Как борцы за экологию заставляют автовладецев платить лишние деньги за ремонт

Начнем с того, что во многих машинах есть так называемый клапан EGR (рециркуляции отработавших газов). Его суть в том, что часть выхлопных газов из выпускного коллектора он направляет во впускной, тем самым выхлоп становится чище. Для наших условий эксплуатации этот «гаджет» абсолютно ненужен, тем не менее, он есть на многих автомобилях, которые колесят по дорогам России.
Со временем, клапан забивается сажей и начинает «залипать». Это вызывает неровную работу мотора на холостом ходу, также двигатель может просто заглохнуть в движении. Если чистка «экогаджета» не помогает, приходится его менять, а это дорого. Сама деталь и работы по ее демонтажу обойдутся в 15 000 рублей (в зависимости от марки машины), что больно ударит по карману водителя.
Единственный способ избавиться от проблемы — установить новую «прошивку» блока управления двигателем. Тогда блок перестанет «видеть» клапан, и неисправность исчезнет.
Катализатор — еще одна мигрень автовладельцев. В современных машинах их используют по две штуки, что многократно увеличивает стоимость ремонта, когда узел забивается сажей. А происходит это неизбежно, потому как качество российского топлива вызывает сомнения. Тут можно посоветовать только одно — заправляться на проверенных заправках. Так узел проживет дольше.
Катколлектор — еще одно неоднозначное решение, которое добавляет водителям головной боли. Этот узел размещают очень близко к двигателю, ведь эффективность его работы зависит от того, как быстро нагреется катализатор в его составе. Основная проблема катколлектора заключается в конструктивных просчетах инженеров при котором в узле возникает обратная тяга. Она и служит причиной того, что керамические частички нейтрализатора, которые появляются при его разрушении из-за осевшей на поверхности сажи, засасывает внутрь мотора. Эти частички работают, как абразив, царапают стенки цилиндров, что приводит к образованию задиров и капитальному ремонту двигателя. Самое плохое, что повлиять на этот процесс водитель не в состоянии.