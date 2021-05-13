Как ржавчина на тормозных дисках может довести до дорогого ремонта

Кстати, если экономить на обслуживании тормозов, то они могут начать подклинивать. Это особенно актуально для задних «машинок». В результате колодка будет не полностью подходить к диску и если запустить проблему, то на диске появится слой ржавчины. Со временем он станет только больше, да так, что в результате, новые колодки просто невозможно будет поставить. Придется снимать диски, протачивать их и шлифовать, что отнимет массу времени. Либо нужно менять детали, причем обязательно парой.

Учтите и то, что при таком состоянии задних тормозов, идет большая нагрузка на переднюю ось. Это увеличивает не только износ передних тормозов. Главное — тормозной путь становится больше. А это в экстренной ситуации легко доведет до аварии.

Похожая ситуация может происходить и с передними тормозами. С тем лишь отличием, что ржа будет разъедать внутренние поверхности дисков, а они скрыты от глаз. В результате такие диски могут «убить» даже новые колодки. Так что если почувствовали биение при торможении, загляните под автомобиль, чтобы проверить состояние тормозов.