Почему на самом деле крайне опасно мыть радиаторы автомобиля

Радиаторов в машине может быть несколько — автоматической коробки передач, охладитель наддувочного воздуха, конденсатор кондиционера и, наконец, радиатор охлаждения двигателя, который устанавливают последним. То есть он хуже всех обдувается набегающим потоком. Вот из-за него и устраивают «мойдодыр».

Однако радиаторы нужно уметь чистить, иначе не миновать беды. Первое, что нужно учесть, это напор воды. Если струя будет очень сильной, то она погнет соты сразу нескольких радиаторов. А это еще больше затруднит их обдув. В результате, лучше охлаждать они не станут. Наоборот, теплообмен станет хуже, а так и до перегрева недалеко.

А в худшем случае, скажем, если радиатор старый, струя его просто пробьет. И тогда дорогостоящую запчасть придется менять или заливать в систему охлаждения герметик. Кстати, если течь большая, то герметик не поможет.

Еще один нюанс. Если автомобиль без кондиционера, то его радиатор охлаждения, как правило, можно промыть, не снимая с автомобиля. Это удобно, но нужно учесть, что при мойке грязь попадет на такие детали двигателя как приводной ремень, генератор, высоковольтные провода и свечи зажигания. Легко можно залить водой и электродвигатель вентилятора охлаждения. Поэтому не нужно направлять прямо на него струю из садового шланга.