Как обычные воздухозаборники могут навредить автомобилю

Начнем с того, что в боковых частях бамперов большинства машин (как бюджетных, так и дорогих) есть воздуховоды для охлаждения тормозов. Отличное решение для стран, где дороги чистые и сухие. У нас ситуация другая, поэтому вместе с воздушным потоком на тормозные механизмы летит дорожная грязь и камешки. Если защитных щитков у тормозов нет, то внутренние поверхности дисков постоянно бомбардирует дорожный абразив. Что приводит к появлению борозд от камней, а также коррозии на краях дисков. В итоге водитель вынужден менять диски и колодки, потому как на руле появляются вибрации при торможении.
Рецепт тут один: не гонять с огромной скоростью. При спокойном движении тормоза проживут много дольше. И хорошо бы на каждом ТО их осматривать и чистить. Это и безопасность повысит.
О вреде быстрой езды упоминала и компания Skoda. Однажды специалисты рассказали, что крупная решетка радиатора в нижней части бампера на скорости 120 км/ч увеличивает расход топлива на 0,2 литра. И чтобы не переплачивать лишнего, рекомендуем ездить в рамках адекватного скоростного режима. Кстати, нештатная сетка от камней с мелким сечением также может увеличить расход горючего. Но это будет видно только на большом пробеге.
Владельцам машин с наддувными моторами тоже нужно быть внимательными. Дело в том, что очень часто интеркулер системы охлаждения инженеры ставят рядом с передним колесом машины, то есть в очень грязном месте. Оттуда и идет его обдув. Такими решениями славятся французские автопроизводители, так что рекомендуем владельцам авто этих марок проверить состояние системы охлаждения. Дело в том, что со временем интеркулер забивается грязью, и эффективность охлаждения надувного агрегата падает. В жару это может привести к его перегреву и последующему дорогому ремонту.
В конце предупредим и любителей тюинга. Стремясь сделать свою легковушку похожей на спорткар, многие владельцы меняют капоты на новые — с крупными воздухозаборниками или характерными «жабрами». Это может привести к нарушению теплообмена штатного мотора и в холодное время года он будет хуже прогреваться. А медленный выход на рабочие температуры вызовет масляное голодание отдельных узлов, что приведет к появлению задиров.
А если такая машина «живет» во дворе, то через воздуховоды в моторный отсек будет попадать вода и грязь. Все это может вызвать не только коррозию, но и замыкание в проводке, когда влага до нее доберется. Так что не стоит разоряться на дорогущие капоты.