе ремонта бывает весьма затруднительно.
Поэтому при обслуживании двигателя или ремонте выпускной системы грамотные мастера обычно наносят на резьбовые соединения теплонагруженных деталей медную термостойкую спрей-смазку, которая в последующем облегчает их демонтаж. Впрочем, одними узлами силового агрегата ее применимость не ограничивается.
Такую смазку, например, часто используют и для превентивной обработки тыльной стороны тормозных колодок, направляющих суппорта, а также антикоррозионной обработки колесных гаек, болтов, шпилек и самой ступицы в местах ее прилегания к колесу. В отмеченных местах по умолчанию присутствует высокий риск возникновения ржавчины, а вместе с ней и большая вероятность появления таких неприятных явлений, как «сваривание» элементов крепежа и «прикипание» колесного диска к ступице.
В общем, медная смазка — вещь для любой автомастерской крайне полезная, а потому спрос на этот продукт всегда был стабильным не только у профессионалов, но и у рядовых автомобилистов, самостоятельно обслуживающих свои машины. Неудивительно, что сегодня медная смазка, например, выпускаемая в виде аэрозолей, присутствует в ассортименте многих автохимических брендов.
Правда, как свидетельствует сервисная практика и отзывы профессионалов, по своим эксплуатационным свойствам эти препараты могут заметно различаться. Как отмечают специалисты автомобильных сервис-центров, качественный «медный» аэрозоль должен отвечать ряду требований, сочетание которых дает повод назвать его качественным.
Так, распыление смазки должно быть равномерным и, в то же время, локализованным. Иначе говоря, необходимо, чтобы она ложилась тонким ровным слоем, а пятно распыла аэрозоля не должна быть большим, чтобы средство понапрасну не расходовалось при нанесении на мелкие детали.
Особые требование предъявляются также к температурным свойствам и адгезии — медный состав должен выдерживать сильный нагрев и хорошо удерживаться на металлической поверхности, в том числе вертикальной. Кроме того, применяемая в аэрозольных баллончиках медь должна быть максимально мелкодисперсной, чтобы при распылении она могла, как говорится, чешуйка к чешуйке, покрыть всю площадь обработки.
Чтобы оценить отмеченные выше свойства данных продуктов, изготовленных разными производителями, эксперты портала «АвтоВзгляд» решили провести тест, для чего совместно с коллегами из портала «АвтоПарад» закупили шесть медных смазок.
Подавляющее большинство образцов представлены отечественными брендами — Eltrans EL-0510.04, Venwell Cu-29, G-Power GP-921, Kerry KR-937—11 и ASTROhim AC-4575. Из «иностранцев» на редакционный тест попал один лишь немецкий Presto c торговым артикулом 217654, произведенный в Голландии. Все перечисленные образцы поставляются на российский рынок в виде аэрозольных баллончиков, различающихся конструкцией распыляющих элементов, объемом и, естественно, стоимостью.
Условия тестирования закупленных образцов были максимально приближены к реальным условиям их применения и последующей эксплуатации, поэтому включали в себя два этапа.
На первом каждый медный аэрозоль распыляли кратковременным 1-секундным «выстрелом» с расстояния примерно 20 см на вертикально размещенную фольгированную пластину (см. фото выше). Через минуту после этого эксперты пластину снимали и качественно (визуальным способом, по 10-бальной шкале) оценивали диаметр и форму пятна распыления смазки, прилипшей к алюминиевой фольге, а также адгезию к ней.
Попутно оценивался и такой показатель, как укрывистость, то есть способность аэрозоля при нанесении на поверхность полностью закрывать ее. Данный параметр в значительной мере зависит от количества и качества пигментов, роль которых в смазке выполняет мелкодисперсный порошок меди.
При оценке адгезии проверялась прочность прилипания смазки к покрытию. Она должна хорошо удерживаться на вертикальной поверхности, не отпадать и не отслаиваться от нее при попытке соскабливания. Забегая вперед отметим, что в ходе теста все смазки показали хороший результат с максимальным числом баллов (см. таблицу).
Что касается диаметра и формы пятна распыла, то критерии здесь были таковы: чем меньше его диаметр, тем лучше (больше продукта попадает в то место, куда «бьет» факел аэрозоля), и чем ближе форма пятна к кругу (без оплывов и потеков), тем лучше. Это говорит о хорошем качестве распыляющей головки и используемого в баллончике репеллента.
На втором этапе испытаний проводился «силовой» тест с количественным замером усилия сдвига гайки, предварительно закрученной на колесный болт. Всего их было шесть, по числу образцов.
Каждый болт перед измерением предварительно обрабатывался «своей» медной смазкой, затем с усилием в 7 Кгс соединялся с гайкой, а потом «прожаривался» в течение часа при температуре в 410—430 С. Усилие сдвига определяли с помощью электронного динамометра (делалось это уже после многочасового остывания деталей) и затем переводилось в баллы. Очевидно — чем меньше усилие сдвига, тем больше баллов (максимум — 10) получал образец.
Такая методика оценки медных аэрозольных смазок позволила предметно сравнить участников теста друг с другом и позиционировать каждый образец в том условном рейтинге, который был составлен по итогам тестирования.
Итак, лидерами теста среди медных смазок стали продукты двух брендов — российского ASTROhim и немецкого Presto. По результатам экспертной оценки рабочих свойств оба препарата набрали по 48 баллов из 50-и возможных.
Каждый баллончик при распылении дает равномерное распыление, обеспечивающее тонкий ровный слой смазки с отличной укрывистостью и практически идеальной формой пятна распыла. Кроме того, в ходе силового теста за обоими аэрозолями был зафиксирован лучший результат по усилию сдвига гайки.
Что касается стоимостных показателей, приведенных к 100 мл продукта, то здесь «немец» однозначно проигрывает российскому аналогу. В итоге медная смазка ASTROhim законно заняла первое место по итогам тестирования, оттеснив Presto на вторую, не менее значимую, позицию.
Следующими в итоговом рейтинге медных смазок идут сразу три состава: аэрозоли брендов G-Power, Venwell и Kerry, набравшие 45, 44 и 43 балла соответственно. Прежде всего, при использовании этих трех смазок в силовом тесте были зафиксированы заметно худшие, чем у лидеров, результаты. Помимо того, в рамках предложенной методики у них были выявлены определенные недочеты при распылении смазки, что, естественно, отразилось на итоговых оценках.
Последним в тестовом списке медных смазок оказался аэрозоль Eltrans, закрепивший за собой статус аутсайдера. После его нанесения пришлось приложить наибольшее, сопоставимое с предельным (7 Кгс), усилие для срыва контрольной гайки в силовом тесте. Кроме того, к числу значимых эксплуатационных недостатков препарата стоит отнести широкий «брызгающий» факел распыления, а также недостаточную укрывистость и неравномерность наносимой смазки.
Итоги проведенной практической проверки медных смазок наглядно демонстрируют, что даже в рамках достаточно простой методики тестирования их эксплуатационные свойства могут существенно различаться. Надеемся, что полученные в ходе данного теста результаты помогут автомобилистам при выборе конкретного аэрозоля.
Независимо от того, какой конкретно продукт вы купите, помните: баллончик с медной смазкой перед применением надо встряхивать не менее 2-х минут и периодически делать это и во время ее нанесения. И еще: перед нанесением «меди» саму поверхность детали обязательно надо подготовить — она должна быть сухой, чистой и обезжиренной.