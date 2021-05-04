5 причин, по которым не пройти техосмотр из-за колес

Не секрет, что раньше сотрудники пунктов ГТО не придирались к колесным дискам и не проверяли состояние шин. В итоге, многие автовладельцы годами ездили на машинах с нестандартными колесами, но сейчас все изменилось. И чтобы не потерять время и деньги, портал «АвтоВзгляд» подскажет, на что обратить внимание перед прохождением техосмотра.
Нестандартные колеса и шины
На любой автомобиль допускается ставить несколько типоразмеров шин и дисков. Все они прописаны в инструкции по эксплуатации, а еще указаны в табличке на стойке кузова с внутренней стороны водительской двери или на лючке бензобака. Все остальные размерности считаются нештатными и вызывают у сотрудников ГТО вопросы.
Например, если владелец поставил чрезмерно низкопрофильную «резину» или решил увеличить клиренс, установив шины с большим профилем, то техосмотр он не пройдет.
Тип шин
Многие любители тюнинга «обувают» свои машин в так называемые полуслики. Такая «резина» стильно выглядит, придает автомобилю спортивный вид, да и в любительских заездах по гоночной трассе обеспечивает отличные сцепные свойства.
Нюанс в том, что не каждая подобная модель шин сертифицирована для эксплуатации на обычных дорогах. Это также может быть причиной отказа в прохождении ГТО. И в этом есть здравый смысл. Дело в том, что в дождь полуслик держит дорогу много хуже, чем обычные шины, а это может и до аварии довести.
Крепление колес
Если на колесах отсутствуют крепежные болты или гайки, то нужно как можно скорее поставить их на место, иначе проблем не избежать. А еще вы не пройдете ГТО, если мастер заметит, что на диске возле крепежного отверстия есть видимое повреждение, которое препятствует надежной фиксации болта к диску. Все это кратно увеличивает риск отрыва колеса во время движения, то есть напрямую влияет на безопасность.
Старые шины
Нынче важен даже возраст автомобильных шин. Если покрышкам более 10 лет, то диагностическую карту вы не получите. Считается, что за это время в резиновой смеси происходят необратимые структурные изменения, покрышки теряют эластичность и «дубеют». Оправдание, что протектор в хорошем состоянии — не поможет. Придется раскошелиться на новую «обувь». Кстати, определить возраст шин просто. Их дата производства выбита на боковине.
Повреждения шин
Нельзя ездить на покрышках, у которых видны грыжи или куски вырванной резины, которые похожи на раковины. Они могут появиться после того, как колесо попало в яму и ее острый край задел боковину покрышки. А еще очень часто подобные «раны» получаются после проезда участка, где ведутся дорожные работы и слои асфальта снимали фрезами.
Ездить с такими раковинами действительно опасно, ведь при нагрузке конструкция шины может не выдержать, нити корда разойдутся, и появится грыжа. Ну а лопнуть она может в любой момент. Обычно, по закону подлости, это происходит на скорости, что повлечет за собой тяжелое ДТП.