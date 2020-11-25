Медные смазки: большой сравнительный тест термостойких аэрозолей

В любом современном автомобиле можно найти десятки так называемых горячих точек, в которых металлические детали ответственных узлов машины регулярно подвергаются воздействию высоких, а иногда и просто запредельных (свыше 600 С) температур.

Вряд ли стоит говорить, что подобные экстремальные условия эксплуатации провоцируют интенсивную коррозию и «прикипание» отдельных элементов друг к другу. И если сопрягаемые поверхности деталей предварительно не были обработаны специальными составами, то разобрать такие соединения в дальнейшем оказывается очень непростым делом.

Сказанное в первую очередь относится к элементам системы выпуска (шпильки коллекторов, гайки и т. д.), датчикам кислорода (лямбда-зонды), которые устанавливаются в определенные точки выпускного тракта, где находятся едва ли не максимальные точки нагрева. В значительной мере это касается и форсунок, и свечей зажигания, а также свечей накаливания у дизельных моторов (см.фото ниже). Последние, «разогревая» впускной тракт, в течение нескольких секунд держат температуру аж под 1100 С.