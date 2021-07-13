Почему не нужно включать печку, спасая мотор от перегрева

В основе всех порывов и открытий — эгоцентричная самоуверенность и знание истины — мир вращается вокруг меня. И если жарко мне, то жарко всем остальным, включая мой автомобиль. Но для него все это норма. Современный автомобиль, случившиеся в Москве +34, жарой не считает и с рождения к ним готов. Хотя мало кто знает, что и в СССР «Жигули» были готовы к жаре. Например, рабочая температура охлаждающей жидкости в двигателе ВАЗ-2109 была не привычные 90 градусов, а подозрительные 110.

Всегда найдутся эскимосы, которые напишут для жителей Бельгийского Конго правила поведения в тропическую жару. © Станислав-Ежи Лец.

Нынешние моторы и подавно полагают 110 градусов нормой. Но, чтобы не нервировать публику, производитель на приборе рисует «норму» в привычные 90 градусов и держит стрелку именно на этой цифре, хотя истина на 20 градусов горячее. Те немногие, кто ездит на Volvo или Jaguar последних поколений с их модульными двигателями смешного объема в 2 литра, в случае, если откроют капот даже после короткой зимней поездки, изумятся сковородной жаре. А если потрогают рукой любую металлическую деталь вокруг мотора — обожгутся.

Двигатели работают в невероятном температурном режиме, который очень трудно объяснить обывателю. Проще вовсе спрятать от него указатель температуры и оставить контрольную лампочку. Когда мотору станет жарко по-настоящему, он вспыхнет желтой паникой.