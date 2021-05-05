Почему весной может упасть мощность двигателя

Заметим сразу, что большинство неприятностей — следствие старых проблем, которые обостряются весной в силу целого ряда факторов. Например, очень часто мощность падает из-за проблем с лямбда-зондом. Напомним, что он интегрирован в выхлопную систему автомобиля и влияет на электронный впрыск топлива.
«Лямбде» противопоказаны водные процедуры, поэтому по весенним лужам, особенно глубоким, нужно проезжать осторожно. Если этого не делать, то узел будет постоянно смачиваться водой, смешанной с грязью и оставшимися после зимы дорожными реагентами. Эта гремучая смесь вызовет «глюки» датчика и он начнет посылать в электронный блок управления двигателем (ЭБУ) ошибочную информацию. Из-за этого ЭБУ неверно определяет параметры топливо-воздушной смеси. Она готовится обедненной, вот водителю и кажется, что мощность упала.
Потеря мощности может быть связана и с нейтрализатором. Дело в том, что частые прогревы автомобиля зимой с помощью системы автозапуска и долгие толкания в пробках без последствий не проходят. Сажа и несгоревшее топливо попадают в нейтрализатор и закупоривают его соты. В результате, к весне в системе выпуска возрастает противодавление, да так, что получается следующая ситуация: чем сильнее водитель давит на газ, тем хуже тянет двигатель.
Весной нужно позаботиться и о чистке дренажной системы автомобиля. Если этого не сделать, влага будет проникать в скрытые полости кузова и может попасть на электрическую проводку топливного насоса, что вызовет сбои в его работе. Насос будет хуже прокачивать топливо, в результате тяга начнет пропадать в самые разные моменты. Может случиться и так, что мотор просто заглохнет. Придется насос снимать, проверять его работоспособность и зачищать электрические контакты от окислов.
К весне может закиснуть и клапан выравнивания давления в топливном баке. Это может привести к тому, что скопившиеся пары бензина создадут негативную разницу давлений, что также вызовет сбои в работе топливного насоса.
Наконец водитель может расплатиться за свою беспечность и затягивание с техническим обслуживанием автомобиля. Дело в том, что зимой возрастает нагрузка на воздушный фильтр, потому как в воздухоприемник попадает вязкая грязь с примесями противогололедных реагентов, которые оседают на фильтрующей поверхности расходника. К весне грязи может накопиться столько, что фильтр станет пропускать значительно меньше воздуха и мотор начнет задыхаться. Вот мощность и снизится.