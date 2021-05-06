Как обычные воздухозаборники могут навредить автомобилю

Начнем с того, что в боковых частях бамперов большинства машин (как бюджетных, так и дорогих) есть воздуховоды для охлаждения тормозов. Отличное решение для стран, где дороги чистые и сухие. У нас ситуация другая, поэтому вместе с воздушным потоком на тормозные механизмы летит дорожная грязь и камешки. Если защитных щитков у тормозов нет, то внутренние поверхности дисков постоянно бомбардирует дорожный абразив. Что приводит к появлению борозд от камней, а также коррозии на краях дисков. В итоге водитель вынужден менять диски и колодки, потому как на руле появляются вибрации при торможении.

Рецепт тут один: не гонять с огромной скоростью. При спокойном движении тормоза проживут много дольше. И хорошо бы на каждом ТО их осматривать и чистить. Это и безопасность повысит.