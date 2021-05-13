Как борцы за экологию заставляют автовладецев платить лишние деньги за ремонт

Начнем с того, что во многих машинах есть так называемый клапан EGR (рециркуляции отработавших газов). Его суть в том, что часть выхлопных газов из выпускного коллектора он направляет во впускной, тем самым выхлоп становится чище. Для наших условий эксплуатации этот «гаджет» абсолютно ненужен, тем не менее, он есть на многих автомобилях, которые колесят по дорогам России.

Со временем, клапан забивается сажей и начинает «залипать». Это вызывает неровную работу мотора на холостом ходу, также двигатель может просто заглохнуть в движении. Если чистка «экогаджета» не помогает, приходится его менять, а это дорого. Сама деталь и работы по ее демонтажу обойдутся в 15 000 рублей (в зависимости от марки машины), что больно ударит по карману водителя.

Единственный способ избавиться от проблемы — установить новую «прошивку» блока управления двигателем. Тогда блок перестанет «видеть» клапан, и неисправность исчезнет.