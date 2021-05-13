Как ржавчина на тормозных дисках может довести до дорогого ремонта

Фото из открытых источников
Мало кто знает, но небольшая ржавчина, которая со временем появляется на тормозных дисках, может довести до серьезного ремонта и даже до аварии. О том, на что следует обратить внимание при обслуживании тормозов, дабы избежать серьезных неприятностей, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Не секрет, что при торможении диски нагреваются. При этом на них летит грязь и вода. В результате на краях дисков появляется окалина, которая и может доставить проблемы. Оторвавшись от диска, ее куски могут попасть в зазоры механизмов тормозного суппорта. В результате водитель услышит неприятный шум, но этим дело не закончится. Куски поцарапают рабочую поверхность дисков, на них появятся глубокие борозды, что в итоге приговорит детали к замене. А ведь вместе с дисками, меняют и колодки, что делает ремонт дороже.

Так что при каждом обслуживании тормозов, сбивайте окалину молотком. Но будьте осторожны — берегите глаза.

Фото из открытых источников

Кстати, если экономить на обслуживании тормозов, то они могут начать подклинивать. Это особенно актуально для задних «машинок». В результате колодка будет не полностью подходить к диску и если запустить проблему, то на диске появится слой ржавчины. Со временем он станет только больше, да так, что в результате, новые колодки просто невозможно будет поставить. Придется снимать диски, протачивать их и шлифовать, что отнимет массу времени. Либо нужно менять детали, причем обязательно парой.

Учтите и то, что при таком состоянии задних тормозов, идет большая нагрузка на переднюю ось. Это увеличивает не только износ передних тормозов. Главное — тормозной путь становится больше. А это в экстренной ситуации легко доведет до аварии.

Похожая ситуация может происходить и с передними тормозами. С тем лишь отличием, что ржа будет разъедать внутренние поверхности дисков, а они скрыты от глаз. В результате такие диски могут «убить» даже новые колодки. Так что если почувствовали биение при торможении, загляните под автомобиль, чтобы проверить состояние тормозов.

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13 мая 2021
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