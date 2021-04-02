Как за 30 рублей избавить лобовое стекло от разводов и сального налета

Нашатырный спирт или по-другому аммиак оказался весьма эффективным средством в борьбе за чистоту остекления автомобиля. Для того чтобы привести лобовое стекло в порядок, и придать ему былой прозрачности, достаточно флакона спирта. Впрочем, не спешите лить его сразу на стекло.

Сперва, моющий раствор необходимо подготовить. Для этого нужно развести нашатырь в воде. В пропорциях это примерно 1:5. Впрочем, некоторые вовсе не заморачиваются, и делают его более концентрированным. В качестве лайфхака автомобилисты советуют разводить нашатырь в дистиллированной воде — она не оставляет разводов.

Далее нужно залить получившееся средство в разбрызгиватель, и нанести на стекла. Если такового не нашлось, можно использовать губку. Ей же будет удобнее потереть особо грязные участки. Затем необходимо взять тряпку из микрофибры и еще раз протереть ей поверхность стекла. А после пройтись бумажным полотенцем. Результат не заставит себя долго ждать. При помощи аммиака смываются не только застарелые пятна, но и засохший клей от наклеек. К тому же, если проводить такую чистку зимой, то стекла не затягивает инеем. Но главное, в темное время суток стекла автомобиля будут идеально прозрачными, и ни что не будет отвлекать водителя от дороги.

Единственное, с чем придется смириться во время мойки, так это с резким запахом нашатыря. Но довольно быстро он выветривается без следа. Для этого достаточно открыть двери и проветрить салон.