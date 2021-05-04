5 причин, по которым не пройти техосмотр из-за колес

Не секрет, что раньше сотрудники пунктов ГТО не придирались к колесным дискам и не проверяли состояние шин. В итоге, многие автовладельцы годами ездили на машинах с нестандартными колесами, но сейчас все изменилось. И чтобы не потерять время и деньги, портал «АвтоВзгляд» подскажет, на что обратить внимание перед прохождением техосмотра.

Нестандартные колеса и шины

На любой автомобиль допускается ставить несколько типоразмеров шин и дисков. Все они прописаны в инструкции по эксплуатации, а еще указаны в табличке на стойке кузова с внутренней стороны водительской двери или на лючке бензобака. Все остальные размерности считаются нештатными и вызывают у сотрудников ГТО вопросы.

Например, если владелец поставил чрезмерно низкопрофильную «резину» или решил увеличить клиренс, установив шины с большим профилем, то техосмотр он не пройдет.