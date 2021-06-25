Почему на самом деле крайне опасно мыть радиаторы автомобиля

Радиаторов в машине может быть несколько — автоматической коробки передач, охладитель наддувочного воздуха, конденсатор кондиционера и, наконец, радиатор охлаждения двигателя, который устанавливают последним. То есть он хуже всех обдувается набегающим потоком. Вот из-за него и устраивают «мойдодыр».
Однако радиаторы нужно уметь чистить, иначе не миновать беды. Первое, что нужно учесть, это напор воды. Если струя будет очень сильной, то она погнет соты сразу нескольких радиаторов. А это еще больше затруднит их обдув. В результате, лучше охлаждать они не станут. Наоборот, теплообмен станет хуже, а так и до перегрева недалеко.
А в худшем случае, скажем, если радиатор старый, струя его просто пробьет. И тогда дорогостоящую запчасть придется менять или заливать в систему охлаждения герметик. Кстати, если течь большая, то герметик не поможет.
Еще один нюанс. Если автомобиль без кондиционера, то его радиатор охлаждения, как правило, можно промыть, не снимая с автомобиля. Это удобно, но нужно учесть, что при мойке грязь попадет на такие детали двигателя как приводной ремень, генератор, высоковольтные провода и свечи зажигания. Легко можно залить водой и электродвигатель вентилятора охлаждения. Поэтому не нужно направлять прямо на него струю из садового шланга.
А чтобы грязь не попала в моторный отсек, хорошо бы поставить за радиатором экран из полиэтиленовой пленки. Он преградит путь воде и грязи к мотору.
Кстати, радиатор двигателя забивается грязью не только снаружи, но и внутри. В нем скапливаются частицы ржавчины и окалины, а также продукты окисления алюминиевых деталей. Если за этим не следить, то возможен перегрев мотора, особенно, в летнюю жару. Поэтому, следите за сроками замены антифриза и рабочей жидкости в коробке передач. Если пробег у машины подходит к 60 000 км, их не мешает обновить с обязательной промывкой системы.
Эти работы, как правило, проводят одновременно с внешней чисткой деталей, при которой не обойтись без снятия радиаторов. Здесь надо учесть, что для удаления закоксовавшейся грязи не надо использовать жесткую химию, иначе она проест алюминиевые трубки радиаторов и тонкие теплоотводящие пластины. Не следует применять и слишком жесткие щетки, которые погнут пластины радиатора. Лучше взять обычный автошампунь и щетку средней жесткости.