Почему не нужно включать печку, спасая мотор от перегрева

Фото: АвтоВзгляд
В жару немало тревог. И все они о том, как бы остыть, охладиться, не перегреться. Тревоги о себе и об автомобиле. Про себя мы знаем, что самые умные. И всегда допиливали окружающий мир, устраняя несовершенство. Включая свои машины. Поэтому сейчас очень популярен обмен хвастливым опытом о том, как помочь мотору не перегреться и продлить его ресурс в условиях невероятно высоких температур.
Сергей Асланян

В основе всех порывов и открытий — эгоцентричная самоуверенность и знание истины — мир вращается вокруг меня. И если жарко мне, то жарко всем остальным, включая мой автомобиль. Но для него все это норма. Современный автомобиль, случившиеся в Москве +34, жарой не считает и с рождения к ним готов. Хотя мало кто знает, что и в СССР «Жигули» были готовы к жаре. Например, рабочая температура охлаждающей жидкости в двигателе ВАЗ-2109 была не привычные 90 градусов, а подозрительные 110.

Всегда найдутся эскимосы, которые напишут для жителей Бельгийского Конго правила поведения в тропическую жару. © Станислав-Ежи Лец.

Нынешние моторы и подавно полагают 110 градусов нормой. Но, чтобы не нервировать публику, производитель на приборе рисует «норму» в привычные 90 градусов и держит стрелку именно на этой цифре, хотя истина на 20 градусов горячее. Те немногие, кто ездит на Volvo или Jaguar последних поколений с их модульными двигателями смешного объема в 2 литра, в случае, если откроют капот даже после короткой зимней поездки, изумятся сковородной жаре. А если потрогают рукой любую металлическую деталь вокруг мотора — обожгутся.

Двигатели работают в невероятном температурном режиме, который очень трудно объяснить обывателю. Проще вовсе спрятать от него указатель температуры и оставить контрольную лампочку. Когда мотору станет жарко по-настоящему, он вспыхнет желтой паникой.

Фото: АвтоВзгляд

Но ведь хочется верить в собственную исключительность и тянет порадовать мир лайфхаком. Самый модный из них — включить печку, спасая мотор от перегрева, пустив горячий антифриз по большому контуру и тем самым снизив рабочую температуру.

Да, этому лайфхаку больше 60 лет. Так поступали шофера на «Победах» и «Волгах» на ресурсных испытаниях в Кара-Кумах, так делали гонщики на ралли «Аргунгу Сафари», так делали опытные мужики в колхозах на ГАЗ-51.

Не надо мешать современному автомобилю. Он готов к жаре и холоду. Он справится сам. Поскольку его делали люди, заведомо более умные, чем изнывающий от жары обыватель, поверивший на собственном примере в глобальное потепление климата.

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13 июля 2021
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