Как даже опытные водители зимой нечаянно «убивают» усилитель рулевого управления

Водитель, как правило, даже не подозревает, что именно его манера езды привела к кончине, например, усилителя рулевого управления. Что замена, что восстановительный ремонт такого агрегата, выливается в серьезные траты. Как же не стоит обращаться с ним, особенно на морозе, чтобы он служил долго и без проблем?
Зимой многим автомобилистам приходится по утрам не только откапывать машину из-под слоя снега, но и форсировать потом целые брустверы из него, наваленные уборочной техникой — чтобы банально выбраться на дорогу. При этом приходится порой изрядно поработать не только педалью газа, но и рулем. Чтобы переднеприводный автомобиль прокопал себе путь вперед, иной раз нужно погазовать, выкручивая руль вправо и влево, чтобы покрышки сумели хоть как-то зацепиться за скользкую поверхность. При этом водитель от души выкручивает руль до упора вправо и влево, не обращая особого внимания на время, которое рулевая система по многу времени проводит в каждом из этих положений.
Для гидроусилителя, пусть даже он сверхнадежен, подобный режим эксплуатации отнюдь не полезен. Особенно если речь идет о не совсем новом транспортном средстве, у которого все шланги и уплотнения уже заметно «устали» в ходе эксплуатации. Повышение давления в гидросистеме, возникающее при крайних положениях рулевого колеса, может стать причиной течи рабочей жидкости сквозь уплотнения и последующего ремонта.
Заметим, что не только «внедорожные» зимние приключения могут спровоцировать неприятный исход. У некоторых водителей вид покрытого льдом асфальта на свободной от машин парковке или пустынной улице будит дремлющего внутри каскадера, который начинает с упоением «крутить пятаки» на скользком покрытии — выкручивая руль до упора, разумеется. И вынуждая «гидрач» работать в экстремальных режимах.
Да и вообще, зимой, когда все жидкости в авто густеют, не стоит, едва запустив мотор, приниматься за активное руление. Имеет смысл дать прогреться перед началом движения не только двигателю, но и рабочей жидкости гидроусилителя. Чтобы она из-за своей повышенной вязкости, вызванной морозом, не повыдавливала уплотнения.
Электроусилитель рулевого управления, хоть и лишен слабостей гидросистемы, но тоже может пострадать от сильного мороза. Пластиковая изоляция его электропроводки при серьезном «минусе» дубеет и при резких манипуляциях рулем может треснуть, открыв путь воде «к электричеству». В результате вполне возможно заполучить короткое замыкание и выход всего узла из строя.
Кроме того, у авто с гидро- и электроусилителем, на морозе теряют эластичность пыльники приводов и шарниров. По этой причине они имеют свойство рваться и трескаться при резкой «рулежке» — с последующим проникновением под них влаги и грязи. Вывод: прежде, чем строить из себя чемпиона зимних автогонок, в сильный мороз дай прогреться всей системе рулевого управления — дольше прослужит.