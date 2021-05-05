Почему весной может упасть мощность двигателя

Заметим сразу, что большинство неприятностей — следствие старых проблем, которые обостряются весной в силу целого ряда факторов. Например, очень часто мощность падает из-за проблем с лямбда-зондом. Напомним, что он интегрирован в выхлопную систему автомобиля и влияет на электронный впрыск топлива.

«Лямбде» противопоказаны водные процедуры, поэтому по весенним лужам, особенно глубоким, нужно проезжать осторожно. Если этого не делать, то узел будет постоянно смачиваться водой, смешанной с грязью и оставшимися после зимы дорожными реагентами. Эта гремучая смесь вызовет «глюки» датчика и он начнет посылать в электронный блок управления двигателем (ЭБУ) ошибочную информацию. Из-за этого ЭБУ неверно определяет параметры топливо-воздушной смеси. Она готовится обедненной, вот водителю и кажется, что мощность упала.