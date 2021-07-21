К каким ужасным последствиям может привести постоянный долив моторного масла

В случае, если «масложер» носит явный характер, то игнорировать проблему нельзя. Если просто регулярно доливать масло, можно ошибиться и перелить лубрикант. Тогда он начнет просачиваться через резиновые сальники и уплотнители, а от таких подтеканий в итоге пострадает какой-нибудь датчик или электронный блок. А если смазка попадет на ремень ГРМ, это может привести к его обрыву.

Важно учесть и тот факт, что постоянный долив смазки не так уж безвреден, как кажется на первый взгляд. В этом случае, новая смазка смешивается со старой, быстро загрязняется, что снижает ее эксплуатационные свойства. В этом случае деградирует как основа масла, так и присадки в его составе. Добавим к этому работу мотора при жаре и повышенных нагрузках и получаем, что такая смазка уже через 4 000 — 5 000 км пробега не в состоянии выполнять свои защитные функции. В результате в моторе появляются задиры, а на клапанах нагар, что способно довести его до капитального ремонта.