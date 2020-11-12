Как открутить заржавевшую гайку на колесе, чтобы ничего не сломать

Очень часто ремонт или обслуживание автомобиля начинается с разборки резьбовых соединений. Например, при наступлении сезонной смены шин. Сам по себе процесс отвинчивания болтов не сложен, но только в том случае, если крепеж поддается сопротивлению. Как показывает практика, за летний сезон колесные болты и гайки могут прикипеть.
Свернутый болт, особенно, когда его тело осталось в отверстии, придется либо высверливать, либо извлекать экстрактором (это такой специальный обратный винт, который вворачивается против часовой стрелки в предварительно просверленное отверстие в теле болта или шпильки), что требует наличия как специального инструмента, так и опыта. Если действовать неумело, то повредить резьбу в колодце довольно легко, и ее придется потом править с помощью метчиков, которые опять-таки есть далеко не у всех. Ну а «танцы с бубнами», когда к обломанному болту приваривается стальной пруток, чтобы выкрутить его остатки, — это вообще высший пилотаж.
У кого есть сварочный аппарат? Кто может аккуратно и одновременно надежно «прихватить» детали? Мало того, что за эту работу придется доплатить, так еще сколько времени придется убить на поиски и покупку нужного крепежа. Поэтому позаботиться о том, как открутить закисший крепеж, чтобы его не повредить, стоит заранее.
Чтобы избежать всех описанных выше проблем, специалисты рекомендуют использовать специализированные средства, которые облегчают разборку закисшего крепежа и минимизируют вероятность его повреждения. Речь идет о так называемых проникающих смазках, в числе которых всевозможные «жидкие ключи».
Собственно, название говорит само за себя, а главным их свойством как раз и является проникающее, то есть то, насколько быстро состав проникнет в соединение, и оно поддастся отвинчиванию. К слову, одним из лучших в их числе является «Жидкий ключ» от Astrohim. Как подтверждает практика, отечественный состав эффективно пропитывает ржавчину, максимально снижая момент сдвига, причем долго «вымачивать» закисший крепеж не придется.
Подобного рода составы наносятся непосредственно на крепежные элементы, которые предварительно очищены от грязи и ржавчины. Через несколько минут можно брать в руки инструменты и отворачивать крепеж, который должен «пойти» с меньшим усилием
и, главное, остаться целым и невредимым. Шаманство? — нет, физика и химия в действии!
Активный состав, проникая через микропоры в зазоры между деталями, доставляет туда смазывающие компоненты. Именно они пропитывают продукты коррозии и снижают момент сдвига «прикипевших» элементов относительно друг друга. Но эффект достигается только при условии, что состав проникнет как можно глубже в закисшее соединение. Толку если он смочит лишь поверхностный слой ржавчины?!
Поэтому, чтобы не прыгать на баллонном ключе или не использовать удлинитель (трубу), рискуя свернуть крепеж или ослабить посадку шпильки (она может провернуться в барабане или ступице), можно просто замочить его «жидким ключом» и отвернуть уже без варварских методов.
Состав, обладающий высокой проникающей способностью, также пригодится, если сняв колесо, вы обнаружите, что тормозные колодки и диски изношены и требуют замены. Обработав крепления дисков, суппортов и скоб, делаем перекур, спокойно их откручиваем и меняем изношенные детали на новые. Зимняя дорога предъявляет особые требования не только к шинам, но и тормозам, которые всегда должны работать безупречно.