К каким ужасным последствиям может привести постоянный долив моторного масла

В случае, если «масложер» носит явный характер, то игнорировать проблему нельзя. Если просто регулярно доливать масло, можно ошибиться и перелить лубрикант. Тогда он начнет просачиваться через резиновые сальники и уплотнители, а от таких подтеканий в итоге пострадает какой-нибудь датчик или электронный блок. А если смазка попадет на ремень ГРМ, это может привести к его обрыву.
Важно учесть и тот факт, что постоянный долив смазки не так уж безвреден, как кажется на первый взгляд. В этом случае, новая смазка смешивается со старой, быстро загрязняется, что снижает ее эксплуатационные свойства. В этом случае деградирует как основа масла, так и присадки в его составе. Добавим к этому работу мотора при жаре и повышенных нагрузках и получаем, что такая смазка уже через 4 000 — 5 000 км пробега не в состоянии выполнять свои защитные функции. В результате в моторе появляются задиры, а на клапанах нагар, что способно довести его до капитального ремонта.
Некоторые водители уверены: если чаще менять масляный фильтр, то это может предотвратить быстрое старение смазки. На самом деле, это не так. Скажем, при движении на высоких оборотах, значительная часть масла направится через байпасный клапан фильтра вместе со скопившейся грязью в обход фильтрующего элемента. Поэтому от грязи страдают не только трущиеся детали мотора, но и масляный насос.
Сильный «масложер» также способствует закоксовке мотора. В камерах сгорания, на поршнях и поршневых кольцах постепенно образуются смолистые или лаковые отложения. Из-за этого кольца внутри поршня теряют подвижность и, как говорят сервисмены, «залегают». В итоге у такого двигателя падает компрессия, а количество масла, которое попадает в цилиндры, растет. Получается, что масляный аппетит мотора становится больше, а еще растет расход топлива.
Поэтому, если увидели, что двигатель начал «есть» масло, для начала посмотрите в сервисную книжку. Там написан обычный расход смазки на угар. В случае, если он превышает норму, отправляйтесь в сервис для диагностики. Это поможет отсрочить серьезные проблемы с агрегатом.