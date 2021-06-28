Названы цены на новый кроссовер Geely Atlas Pro в России

Самое интересное у Geely Atlas Pro находится под капотом. Машина оснащена 1,5-литровым наддувным мотором отдачей 177 сил, который разработан совместно с инженерами Volvo. Двигатель спарен с 7-ступенчатым «роботом» 7DCT с двойным «мокрым» сцеплением и системой так называемого «мягкого гибрида». Она состоит из 48-вольтового стартер-генератора, конвертера и литий-ионной батареи.

Гибрид обеспечивает плавное трогание с места, мягкое управление тягой, а также минимизирует эффект турбоямы. Кроме этого, заявлено, что экономия топлива может достигать 15%. Что касается привода, то кроссовер располагает полноприводной трансмиссией. Тягу между осями распределяет электромагнитная муфта.

На первоначальном этапе Geely Atlas Pro станут предлагать в версиях Flagship и Flagship+. Ценник на Flagship стартует от 2 119 990 рублей, а старшая версия попросит не менее 2 184 990 рублей.

«Флагшип» включает 18-дюймовые легкосплавные колеса, светодиодную головную оптику и фонари, датчики освещения, автоматическую систему управления дальним светом. Также кроссовер оборудован электроприводом пятой двери, датчиком дождя и «атмосферной» подсветкой салона. У водительского кресла есть электрорегулировки в шести направлениях, а рулевая колонка регулируется по высоте и вылету.

В версии Flagship+ появляется панорамная крыша с электрическим люком и функцией антизащемления, а также антенна в форме акульего плавника и подсветка солнцезащитных козырьков.