Как даже опытные водители зимой нечаянно «убивают» усилитель рулевого управления

Водитель, как правило, даже не подозревает, что именно его манера езды привела к кончине, например, усилителя рулевого управления. Что замена, что восстановительный ремонт такого агрегата, выливается в серьезные траты. Как же не стоит обращаться с ним, особенно на морозе, чтобы он служил долго и без проблем?

Зимой многим автомобилистам приходится по утрам не только откапывать машину из-под слоя снега, но и форсировать потом целые брустверы из него, наваленные уборочной техникой — чтобы банально выбраться на дорогу. При этом приходится порой изрядно поработать не только педалью газа, но и рулем. Чтобы переднеприводный автомобиль прокопал себе путь вперед, иной раз нужно погазовать, выкручивая руль вправо и влево, чтобы покрышки сумели хоть как-то зацепиться за скользкую поверхность. При этом водитель от души выкручивает руль до упора вправо и влево, не обращая особого внимания на время, которое рулевая система по многу времени проводит в каждом из этих положений.

Для гидроусилителя, пусть даже он сверхнадежен, подобный режим эксплуатации отнюдь не полезен. Особенно если речь идет о не совсем новом транспортном средстве, у которого все шланги и уплотнения уже заметно «устали» в ходе эксплуатации. Повышение давления в гидросистеме, возникающее при крайних положениях рулевого колеса, может стать причиной течи рабочей жидкости сквозь уплотнения и последующего ремонта.