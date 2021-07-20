5 неожиданных причин увеличения расхода топлива при летней эксплуатации авто

Расход топлива, указанный автопроизводителем в технических характеристиках, — цифра, не имеющая ничего общего с реальностью. Как правило, двигатель даже новой машины всегда потребляет на пару литров больше заявленного. И к этому давно все привыкли, понимая, что машины испытывают в каких-то идеальных условиях, которых на дорогах общего пользования добиться фактически невозможно. Однако, порой, свыкнувшись с одними цифрами, мы вдруг замечаем, что расход начинает ползти вверх, хотя, как нам кажется, ничего в стиле вождения не поменялось. Из-за чего так получается?

Если расход топлива пополз вверх, нужно отмотать кинопленку вашей автомобильной жизни назад. Ведь именно прошлое может раскрыть истинные причины того, что из вашего при каждой следующей заправке стало пропадать на сотню-другую рублей больше обычного.

Перво-наперво вспомните, а давно ли вы меняли моторное масло? Все дело в том, что его регламентная замена придумана не просто так. Просто масло имеет ряд характеристик, которые со временем деградируют, и меняются в худшую сторону. И одна из них — вязкость.

Если масло в двигателе давно не меняли, то оно со временем становится все гуще. А при густом масле, как известно, и смазка, и охлаждение двигателя весьма посредственные. К тому же, увеличивается и расход. Так, например, потребление топлива двигателем спустя 10—15 тысяч километров после замены масла может увеличится аж на 10%. И это вдобавок к другим проблемам, которые могут постичь нерадивого автомобилиста, решившего сэкономить на замене масла.