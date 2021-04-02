Как за 30 рублей избавить лобовое стекло от разводов и сального налета

Реагенты, смешавшиеся с талым снегом, грязью, продуктами выхлопа и резиновой крошкой представляют собой гремучую смесь, которую достаточно трудно смыть с поверхности автомобиля. Но весной же так хочется, чтобы транспортное средство выглядело красиво. Мойка, детейлинг — все это само собой. Однако если первая процедура по деньгам не сильно затратная (равно, как и не всегда эффективная в борьбе с разводами и сальными пятнами), то вторая потребует существенных вложений. Впрочем, когда речь заходит только о том, чтобы отмыть автомобиль от жира, а его остекление от сальных разводов и налета, можно прибегнуть к старым дедовским способам.
О том, как вернуть свежесть и блеск кузову мы уже писали. Но ведь и на поверхности стекол за зиму скапливается грязь, образуя пленку, которая после мойки автомобиля может смываться неравномерно. И если днем разводы и сальные пятна не так заметны, то ночью они могут стать настоящей проблемой. Взгляд водителя фокусируется то на грязных пятнах, то на дороге. Непрозрачные стекла существенно снижают видимость. Свет встречных фар может «ломаться» в них и слепить. Появляются блики. В общем, если стекла грязные, то их нужно отмыть. И в этом поможет весьма простое и недорогое средство, которое можно купить в любой аптеке по цене 20—40 рублей.
Нашатырный спирт или по-другому аммиак оказался весьма эффективным средством в борьбе за чистоту остекления автомобиля. Для того чтобы привести лобовое стекло в порядок, и придать ему былой прозрачности, достаточно флакона спирта. Впрочем, не спешите лить его сразу на стекло.
Сперва, моющий раствор необходимо подготовить. Для этого нужно развести нашатырь в воде. В пропорциях это примерно 1:5. Впрочем, некоторые вовсе не заморачиваются, и делают его более концентрированным. В качестве лайфхака автомобилисты советуют разводить нашатырь в дистиллированной воде — она не оставляет разводов.
Далее нужно залить получившееся средство в разбрызгиватель, и нанести на стекла. Если такового не нашлось, можно использовать губку. Ей же будет удобнее потереть особо грязные участки. Затем необходимо взять тряпку из микрофибры и еще раз протереть ей поверхность стекла. А после пройтись бумажным полотенцем. Результат не заставит себя долго ждать. При помощи аммиака смываются не только застарелые пятна, но и засохший клей от наклеек. К тому же, если проводить такую чистку зимой, то стекла не затягивает инеем. Но главное, в темное время суток стекла автомобиля будут идеально прозрачными, и ни что не будет отвлекать водителя от дороги.
Единственное, с чем придется смириться во время мойки, так это с резким запахом нашатыря. Но довольно быстро он выветривается без следа. Для этого достаточно открыть двери и проветрить салон.