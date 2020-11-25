Медные смазки: большой сравнительный тест термостойких аэрозолей

Фото avtovzglyad.ru
Эксперты портала «АвтоВзгляд» оценили эксплуатационные возможности высокотемпературных медных смазок, используемых при ремонте и обслуживании автомобиля.

В любом современном автомобиле можно найти десятки так называемых горячих точек, в которых металлические детали ответственных узлов машины регулярно подвергаются воздействию высоких, а иногда и просто запредельных (свыше 600 С) температур.

Вряд ли стоит говорить, что подобные экстремальные условия эксплуатации провоцируют интенсивную коррозию и «прикипание» отдельных элементов друг к другу. И если сопрягаемые поверхности деталей предварительно не были обработаны специальными составами, то разобрать такие соединения в дальнейшем оказывается очень непростым делом.

Сказанное в первую очередь относится к элементам системы выпуска (шпильки коллекторов, гайки и т. д.), датчикам кислорода (лямбда-зонды), которые устанавливаются в определенные точки выпускного тракта, где находятся едва ли не максимальные точки нагрева. В значительной мере это касается и форсунок, и свечей зажигания, а также свечей накаливания у дизельных моторов (см.фото ниже). Последние, «разогревая» впускной тракт, в течение нескольких секунд держат температуру аж под 1100 С.

Свеча накаливания для дизелей.
Фото avtovzglyad.ru

Понятно, что после столь жестких и, что немаловажно, длительных температурных воздействий, демонтировать свечу или, скажем, отвинтить гайку со шпильки выпускного коллектора в ходе ремонта бывает весьма затруднительно.

Поэтому при обслуживании двигателя или ремонте выпускной системы грамотные мастера обычно наносят на резьбовые соединения теплонагруженных деталей медную термостойкую спрей-смазку, которая в последующем облегчает их демонтаж. Впрочем, одними узлами силового агрегата ее применимость не ограничивается.

Такую смазку, например, часто используют и для превентивной обработки тыльной стороны тормозных колодок, направляющих суппорта, а также антикоррозионной обработки колесных гаек, болтов, шпилек и самой ступицы в местах ее прилегания к колесу. В отмеченных местах по умолчанию присутствует высокий риск возникновения ржавчины, а вместе с ней и большая вероятность появления таких неприятных явлений, как «сваривание» элементов крепежа и «прикипание» колесного диска к ступице.

Шпильки и саму ступицу в местах ее прилегания к диску часто обрабатывают медной смазкой для защиты от коррозиии и «прикипания» колеса.
Фото avtovzglyad.ru

В общем, медная смазка — вещь для любой автомастерской крайне полезная, а потому спрос на этот продукт всегда был стабильным не только у профессионалов, но и у рядовых автомобилистов, самостоятельно обслуживающих свои машины. Неудивительно, что сегодня медная смазка, например, выпускаемая в виде аэрозолей, присутствует в ассортименте многих автохимических брендов.

Правда, как свидетельствует сервисная практика и отзывы профессионалов, по своим эксплуатационным свойствам эти препараты могут заметно различаться. Как отмечают специалисты автомобильных сервис-центров, качественный «медный» аэрозоль должен отвечать ряду требований, сочетание которых дает повод назвать его качественным.

Так, распыление смазки должно быть равномерным и, в то же время, локализованным. Иначе говоря, необходимо, чтобы она ложилась тонким ровным слоем, а пятно распыла аэрозоля не должна быть большим, чтобы средство понапрасну не расходовалось при нанесении на мелкие детали.

Один из этапов теста.
Фото avtovzglyad.ru

Особые требование предъявляются также к температурным свойствам и адгезии — медный состав должен выдерживать сильный нагрев и хорошо удерживаться на металлической поверхности, в том числе вертикальной. Кроме того, применяемая в аэрозольных баллончиках медь должна быть максимально мелкодисперсной, чтобы при распылении она могла, как говорится, чешуйка к чешуйке, покрыть всю площадь обработки.

Чтобы оценить отмеченные выше свойства данных продуктов, изготовленных разными производителями, эксперты портала «АвтоВзгляд» решили провести тест, для чего совместно с коллегами из портала «АвтоПарад» закупили шесть медных смазок.

Подавляющее большинство образцов представлены отечественными брендами — Eltrans EL-0510.04, Venwell Cu-29, G-Power GP-921, Kerry KR-937—11 и ASTROhim AC-4575. Из «иностранцев» на редакционный тест попал один лишь немецкий Presto c торговым артикулом 217654, произведенный в Голландии. Все перечисленные образцы поставляются на российский рынок в виде аэрозольных баллончиков, различающихся конструкцией распыляющих элементов, объемом и, естественно, стоимостью.

В ходе «силового» теста медных смазок использовались колесные болты и электронный динамометр.
Фото avtovzglyad.ru

Условия тестирования закупленных образцов были максимально приближены к реальным условиям их применения и последующей эксплуатации, поэтому включали в себя два этапа.

На первом каждый медный аэрозоль распыляли кратковременным 1-секундным «выстрелом» с расстояния примерно 20 см на вертикально размещенную фольгированную пластину (см. фото выше). Через минуту после этого эксперты пластину снимали и качественно (визуальным способом, по 10-бальной шкале) оценивали диаметр и форму пятна распыления смазки, прилипшей к алюминиевой фольге, а также адгезию к ней.

Попутно оценивался и такой показатель, как укрывистость, то есть способность аэрозоля при нанесении на поверхность полностью закрывать ее. Данный параметр в значительной мере зависит от количества и качества пигментов, роль которых в смазке выполняет мелкодисперсный порошок меди.

При оценке адгезии проверялась прочность прилипания смазки к покрытию. Она должна хорошо удерживаться на вертикальной поверхности, не отпадать и не отслаиваться от нее при попытке соскабливания. Забегая вперед отметим, что в ходе теста все смазки показали хороший результат с максимальным числом баллов (см. таблицу).

Фото avtovzglyad.ru

Что касается диаметра и формы пятна распыла, то критерии здесь были таковы: чем меньше его диаметр, тем лучше (больше продукта попадает в то место, куда «бьет» факел аэрозоля), и чем ближе форма пятна к кругу (без оплывов и потеков), тем лучше. Это говорит о хорошем качестве распыляющей головки и используемого в баллончике репеллента.

На втором этапе испытаний проводился «силовой» тест с количественным замером усилия сдвига гайки, предварительно закрученной на колесный болт. Всего их было шесть, по числу образцов.

Каждый болт перед измерением предварительно обрабатывался «своей» медной смазкой, затем с усилием в 7 Кгс соединялся с гайкой, а потом «прожаривался» в течение часа при температуре в 410—430 С. Усилие сдвига определяли с помощью электронного динамометра (делалось это уже после многочасового остывания деталей) и затем переводилось в баллы. Очевидно — чем меньше усилие сдвига, тем больше баллов (максимум — 10) получал образец.

Лидеры теста – медные смазки ASTROhim (1 место) и Presto (2 место).
Фото avtovzglyad.ru

Такая методика оценки медных аэрозольных смазок позволила предметно сравнить участников теста друг с другом и позиционировать каждый образец в том условном рейтинге, который был составлен по итогам тестирования.

Итак, лидерами теста среди медных смазок стали продукты двух брендов — российского ASTROhim и немецкого Presto. По результатам экспертной оценки рабочих свойств оба препарата набрали по 48 баллов из 50-и возможных.

Каждый баллончик при распылении дает равномерное распыление, обеспечивающее тонкий ровный слой смазки с отличной укрывистостью и практически идеальной формой пятна распыла. Кроме того, в ходе силового теста за обоими аэрозолями был зафиксирован лучший результат по усилию сдвига гайки.

Что касается стоимостных показателей, приведенных к 100 мл продукта, то здесь «немец» однозначно проигрывает российскому аналогу. В итоге медная смазка ASTROhim законно заняла первое место по итогам тестирования, оттеснив Presto на вторую, не менее значимую, позицию.

Препараты, показавшие посредственные результаты.
Фото avtovzglyad.ru

Следующими в итоговом рейтинге медных смазок идут сразу три состава: аэрозоли брендов G-Power, Venwell и Kerry, набравшие 45, 44 и 43 балла соответственно. Прежде всего, при использовании этих трех смазок в силовом тесте были зафиксированы заметно худшие, чем у лидеров, результаты. Помимо того, в рамках предложенной методики у них были выявлены определенные недочеты при распылении смазки, что, естественно, отразилось на итоговых оценках.

Последним в тестовом списке медных смазок оказался аэрозоль Eltrans, закрепивший за собой статус аутсайдера. После его нанесения пришлось приложить наибольшее, сопоставимое с предельным (7 Кгс), усилие для срыва контрольной гайки в силовом тесте. Кроме того, к числу значимых эксплуатационных недостатков препарата стоит отнести широкий «брызгающий» факел распыления, а также недостаточную укрывистость и неравномерность наносимой смазки.

Аутсайдер по итогам теста медных смазок.
Фото avtovzglyad.ru

Итоги проведенной практической проверки медных смазок наглядно демонстрируют, что даже в рамках достаточно простой методики тестирования их эксплуатационные свойства могут существенно различаться. Надеемся, что полученные в ходе данного теста результаты помогут автомобилистам при выборе конкретного аэрозоля.

Независимо от того, какой конкретно продукт вы купите, помните: баллончик с медной смазкой перед применением надо встряхивать не менее 2-х минут и периодически делать это и во время ее нанесения. И еще: перед нанесением «меди» саму поверхность детали обязательно надо подготовить — она должна быть сухой, чистой и обезжиренной.

автосервис, ремонт, техническое обслуживание, автохимия, лайфхак
25 ноября 2020
267