5 неожиданных причин увеличения расхода топлива при летней эксплуатации авто

Расход топлива, указанный автопроизводителем в технических характеристиках, — цифра, не имеющая ничего общего с реальностью. Как правило, двигатель даже новой машины всегда потребляет на пару литров больше заявленного. И к этому давно все привыкли, понимая, что машины испытывают в каких-то идеальных условиях, которых на дорогах общего пользования добиться фактически невозможно. Однако, порой, свыкнувшись с одними цифрами, мы вдруг замечаем, что расход начинает ползти вверх, хотя, как нам кажется, ничего в стиле вождения не поменялось. Из-за чего так получается?
Если расход топлива пополз вверх, нужно отмотать кинопленку вашей автомобильной жизни назад. Ведь именно прошлое может раскрыть истинные причины того, что из вашего при каждой следующей заправке стало пропадать на сотню-другую рублей больше обычного.
Перво-наперво вспомните, а давно ли вы меняли моторное масло? Все дело в том, что его регламентная замена придумана не просто так. Просто масло имеет ряд характеристик, которые со временем деградируют, и меняются в худшую сторону. И одна из них — вязкость.
Если масло в двигателе давно не меняли, то оно со временем становится все гуще. А при густом масле, как известно, и смазка, и охлаждение двигателя весьма посредственные. К тому же, увеличивается и расход. Так, например, потребление топлива двигателем спустя 10—15 тысяч километров после замены масла может увеличится аж на 10%. И это вдобавок к другим проблемам, которые могут постичь нерадивого автомобилиста, решившего сэкономить на замене масла.
Разумеется, летом на расход влияет жара и работающий кондиционер. Использование последнего, например, в городе дает прибавку к расходу порядка 20%. Однако не спешите его выключать, и открывать настежь окна. Если двигаться по трассе со скоростью свыше 80 км/ч с открытыми окнами, то аппетит у двигателя вашего автомобиля «улучшиться» на 10%. Все дело в том, что сам по себе автомобиль весьма аэродинамичен. При поднятых боковых стеклах набегающие потоки воздуха обтекают его так, как рассчитал автопроизводитель. При открытых окнах аэродинамика сильно ухудшается.
Еще один фактор, влияющий на повышение расхода топлива — грязь в топливной системе, и ее изношенность. Отложения, нагар и прочие загрязнения, которые неизбежно возникают в топливной системе автомобиля со временем, могут увеличить расход на 30%.
В общем, как и всегда, все складывается из всего. А потому если заметили, что двигатель автомобиля начал больше потреблять топлива, вспомните давно ли вы меняли масло, каким топливом и где заправлялись, меняли ли вы что-то в своих водительских привычках. И, возможно, что-то из этого поможет понять вам почему изменился расход