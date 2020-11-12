Как открутить заржавевшую гайку на колесе, чтобы ничего не сломать

Очень часто ремонт или обслуживание автомобиля начинается с разборки резьбовых соединений. Например, при наступлении сезонной смены шин. Сам по себе процесс отвинчивания болтов не сложен, но только в том случае, если крепеж поддается сопротивлению. Как показывает практика, за летний сезон колесные болты и гайки могут прикипеть.

Свернутый болт, особенно, когда его тело осталось в отверстии, придется либо высверливать, либо извлекать экстрактором (это такой специальный обратный винт, который вворачивается против часовой стрелки в предварительно просверленное отверстие в теле болта или шпильки), что требует наличия как специального инструмента, так и опыта. Если действовать неумело, то повредить резьбу в колодце довольно легко, и ее придется потом править с помощью метчиков, которые опять-таки есть далеко не у всех. Ну а «танцы с бубнами», когда к обломанному болту приваривается стальной пруток, чтобы выкрутить его остатки, — это вообще высший пилотаж.

У кого есть сварочный аппарат? Кто может аккуратно и одновременно надежно «прихватить» детали? Мало того, что за эту работу придется доплатить, так еще сколько времени придется убить на поиски и покупку нужного крепежа. Поэтому позаботиться о том, как открутить закисший крепеж, чтобы его не повредить, стоит заранее.